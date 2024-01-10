Подмосковные врачи спасли мужчину, после бани потерявшего речь и возможность двигаться

В Подмосковье врачи спасли 64-летнего мужчину, у которого после бани случился инсульт. Его привезли в Ступинскую больницу с параличом левой части тела и афазией — нарушением речи. По словам врачей, причиной инсульта оказалась разорвавшаяся бляшка в сонной артерии, которая образовала тромб.
Как выяснилось, мужчина ранее проходил обследование и знал об этой атеросклеротической бляшке. Но, несмотря на это знание, он отказался в свое время сделать операцию по стентированию сонной артерии и вдобавок не выполнял рекомендации врача. А перед инсультом решил помыться в бане, что в итоге и привело к разрыву бляшки и образованию тромба.
В больнице врачи экстренно выполнили пациенту компьютерную томографию, после чего срочно отравили его на операционный стол.
«Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки имплантировали стент», — рассказал Родион Загидуллин, врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ступинской больницы.
Операция длилась около 40 минут. По словам врача, практически сразу после нее мужчина начал шевелить руками и ногами, речь к нему тоже вернулась.
Мужчине, можно сказать, повезло. В министерстве здравоохранения Московской области
Для кого баня под запретом
Если со здоровьем есть проблемы, но в баню очень хочется, самое правильное — проконсультироваться заранее со своим лечащим врачом, что конкретно вам можно, а что категорически нельзя. Ранее врач-терапевт Марина Велихер рассказывала, как баня влияет на организм. Среди тех, кому надо ограничить походы в парилку, в первую очередь доктор назвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но не только, есть и другие противопоказания.
Можно ли ходить в баню после лечения рака, читайте ЗДЕСЬ.
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