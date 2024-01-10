Подмосковные врачи спасли мужчину, после бани потерявшего речь и возможность двигаться

Если со здоровьем есть проблемы, но в баню очень хочется, самое правильное — проконсультироваться заранее со своим лечащим врачом, что конкретно вам можно, а что категорически нельзя. Ранее врач-терапевт Марина Велихер рассказывала, как баня влияет на организм. Среди тех, кому надо ограничить походы в парилку, в первую очередь доктор назвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями . Но не только, есть и другие противопоказания.