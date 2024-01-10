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Подмосковные врачи спасли мужчину, после бани потерявшего речь и возможность двигаться

Бане многие приписывают чудодейственные свойства, считая ее средством чуть ли не от всех болезней. Но при этом забывают, что при определенных проблемах со здоровьем она может реально убить.

10 января 2024
Подмосковные врачи спасли мужчину, после бани потерявшего речь и возможность двигаться
Источник:

mz.mosreg.ru

В Подмосковье врачи спасли 64-летнего мужчину, у которого после бани случился инсульт. Его привезли в Ступинскую больницу с параличом левой части тела и афазией — нарушением речи. По словам врачей, причиной инсульта оказалась разорвавшаяся бляшка в сонной артерии, которая образовала тромб.

Как выяснилось, мужчина ранее проходил обследование и знал об этой атеросклеротической бляшке. Но, несмотря на это знание, он отказался в свое время сделать операцию по стентированию сонной артерии и вдобавок не выполнял рекомендации врача. А перед инсультом решил помыться в бане, что в итоге и привело к разрыву бляшки и образованию тромба.

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В больнице врачи экстренно выполнили пациенту компьютерную томографию, после чего срочно отравили его на операционный стол.

«Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки имплантировали стент», — рассказал Родион Загидуллин, врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ступинской больницы.

Операция длилась около 40 минут. По словам врача, практически сразу после нее мужчина начал шевелить руками и ногами, речь к нему тоже вернулась.

Мужчине, можно сказать, повезло. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что на следующий день после операции его состояние полностью стабилизировалось. Однако такой благоприятный исход бывает далеко не всегда. Если пренебрегать медицинскими рекомендациями, возможны необратимые последствия.

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Для кого баня под запретом

Если со здоровьем есть проблемы, но в баню очень хочется, самое правильное — проконсультироваться заранее со своим лечащим врачом, что конкретно вам можно, а что категорически нельзя. Ранее врач-терапевт Марина Велихер рассказывала, как баня влияет на организм. Среди тех, кому надо ограничить походы в парилку, в первую очередь доктор назвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но не только, есть и другие противопоказания.

Можно ли ходить в баню после лечения рака, читайте ЗДЕСЬ.

А ЗДЕСЬ можно узнать мнение врача о том, можно ли баней лечить простуду.

Автор текста:Анастасия Романова
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