Неврологи вылечили 39-летнего мужчину, у которого после сна полностью отнялась рука

В отделение неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского доставили 39-летнего мужчину, который жаловался на «отнявшуюся руку». Он не мог двигать правой рукой, которая к тому же потеряла чувствительность. Как рассказал сам мужчина, проблема появилась после сна: — он проснулся и не смог пошевелить ни кистью руки, ни пальцами.
Выяснилось, что причина онемения руки — мононейропатия. Это заболевание, при котором поражается один периферический нерв. По словам врачей МОНИКИ, подобное может произойти всего лишь из-за неудачной позы во время сна. Как
«Мы назначили пациенту гормональную и антиоксидантную терапию, он также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой. И уже чуть позднее мы добавили препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости», — рассказала Ольга Фурман, заведующая отделением неврологии МОНИКИ.
Несмотря на проведенное лечение, пока чувствительность и двигательную активность правой руки мужчине удалось восстановить примерно на 50%. Его ждет дальнейшая реабилитация, которая может занять до трех месяцев.
6 причин нейропатии
Нейропатия — расстройство нервной системы, при которой повреждены или не работают периферические нервы. Проявляться она может болью, онемением, жжением, внезапной слабостью в пораженном участке тела.
Ранее врач-невролог Ринат Гимранов называл шесть причин, почему может развиться это состояние:
Диабет. При высоком уровне сахара в крови на протяжении долгого времени могут разрушаться нервные волокна.
Алкоголь. При злоупотреблении спиртным есть риск дегенерации нервов.
Травматические повреждения. Ушибы и переломы могут стать причинами сдавления нервов.
Инфекции. Вирусы, бактерии и другие микроорганизмы способны вызывать воспаление и повреждение нервов.
Аутоиммунные заболевания. У человека с подобным диагнозом иммунитет атакует собственный организм, в том числе и нервную систему.
Генетические аномалии.
Между тем, по словам врача, нейропатия может случиться и у человека без сопутствующих заболеваний. Хотя это, скорее, исключение из правил.