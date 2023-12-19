Неврологи вылечили 39-летнего мужчину, у которого после сна полностью отнялась рука

Выяснилось, что причина онемения руки — мононейропатия. Это заболевание, при котором поражается один периферический нерв. По словам врачей МОНИКИ, подобное может произойти всего лишь из-за неудачной позы во время сна. Как объясняют в минздраве Московской области, при неудобном положении тела происходит сдавление нерва, в результате чего пропадают чувствительность и способность двигать рукой. В таких случаях лучше сразу обращаться к врачу, а не думать, что вы просто «отлежали» руку и само пройдет.