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Неврологи вылечили 39-летнего мужчину, у которого после сна полностью отнялась рука

Неудачная поза во время сна может наутро вызвать небольшое онемение руки или ноги, но обычно оно быстро проходит. В таких случаях говорят — «отлежал». Но иногда чувствительность может не вернуться.

19 декабря 2023
отнялась рука после сна

В отделение неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского доставили 39-летнего мужчину, который жаловался на «отнявшуюся руку». Он не мог двигать правой рукой, которая к тому же потеряла чувствительность. Как рассказал сам мужчина, проблема появилась после сна: — он проснулся и не смог пошевелить ни кистью руки, ни пальцами.

Выяснилось, что причина онемения руки — мононейропатия. Это заболевание, при котором поражается один периферический нерв. По словам врачей МОНИКИ, подобное может произойти всего лишь из-за неудачной позы во время сна. Как объясняют в минздраве Московской области, при неудобном положении тела происходит сдавление нерва, в результате чего пропадают чувствительность и способность двигать рукой. В таких случаях лучше сразу обращаться к врачу, а не думать, что вы просто «отлежали» руку и само пройдет.

«Мы назначили пациенту гормональную и антиоксидантную терапию, он также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой. И уже чуть позднее мы добавили препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости», — рассказала Ольга Фурман, заведующая отделением неврологии МОНИКИ. 

Несмотря на проведенное лечение, пока чувствительность и двигательную активность правой руки мужчине удалось восстановить примерно на 50%. Его ждет дальнейшая реабилитация, которая может занять до трех месяцев.

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6 причин нейропатии

Нейропатия — расстройство нервной системы, при которой повреждены или не работают периферические нервы. Проявляться она может болью, онемением, жжением, внезапной слабостью в пораженном участке тела.

Ранее врач-невролог Ринат Гимранов называл шесть причин, почему может развиться это состояние:

  1. Диабет. При высоком уровне сахара в крови на протяжении долгого времени могут разрушаться нервные волокна.

  2. Алкоголь. При злоупотреблении спиртным есть риск дегенерации нервов.

  3. Травматические повреждения. Ушибы и переломы могут стать причинами сдавления нервов.

  4. Инфекции. Вирусы, бактерии и другие микроорганизмы способны вызывать воспаление и повреждение нервов.

  5. Аутоиммунные заболевания. У человека с подобным диагнозом иммунитет атакует собственный организм, в том числе и нервную систему.

  6. Генетические аномалии.

Между тем, по словам врача, нейропатия может случиться и у человека без сопутствующих заболеваний. Хотя это, скорее, исключение из правил.

Автор текста:Анастасия Романова
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