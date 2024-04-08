Неделя до конца первого этапа: успейте выдвинуть клинику на премию «Доктора Питера»

Лучшие частные клиники Санкт-Петербурга мы выбираем уже в четвертый раз. И каждый раз мы предлагаем читателям портала «Доктор Питер» назвать медицинские учреждения, достойные награды. Первый этап — номинирование — начался с 18 марта и закончится 15 апреля. Уже более 15 тысяч голосов отдано за претендентов на выход во второй этап — голосование.