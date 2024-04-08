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Неделя до конца первого этапа: успейте выдвинуть клинику на премию «Доктора Питера»

Всего неделя осталась до завершения первого этапа премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирования. Но у каждой клиники еще есть возможность пройти в финал.

8 апреля 2024
Неделя до конца первого этапа: успейте выдвинуть клинику на премию «Доктора Питера»
Источник:

Istockphoto.com/PrathanChorruangsak

Лучшие частные клиники Санкт-Петербурга мы выбираем уже в четвертый раз. И каждый раз мы предлагаем читателям портала «Доктор Питер» назвать медицинские учреждения, достойные награды. Первый этап — номинирование — начался с 18 марта и закончится 15 апреля. Уже более 15 тысяч голосов отдано за претендентов на выход во второй этап — голосование.

Осталась неделя, прежде чем мы начнем подсчет голосов. И это достаточно большой срок, чтобы все изменить. Помните — чем больше голосов отдано за каждую клинику, тем больше шансов попасть в ТОП-10 одной из номинаций и завоевать первое место на следующем этапе — голосовании.

Напоминаем, чтобы выдвинуть клинику в номинанты премии "Доктор Питер - частная медицина", достаточно сделать три простых шага:

  1. Зайти на сайт премии — https://priznanie.doctorpiter.ru/

  2. Авторизоваться одним из трех способов: через «ВКонтакте», Telegram или «Яндекс».

  3. Написать название клиники в окошечке конкретной номинации.

Не упустите возможность поблагодарить врачей, которым вы доверяете — это действительно важно для них.

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