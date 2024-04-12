Многопрофильные клиники называются так неслучайно: здесь оказывают медицинскую помощь по самым разным специализациям, в том числе с применением высоких технологий. Чаще всего это амбулаторные приемы, как и в обычной государственной поликлинике, но в ряде клиник есть и свои стационары, где делают операции, принимают роды и просто лечат при необходимости постоянного наблюдения врачей. Сюда приходят и на профилактические приемы, и на обследования, а наличие в штате врачей разных специальностей упрощает взаимодействие и позволяет ставить более точные диагнозы.