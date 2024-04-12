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Много или мало: представляем профильные номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»

Среди номинаций премии есть две, куда попадают клиники с диаметрально противоположным подходом: в многопрофильных клиниках можно найти врачей почти всех распространенных специальностей, а в специализированных — сосредоточились на лечении в конкретной узкой сфере.

12 апреля 2024
Много или мало: представляем профильные номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»
Источник:

istockphoto.com/metamorworks

Все и сразу

Многопрофильные клиники называются так неслучайно: здесь оказывают медицинскую помощь по самым разным специализациям, в том числе с применением высоких технологий. Чаще всего это амбулаторные приемы, как и в обычной государственной поликлинике, но в ряде клиник есть и свои стационары, где делают операции, принимают роды и просто лечат при необходимости постоянного наблюдения врачей. Сюда приходят и на профилактические приемы, и на обследования, а наличие в штате врачей разных специальностей упрощает взаимодействие и позволяет ставить более точные диагнозы.

В Петербурге многопрофильные клиники — один из самых распространенных видов частных медицинских учреждений. Среди них есть и крупные сети, представленные в разных районах города, и локальные клиники, у которых есть свои постоянные пациенты. Неслучайно эта номинация — одна из самых активных среди всех, представленных в премии, ведь именно многопрофильные клиники больше всего знакомы жителям.

Глубокий интерес

Клиники, у которых есть определенная специализация, также не редкость. При этом часть направлений более распространена — например, стоматология, офтальмология, пластическая хирургия, которые мы вынесли в отдельные номинации.

Но человеческое здоровье настолько многогранно, что проблемы и вопросы могут возникнуть по каждому из органов или систем. И тогда действительно потребуется участие узких специалистов, которые досконально разбираются в этом направлении. В этой номинации мы ждем голоса за клиники, специализация которых встречается реже или вовсе является уникальной.

Выдвинуть претендентов на премию «Доктор Питер — частная медицина» в номинациях «Многопрофильные клиники» и «Специализированные клиники», а также в остальных восьми номинациях можно до 19:00 15 апреля. Те клиники, которые читатели назовут чаще других, попадут в топ-10 и пройдут в следующий этап — голосование, где будут выбраны победители в каждой из номинаций.

Для того чтобы назвать своего кандидата, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться и написать рядом с названием номинации название клиники, которую вы считаете достойной победы. Поторопитесь, осталось всего три дня!

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