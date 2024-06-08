Известны они и своим целебным действием на психику, иногда не хуже таблеток. Как ранее рассказывала психолог Анна Девятка, кошки помогают лечить людей от настоящей депрессии, неврологических заболеваний. Есть даже специальный термин — фелинотерапия, она еще в 70-х годах прошлого века применялась в Великобритании и США для лечения детей с задержкой развития, аутизмом, церебральным параличом.