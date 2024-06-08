Восьмого июня отмечают интересный праздник — День петербургских котов и кошек. Его история началась еще в 2005 году с подачи известной группы художников «Митьки». Тогда они разместили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки в тельняшке, которую назвали Тишина Матроскина.
В Петербурге действительно живет много котов. Особо ответственные обитают в «Кошкином доме», специально оборудованном в подвалах Зимнего дворца: хвостатые работники Эрмитажа охраняют залы и запасники музея от грызунов, а в свободное от работы время еще и в кино снимаются.
Если даже видео с котятами способно принести массу положительных эмоций, что уж говорить про пушистое мурлыкающие создание, уютно свернувшееся у вас на коленях. Кошки поднимают настроение своим хозяевам, дают мотивацию, успокаивают, если день не задался.
Известны они и своим целебным действием на психику, иногда не хуже таблеток. Как ранее рассказывала психолог Анна Девятка, кошки помогают лечить людей от настоящей депрессии, неврологических заболеваний. Есть даже специальный термин — фелинотерапия, она еще в 70-х годах прошлого века применялась в Великобритании и США для лечения детей с задержкой развития, аутизмом, церебральным параличом.
Почему вам обязательно надо завести кошку, читайте ЗДЕСЬ. Если же вы пока сомневаетесь, предлагаем посмотреть нашу подборку «милоты». Ну разве они не забавные?