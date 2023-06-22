Кто невротик, а кто спокоен как удав? Ученые сравнили характеры врачей и пациентов

Впрочем, далеко не все пациенты по своей натуре такие спокойные. Порой человек только и делает, что ищет у себя новые подозрительные симптомы, переживает и пытается понять, не болеет ли он чем-то страшным. Как понять, что абсолютно естественное и нормальное беспокойство о своем здоровье уже начало принимать форму ипохондрии? ЗДЕСЬ можно пройти простой тест, который поможет проанализировать свое поведение.