Кто невротик, а кто спокоен как удав? Ученые сравнили характеры врачей и пациентов

Врач — это очень ответственное и непростое призвание. Доктора учатся большую часть своей жизни, работают на износ — и все ради того, чтобы спасать людей.
Насколько врачи по характеру отличаются от пациентов? Ученые из Австралии провели
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Исследователи пришли к выводу, что врачи в среднем гораздо невротичнее своих подопечных. Особенно это касается специалистов женского пола: если различия между мужчинами-врачами и мужчинами-пациентами можно счесть незначительными, то вот разница между женщинами-медиками и их пациентками очень заметна.
Например, специалист женского пола действительно может переживать, не возрастет ли у пациентки вероятность развития рака матки на 10%, если она займется сексом с новым мужчиной без презерватива. А вот женщина-пациентка из-за этого волноваться не будет просто потому, что у нее иной склад личности.
К таким выводам авторы исследования пришли, использовав комплексные опросники личности на медиках и их пациентах с той же территории. Опросники позволяют оценить «большую пятерку» личностных черт: степень невротизма, экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности. Кроме того, ученые проверили локус контроля всех участников опроса.
Оказалось, что врачи в среднем куда чаще оказываются на поверку невротиками. Кроме того, медики чаще думали, что жизнь их пациентов зависит от внешних сил, неподвластных контролю человека. А вот люди, которые у этих врачей лечились, были куда более спокойными и считали себя уверенными хозяевами своей жизни.
Кстати
Впрочем, далеко не все пациенты по своей натуре такие спокойные. Порой человек только и делает, что ищет у себя новые подозрительные симптомы, переживает и пытается понять, не болеет ли он чем-то страшным. Как понять, что абсолютно естественное и нормальное беспокойство о своем здоровье уже начало принимать форму ипохондрии? ЗДЕСЬ можно пройти простой тест, который поможет проанализировать свое поведение.