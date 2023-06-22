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Кто невротик, а кто спокоен как удав? Ученые сравнили характеры врачей и пациентов

Если во время визита к врачу вы очень переживаете, что найдете у себя какую-то болезнь, то вам стоит знать: возможно, доктор волнуется даже больше вашего.

22 июня 2023
давление снизить способ
Источник:
iStockphoto

Врач —  это очень ответственное и непростое призвание. Доктора учатся большую часть своей жизни, работают на износ — и все ради того, чтобы спасать людей.

Насколько врачи по характеру отличаются от пациентов? Ученые из Австралии провели исследование на эту тему, и о нем в своем телеграм-канале рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Исследователи пришли к выводу, что врачи в среднем гораздо невротичнее своих подопечных. Особенно это касается специалистов женского пола: если различия между мужчинами-врачами и мужчинами-пациентами можно счесть незначительными, то вот разница между женщинами-медиками и их пациентками очень заметна.

Например, специалист женского пола действительно может переживать, не возрастет ли у пациентки вероятность развития рака матки на 10%, если она займется сексом с новым мужчиной без презерватива. А вот женщина-пациентка из-за этого волноваться не будет просто потому, что у нее иной склад личности.

К таким выводам авторы исследования пришли, использовав комплексные опросники личности на медиках и их пациентах с той же территории. Опросники позволяют оценить «большую пятерку» личностных черт: степень невротизма, экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности. Кроме того, ученые проверили локус контроля всех участников опроса.

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Оказалось, что врачи в среднем куда чаще оказываются на поверку невротиками. Кроме того, медики чаще думали, что жизнь их пациентов зависит от внешних сил, неподвластных контролю человека. А вот люди, которые у этих врачей лечились, были куда более спокойными и считали себя уверенными хозяевами своей жизни.

Кстати

Впрочем, далеко не все пациенты по своей натуре такие спокойные. Порой человек только и делает, что ищет у себя новые подозрительные симптомы, переживает и пытается понять, не болеет ли он чем-то страшным. Как понять, что абсолютно естественное и нормальное беспокойство о своем здоровье уже начало принимать форму ипохондрии? ЗДЕСЬ можно пройти простой тест, который поможет проанализировать свое поведение.

Автор текста:Дарья Гапионок
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