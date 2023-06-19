Подарочная карта и отзыв в Интернете: чем благодарят врачей в России

Ходить по больницам, сидеть в очередях и нервничать, пока доктор ставит диагноз, — не самые приятные занятия. Как выяснили аналитики, большинство россиян не любят обращаться к врачам, в этом признались 69% опрошенных.
Любимые и нелюбимые врачи
Но если выбирать, то 13% опрошенных с удовольствием приходят на прием к терапевтам, 6% — к стоматологам, 5% — к окулистам. Замыкают список психиатры, гинекологи, андрологи, хирурги, гастроэнтерологи и онкологи.
Стоматологи сумели засветиться сразу в двух списках. Зубные врачи попали в рейтинг докторов, к которым россияне попасть не хотят. Среди опрошенных таких оказалось 26%. 18% респондентов боятся онкологов, 9% — гинекологов и андрологов, по 3% голосов — у гастроэнтерологов и психиатров. Окулисты и терапевты замыкают список, у них по 1% голосов.
При этом большинству опрошенных (36%) никакие врачи не страшны, а 3% боятся врачей других специальностей.
Чего боятся больше всего
У каждого человека есть свои страхи, когда он идет на прием к врачу. Оказалось, что больше всего опрошенных пугает боль. Люди переживают, что вскоре придется терпеть, или что даже сам осмотр будет болезненным, так ответили 28% опрошенных. Почти столько же людей — 27% — боятся узнать свой диагноз. 12% отмечают, что их страхи иррациональны.
Вот еще немного статистики:
9% россиян не любят врачей, потому что ранее имели негативный опыт;
8% приобрели свои страхи в детстве;
7% не доверяют врачам;
6% опрошенных стесняются приходить на прием.
3% респондентов указали другие причины страхов.
А что насчет подарков?
36% опрошенных считает, что благодарность необходима в исключительных случаях, когда очень понравился специалист или его отношение. 31% заявили, что благодарить нужно, но без подарков, достаточно положительных отзывов в Интернете или устного выражения признательности.
13% россиян считают, что благодарить нужно всех врачей в обязательном порядке. А вот 10% опрошенных отметили, что никакой дополнительной благодарности не нужно, специалисты и так получают зарплату. Также 10% респондентов считают важным благодарить медиков только после сложных вмешательств.
Выяснилось, что лучшая благодарность — это:
конверт с деньгами — так считают 24% опрошенных;
сладости дарят медицинским работникам 20% россиян;
17% просто говорят спасибо или пишут позитивные отзывы в Интернете;
16% предпочитают вручать индивидуальный подарок в зависимости от интересов доктора;
6% дарят алкоголь, 4% — чай или кофе, 2,5% собирают продуктовый набор;
1% выбирает подарочные карты, а около 0,5% благодарят косметикой или парфюмом.
Никак не выражают свою благодарность 4% россиян, а 5% опрошенных благодарят иными способами.
Что касается неудачных подарков, то здесь 28% опрошенных считают, что неуместно дарить любые вещи для личного пользования, так как вкус у всех разный, а 25% заявили, что любой подарок неуместен.
При этом 16% опрошенных назвали алкоголь самым плохим подарком для медиков, а 7% россиян уверены, что не надо дарить деньги и слишком дорогие подарки.
5% россиян не понимают, зачем врачам дарят продукты; еще 5% удивляются, когда дарят сладости; 2% считают подарочную карту худшим подарком из возможных. Также 5% опрошенных назвали любые другие вещи в качестве самых нежелательных подарков для медиков.
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