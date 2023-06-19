Подарочная карта и отзыв в Интернете: чем благодарят врачей в России

У каждого человека есть свои страхи, когда он идет на прием к врачу. Оказалось, что больше всего опрошенных пугает боль. Люди переживают, что вскоре придется терпеть, или что даже сам осмотр будет болезненным, так ответили 28% опрошенных. Почти столько же людей — 27% — боятся узнать свой диагноз. 12% отмечают, что их страхи иррациональны.