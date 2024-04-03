Судя по активности в номинации «Стоматология», петербуржцы лечат зубы достаточно часто. Среди клиник, которые предлагают читатели, есть и сетевые, насчитывающие десятки филиалов в разных районах города, и небольшие, знакомые только жителям конкретных локаций. Отдайте свой голос за те клиники, которые помогли вам победить свой страх похода к стоматологу, где лечат без боли и помогают улыбнуться во все 32 зуба.