С 18 марта по 15 апреля проходит первый этап премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирование. Вы можете назвать свои любимые клиники,
Улыбайтесь!
Судя по активности в номинации «Стоматология», петербуржцы лечат зубы достаточно часто. Среди клиник, которые предлагают читатели, есть и сетевые, насчитывающие десятки филиалов в разных районах города, и небольшие, знакомые только жителям конкретных локаций. Отдайте свой голос за те клиники, которые помогли вам победить свой страх похода к стоматологу, где лечат без боли и помогают улыбнуться во все 32 зуба.
Красивая жизнь
Российская индустрия красоты находится сейчас на достаточно высоком уровне, и кандидаты на победу в номинации «Эстетическая медицина» это подтверждают. Аппаратные процедуры, инъекции, правильно подобранный уход — все это помогает пациенткам косметологических центров выглядеть моложе и привлекательнее. Если вы уже точно знаете, благодаря кому приятнее смотреть в зеркало, обязательно выдвигайте их на участие в премии.
Убрать лишнее, добавить нужное
Пластическая хирургия за последние годы стала востребована как никогда раньше. Липосакцию, увеличение груди, блефаропластику и подтяжку лица сегодня делают не только звезды шоу-бизнеса, но и вполне обычные люди, которым изменение внешности помогает чувствовать себя увереннее и красивее. Технологии развиваются, появляются новые клиники, услуги становятся доступнее. Вместе с читателями мы вновь назовем самые достойные клиники, где хирурги творят рукотворную красоту.
Узнать о том, кто становился победителями в самых эстетичных номинациях по итогам прошедших трех премий,