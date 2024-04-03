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Красота и здоровье: самые эстетичные номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»

Среди номинаций премии есть три, которые отвечают не только за здоровье, но и за красоту. Это стоматология, косметология (эстетическая медицина) и пластическая хирургия. Рассказываем, кто достоин стать номинантом на победу в этих сферах.

3 апреля 2024
Красота и здоровье: самые эстетичные номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»
Источник:

Getty Images/YakobchukOlena

С 18 марта по 15 апреля проходит первый этап премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирование. Вы можете назвать свои любимые клиники, авторизовавшись на сайте и заполнив соответствующие графы напротив номинации.

Улыбайтесь!

Судя по активности в номинации «Стоматология», петербуржцы лечат зубы достаточно часто. Среди клиник, которые предлагают читатели, есть и сетевые, насчитывающие десятки филиалов в разных районах города, и небольшие, знакомые только жителям конкретных локаций. Отдайте свой голос за те клиники, которые помогли вам победить свой страх похода к стоматологу, где лечат без боли и помогают улыбнуться во все 32 зуба.

Красивая жизнь

Российская индустрия красоты находится сейчас на достаточно высоком уровне, и кандидаты на победу в номинации «Эстетическая медицина» это подтверждают. Аппаратные процедуры, инъекции, правильно подобранный уход — все это помогает пациенткам косметологических центров выглядеть моложе и привлекательнее. Если вы уже точно знаете, благодаря кому приятнее смотреть в зеркало, обязательно выдвигайте их на участие в премии.

Убрать лишнее, добавить нужное

Пластическая хирургия за последние годы стала востребована как никогда раньше. Липосакцию, увеличение груди, блефаропластику и подтяжку лица сегодня делают не только звезды шоу-бизнеса, но и вполне обычные люди, которым изменение внешности помогает чувствовать себя увереннее и красивее. Технологии развиваются, появляются новые клиники, услуги становятся доступнее. Вместе с читателями мы вновь назовем самые достойные клиники, где хирурги творят рукотворную красоту.

Узнать о том, кто становился победителями в самых эстетичных номинациях по итогам прошедших трех премий, можно здесь.

Предложить кандидатов на победу в 2024 году необходимо до 15 апреля, а победителя 2024 года мы назовем 20 июня по итогам читательского голосования за топ-10 в каждой номинации.

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