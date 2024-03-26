Иммунитета нет: повторное заражение лихорадкой на Бали едва не стоило москвичке жизни

В столичную инфекционную клиническую больницу № 2 москвичка поступила на третий день болезни. Женщина жаловалась на сильную слабость, головную и мышечную боль, повышение температуры до 39 градусов и жидкий стул. Выяснилось, что на днях она вернулась с Бали, где не исключила укусов насекомых. Доктора заподозрили лихорадку Денге. Однако ситуация была не похожа на стандартную: болезнь быстро прогрессировала.
Как рассказала Юлия Коннова, заведующая инфекционным отделением № 14, для лечения лихорадки Денге назначается дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. Причем в первый раз болезнь вообще может протекать в легкой форме, все важные показатели быстро возвращаются в норму. Но тут все было не так. Состояние москвички быстро ухудшалось — началось кровотечение из половых путей, появились мелкие кровоизлияния на руках.
Дополнительные исследования показали: заражение лихорадкой Денге было у женщины уже не первым.
«Повторяющиеся заражения опасны для жизни пациента из-за способности вируса провоцировать обильные и непредсказуемые кровотечения, как наружные, так и внутренние. Пациентка подтвердила, что за последние три года она побывала в странах Юго-Восточной Азии 10 раз, а значит, вполне могла легко переболеть ранее», —
К лечению женщины подключились трансфузиологи, а также специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. В итоге правильно подобранный противовирусный препарат попал в цель и помог быстро остановить болезнь. Спустя пару дней женщине стало лучше, а сейчас она уже дома.
Как защититься
Специалисты Роспотребнадзора напоминают: лихорадка Денге — вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки. Ежегодно эту болезнь с отдыха привозят более сотни россиян.
Чтобы защититься от заражения, во время путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом медики рекомендуют:
носить максимально закрытую одежду светлого цвета;
использовать репелленты, отпугивающие насекомых;
в помещениях и номерах отеля использовать фумигаторы;
проследить за тем, чтобы на окнах, дверях и над кроватью были противомоскитные сетки;
хранить запасы питьевой воды в закрытых бутылках.