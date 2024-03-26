Иммунитета нет: повторное заражение лихорадкой на Бали едва не стоило москвичке жизни

Как рассказала Юлия Коннова, заведующая инфекционным отделением № 14, для лечения лихорадки Денге назначается дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. Причем в первый раз болезнь вообще может протекать в легкой форме, все важные показатели быстро возвращаются в норму. Но тут все было не так. Состояние москвички быстро ухудшалось — началось кровотечение из половых путей, появились мелкие кровоизлияния на руках.