Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов

Три недели — достаточно большой срок, чтобы изменить расстановку сил в каждой из номинаций. Пока во всех номинациях расклад сил не позволяет предсказать, кто же станет победителем — а где-то разница между финалистами и вовсе составляет несколько голосов. На данный момент несколько десятков тысяч голосов уже отдали читатели за свои любимые клиники.