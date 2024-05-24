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Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов

Премия «Доктор Питер — частная медицина» выходит на финишную прямую. Всего через три недели голосование завершится, а 20 июня мы узнаем, кто стал победителем в этом году.

24 мая 2024Обсудить
Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов
Источник:

Getty Images/leonarth

Три недели — достаточно большой срок, чтобы изменить расстановку сил в каждой из номинаций. Пока во всех номинациях расклад сил не позволяет предсказать, кто же станет победителем — а где-то разница между финалистами и вовсе составляет несколько голосов. На данный момент несколько десятков тысяч голосов уже отдали читатели за свои любимые клиники.

Если вы хотите проголосовать за все клиники сразу, то удобнее всего это сделать на официальном сайте премии «Доктор Питер — частная медицина». Нужно авторизоваться, а затем отметить те клиники, которые вы считаете достойными награды.

Также можно проголосовать в социальных сетях «Доктора Питера» — ищите соответствующие посты в Telegram-канале и группе «Вконтакте», подписывайтесь и голосуйте. Аналогичные посты выходят в Telegram-канале и группе «Вконтакте» городского портала «Фонтанка.ру».

Голосование на сайте продлится до 16 июня. Голосование в соцсетях завершится раньше, и затем посты будут скрыты, чтобы результат не стал известен заранее. Торжественное награждение победителей состоится 20 июня, тогда же мы вручим почетные дипломы всем финалистам — ведь все они, несомненно, заслужившим признания своих пациент

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