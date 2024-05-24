Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов

Три недели — достаточно большой срок, чтобы изменить расстановку сил в каждой из номинаций. Пока во всех номинациях расклад сил не позволяет предсказать, кто же станет победителем — а где-то разница между финалистами и вовсе составляет несколько голосов. На данный момент несколько десятков тысяч голосов уже отдали читатели за свои любимые клиники.
Если вы хотите проголосовать за все клиники сразу, то удобнее всего это сделать
Также можно проголосовать в социальных сетях «Доктора Питера» — ищите соответствующие посты в
Голосование на сайте продлится до 16 июня. Голосование в соцсетях завершится раньше, и затем посты будут скрыты, чтобы результат не стал известен заранее. Торжественное награждение победителей состоится 20 июня, тогда же мы вручим почетные дипломы всем финалистам — ведь все они, несомненно, заслужившим признания своих пациент