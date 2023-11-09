Когда 20-летнего парня начали беспокоить боли в груди, он обратился в поликлинику. Там ему сделали рентген, который показал изменения с правой стороны легких. Врачи заподозрили туберкулез и направили его на дообследование в Областной клинический фтизиопульмонологический центр. Как
«В результате торакоскопической операции в плевральной области мы выявили инородное тело. Это была еловая веточка. Такой случай в нашей практике впервые», — рассказал заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением центра Александр Миронов.
По словам самого пациента, это случилось на утренней пробежке в экопарке. Молодой человек взял в рот хвойную веточку и случайно вдохнул ее. Хотя изначально подумал, что просто проглотил, поэтому особо не беспокоился.
Сейчас у парня уже все хорошо.
Что еще находят в легких
Этим летом врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе нашли в легком 60-летней женщины зубной протез. Ее несколько месяцев подряд беспокоила тупая боль в области груди справа. А когда состояние ухудшилось, она решилась наконец вызвать скорую. Уже в институте врачи провели пациентке рентген и КТ, которые показали, что в промежуточном бронхе справа находится инородное тело. Оказалось, что примерно год назад женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что его потеряла.
А несколько лет назад тоже в Тюменской области врачи нашли у 78-летнего мужчины в легком золотую зубную коронку. Эта находка обнаружилась случайно, при подготовке к операции — в больницу мужчину доставили по поводу атеросклероза ног.
Дети тоже нередко вдыхают инородные предметы и начинают страдать от проблем с дыханием, одышки, кашля — например, выпавший молочный зуб или кусок пластика, из-за которого у ребенка заподозрили сначала бронхит и пневмонию, а потом аллергию и астму.