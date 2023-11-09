Этим летом врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе нашли в легком 60-летней женщины зубной протез. Ее несколько месяцев подряд беспокоила тупая боль в области груди справа. А когда состояние ухудшилось, она решилась наконец вызвать скорую. Уже в институте врачи провели пациентке рентген и КТ, которые показали, что в промежуточном бронхе справа находится инородное тело. Оказалось, что примерно год назад женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что его потеряла.