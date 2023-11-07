Брюс Уиллис из-за прогрессирующей деменции перестал узнавать Деми Мур

Например, заболевший может произносить какие-то отдельные слова, но целиком воспроизвести предложение уже не в силах. Или же он способен произносить какие-то конкретные слова, но они не будут иметь никакого смысла и отношения к происходящему. В более тяжелый случаях человек с деменцией не только сам не может говорить, но и перестает понимать других — любая речь для него теряет всякий смысл.