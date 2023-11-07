Брюс Уиллис из-за прогрессирующей деменции перестал узнавать Деми Мур

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис ушел из кино в марте 2022 года. Виной тому — лобно-височная деменция, которая начала быстро прогрессировать. Уиллис уже второй год борется с заболеванием, но, к сожалению, ему становится только хуже.
Так, актер перестал узнавать своих близких. Недавно бывшая супруга Деми Мур решила навестить Брюса Уиллиса после возвращения из отпуска в Италии. Они поговорили, однако несмотря на то, что актер прожил с Мур 11 лет, он не смог ее узнать.
«Деми поддерживает связь с семьей Уиллиса. Она знала, что болезнь прогрессирует, но даже представить не могла, что все зайдет так далеко», —
Врачи предполагают, что воспоминания о Деми Мур «поблекли», потому что она больше не входит в близкое окружение актера. Уиллис все еще узнает свою вторую супругу Эмму Хеминг и дочерей — они постоянно находятся рядом и помогают.
Брюс Уиллис и Деми Мур расстались в 1998 году, но официально развелись только в 2000-м. У актеров родились трое дочерей. Несмотря на развод, Мур и Уиллис сохранили дружеские отношения, они общались после развода и вместе воспитывали детей. Когда актриса узнала о болезни бывшего мужа, то вместе с детьми всячески поддерживала его.
Как начиналась болезнь у Брюса Уиллиса
Первое, что сообщили его родные, — это тот факт, что у актера началась афазия. Это симптом, который характеризуется нарушением уже сформированной речи, рассказывала невролог Ольга Родионова.
Невролог, кандидат медицинских наук, главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павлова
«Важно понимать, что афазия — это не отдельное заболевание, а симптом, который встречается при уже каком-либо имеющемся заболевании. У человека происходит поражение определенных участков головного мозга, из-за которых и начинает страдать речь», — поясняла эксперт.
Например, заболевший может произносить какие-то отдельные слова, но целиком воспроизвести предложение уже не в силах. Или же он способен произносить какие-то конкретные слова, но они не будут иметь никакого смысла и отношения к происходящему. В более тяжелый случаях человек с деменцией не только сам не может говорить, но и перестает понимать других — любая речь для него теряет всякий смысл.
Через некоторое время стало известно, что Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). При таком диагнозе у человека меняется личность: он больше не может нормально говорить, жить в социуме, страдают и его когнитивные способности
По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ранними признаками ЛВД считаются:
апатия, нежелание общаться;
резкая смена настроения — чаще всего люди впадают в депрессию;
навязчивое поведение — например, человек начинает часто бриться, постоянно перекладывать вещи;
необычное словесное, физическое или даже сексуальное поведение;
меняется реакция на присутствие других людей — пропадает чувство такта, человек становится агрессивным.
По словам экспертов, людям с с ЛВД часто диагностируют депрессию, начинается неправильное лечение. Из-за этого болезнь быстро прогрессирует.