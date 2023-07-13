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Астрономы предупредили о последствиях вспышек на Солнце, на Земле их могут ощутить в выходные

Двухдневный всплеск солнечной активности случился с 11 по 12 июля, пик взрывов на звезде астрономы зафиксировали накануне. Последствия этих событий могут отразиться на геомагнитном поле Земли уже в ближайшие выходные.

13 июля 2023
вспышки на солнце
Источник:
iStockphoto

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 15 и 16 июля геомагнитное поле Земли может прийти в возмущенное состояние. Вероятность слабых магнитных бурь эксперты оценивают в 20%.

Астрономы предупредили о последствиях вспышек на Солнце, на Земле их могут ощутить в выходные
Источник:
tesis.xras.ru

Всему виной вспышки на Солнце, которые регистрировали последние два дня, с 11 по 12 июля. По словам экспертов, индекс вспышечной активности почти весь вчерашний день продержался в красной зоне. Однако эти события на нашей звезде нельзя назвать рекордными: крупнейшая за этот период вспышка занимает только 15-е место в списке событий 2023 года.

«Согласно математическим моделям прогноза, по итогам всплеска активности возможны лишь слабые краткосрочные возмущения магнитного поля Земли в ограниченный период, с 15 по 16 июля, то есть на предстоящих выходных. Возможность влияния событий такого уровня на технику и здоровье человека отсутствует. Вероятность магнитных бурь в этот период составляет: для бурь низшего уровня G1 (самый низкий класс из пяти возможных) — около 20%, для бурь уровня G2 — 5%, для бурь выше второго уровня — менее 1%», — сообщают в Лаборатории солнечной астрономии.

По словам специалистов, прошедшей ночью активность Солнца пошла на спад и сейчас стабилизировалась на прежнем уровне.

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Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Между тем рекордных событий на звезде за последние 20 лет все же не случалось. Сообщалось, что крупнейшими за 20 лет, а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений стали две вспышки, происшедшие почти в одно и то же время — 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти кажущиеся невероятными баллы, скорее всего, заниженные. Мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения.

Автор текста:Анастасия Романова
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