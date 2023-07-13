Астрономы предупредили о последствиях вспышек на Солнце, на Земле их могут ощутить в выходные

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 15 и 16 июля геомагнитное поле Земли может прийти в возмущенное состояние. Вероятность слабых магнитных бурь эксперты оценивают в 20%.
Всему виной вспышки на Солнце, которые регистрировали последние два дня, с 11 по 12 июля. По словам экспертов, индекс вспышечной активности почти весь вчерашний день продержался в красной зоне. Однако эти события на нашей звезде нельзя назвать рекордными: крупнейшая за этот период вспышка занимает только 15-е место в списке событий 2023 года.
«Согласно математическим моделям прогноза, по итогам всплеска активности возможны лишь слабые краткосрочные возмущения магнитного поля Земли в ограниченный период, с 15 по 16 июля, то есть на предстоящих выходных. Возможность влияния событий такого уровня на технику и здоровье человека отсутствует. Вероятность магнитных бурь в этот период составляет: для бурь низшего уровня G1 (самый низкий класс из пяти возможных) — около 20%, для бурь уровня G2 — 5%, для бурь выше второго уровня — менее 1%», —
По словам специалистов, прошедшей ночью активность Солнца пошла на спад и сейчас стабилизировалась на прежнем уровне.
Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Между тем рекордных событий на звезде за последние 20 лет все же не случалось. Сообщалось, что крупнейшими за 20 лет, а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений стали две вспышки, происшедшие почти в одно и то же время — 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти кажущиеся невероятными баллы, скорее всего, заниженные. Мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения.