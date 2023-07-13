Астрономы предупредили о последствиях вспышек на Солнце, на Земле их могут ощутить в выходные

Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Между тем рекордных событий на звезде за последние 20 лет все же не случалось. Сообщалось, что крупнейшими за 20 лет, а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений стали две вспышки, происшедшие почти в одно и то же время — 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти кажущиеся невероятными баллы, скорее всего, заниженные. Мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения.