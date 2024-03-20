Может, и такие прецеденты у нас были, что, несомненно, говорит о высоком профессионализме и доверии к врачам этой клиники. Но это не значит, что нужно «на авось» писать название одной клиники в окошки всех номинаций, — это не поможет, гарантируем. Но если у клиники, например, два сильных направления: пластическая хирургия и эстетическая медицина или ЭКО и инструментальная диагностика, — тогда, конечно, справедливо будет номинировать ее по ним. Для тех клиник, которые лечат буквально от всего, есть специальная номинация — «Многопрофильные клиники».