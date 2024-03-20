1. Кто может предлагать клиники для участия в премии?
Любой читатель портала «Доктор Питер», который зайдет на сайт премии —
2. Можно выдвинуть абсолютно любое медицинское учреждение?
Есть несколько важных пунктов, которые нужно учитывать при номинировании клиник.
Это должно быть негосударственное (частное) медицинское учреждение.
У него должна быть лицензия, соответствующая номинации.
Клиника должна находиться в Санкт-Петербурге.
Других ограничений нет.
3. Может ли одна клиника победить сразу в нескольких номинациях?
Может, и такие прецеденты у нас были, что, несомненно, говорит о высоком профессионализме и доверии к врачам этой клиники. Но это не значит, что нужно «на авось» писать название одной клиники в окошки всех номинаций, — это не поможет, гарантируем. Но если у клиники, например, два сильных направления: пластическая хирургия и эстетическая медицина или ЭКО и инструментальная диагностика, — тогда, конечно, справедливо будет номинировать ее по ним. Для тех клиник, которые лечат буквально от всего, есть специальная номинация — «Многопрофильные клиники».
4. Сколько клиник пройдет в следующий этап?
В каждой номинации мы выберем по 10 финалистов из тех, кого читатели на этапе номинирования назовут чаще всего. Таким образом, максимально 100 клиник смогут пройти в следующий тур. Но мы не исключаем, что некоторые медицинские учреждения будут фигурировать в топ-10 несколько раз.
5. Зачем нужен экспертный совет? Что делают эксперты?
Эксперты из числа медицинского сообщества помогают оргкомитету премии определить, действительно ли клиники, представленные читателям, соответствуют условиям участия в премии, действительно ли подходят к номинации и являются достойными медицинскими учреждениями.
6. Для чего нужна авторизация?
Чтобы каждый читатель мог принять участие в номинировании только один раз, что позволит избежать накрутки голосов. Мы не собираем ваши личные данные. Напоминаем, что если нашей технической службой будет замечена небывалая активность или признаки накрутки, то все подозрительные голоса будут вычтены из общего результата клиники.
7. Что делать, если не получается авторизоваться на сайте?
Рекомендуем набраться терпения и повторить еще раз либо воспользоваться другим вариантом авторизации. Напоминаем, что их три: через «Яндекс», «ВКонтакте» и Telegram. У каждого варианта есть свои особенности. Например, при авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
8. Что будет, если кто-то ошибется в названии клиники? Куда уйдет голос?
Результаты номинирования клиник обрабатываются вручную. Поэтому, даже если вы допустите ошибку или опечатку в названии клиники, мы учтем ваш голос за нее. Конечно, в том случае, если будет написано достаточно понятно, чтобы клинику идентифицировать. Так что все-таки пытайтесь быть более конкретными и писать название как можно более точно. А вот варианты вроде «Стоматология на Московском проспекте» или случаи, когда в одно окошко пишут сразу три названия клиник, считаться не будут.
9. Когда станут известны финалисты?
Выдвижение номинантов продлится до 15 апреля. В течение недели оргкомитет премии вместе с экспертным советов подсчитают голоса и определят топ-10 в каждой номинации. Узнать, кто прошел в следующий этап, можно будет 22 апреля, когда будет запущено голосование. До этого времени мы не будем публиковать промежуточные результаты.
10. Могут ли клиники рассказывать своим пациентам о премии и просить их голоса?
Конечно, могут. Честная реклама полезна и для клиник, и для результатов премии: чем больше голосов, тем они объективнее. Специально для того, чтобы клиники могли рассказывать о премии «Доктор Питер — частная медицина», мы подготовили стикеры, которые можно распечатать и разместить в клинике либо в электронном формате на сайтах клиник ив соцсетях.
Напоминаем: чтобы клиника стала номинантом премии «Доктор Питер — частная медицина», нужно