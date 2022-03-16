Рутинная маммография может дать врачам и пациентам ключевую информацию о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе.
Об этом говорится в
Исследование проводили ученые из Калифорнии, США.
- Ранее мы уже выяснили, что 26% женщин старше 60 лет имеют крошечные отложения кальция в ткани молочной железы. В нашем текущем исследовании мы оценили, дает ли кальцификация артерий молочной железы, которую можно легко увидеть на маммограмме, больше информации о риске развития сердечных заболеваний у женщины, — объяснил ведущий автор исследования, доктор медицины Карлос Ирибаррен.
Кальцификацию можно увидеть на маммограмме — это белые участки в артериях молочной железы, однако считается, что этот симптом не связан с раком.
Кальцификация артерий молочной железы связана со старением, диабетом 2 типа, высоким давлением и воспалением, а также это признак жесткости артерий.
Стратегия полезных привычек
Ученые проанализировали медицинские записи о здоровье более 5 тысяч женщин в возрасте от 60 до 79 лет, прошедших маммографию. Ни у одной из них в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака молочной железы.
Женщины, у которых на маммограмме была обнаружена кальцификация артерий молочной железы, были на 51% более склонны к развитию сердечных заболеваний или инсульта по сравнению с женщинами, у которых не обнаружились отложения кальция в ткани молочных желез.
Женщины с кальцинозом были на 23% более склонны к развитию любого типа сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечную недостаточность и заболевания периферических артерий.
Исследователи отмечают, что этот тип кальцификации может свидетельствовать о плохом здоровье сердца женщины, и если она будет выявлена, врач сможет дать рекомендации пациенткам обзавестись ежедневными полезными привычками — это, например, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса, качественное питание.
- Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать более внимательному наблюдению за кальцификацией грудных артерий по результатам рутинной маммографии, особенно у женщин старше 60 лет, — говорят ученые. — Это позволить улучшить стратегии снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи предупреждают, что если на маммографии не выявлена кальцификация артерий молочной железы, это не означает, что женщина может не волноваться за здоровье сердца и сосудов. Для нее также важен оптимальный контроль факторов риска.
Причины кальцификации молочных желез
Избыток кальция в организме из-за излишнего приема витаминов, повышенного уровня витамина D, ухудшения работы почек, лишнего веса, эндокринных заболеваний.
Изменения в организме во время менопаузы.
Отмирание жировой ткани или фиброзные изменения в молочных железах.
Воспаление молочных желез.
Травмы, состояния после операций.