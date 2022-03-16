Стратегия полезных привычек

Ученые проанализировали медицинские записи о здоровье более 5 тысяч женщин в возрасте от 60 до 79 лет, прошедших маммографию. Ни у одной из них в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака молочной железы.

Женщины, у которых на маммограмме была обнаружена кальцификация артерий молочной железы, были на 51% более склонны к развитию сердечных заболеваний или инсульта по сравнению с женщинами, у которых не обнаружились отложения кальция в ткани молочных желез.

Женщины с кальцинозом были на 23% более склонны к развитию любого типа сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечную недостаточность и заболевания периферических артерий.

Исследователи отмечают, что этот тип кальцификации может свидетельствовать о плохом здоровье сердца женщины, и если она будет выявлена, врач сможет дать рекомендации пациенткам обзавестись ежедневными полезными привычками — это, например, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса, качественное питание.

- Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать более внимательному наблюдению за кальцификацией грудных артерий по результатам рутинной маммографии, особенно у женщин старше 60 лет, — говорят ученые. — Это позволить улучшить стратегии снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи предупреждают, что если на маммографии не выявлена кальцификация артерий молочной железы, это не означает, что женщина может не волноваться за здоровье сердца и сосудов. Для нее также важен оптимальный контроль факторов риска.