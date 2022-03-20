По словам психиатра Натальи Зайцевой, есть три самых распространенных проблемы со сном, с которыми сталкиваются люди в стрессовых ситуациях.

Долго не получается заснуть

Врачи называют это явление «трудности с началом сна». У людей с подобной проблемой не получается уснуть по 30 минут и более, несмотря на все усилия. Долгое засыпание — признак ранней бессонницы .

Подробнее о том, что делать, если тревога долго не дает уснуть, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Ночные пробуждения

Если вы часто просыпаетесь посреди ночи и потом долго не можете уснуть, то у вас трудности с поддержанием сна. Если на повторное засыпание уходит больше 30 минут, значит, у вас ранняя бессонница .

Пробуждения ни свет ни заря

Если вы вопреки своим планам просыпаетесь очень рано и потом никак не можете заснуть, значит вы страдаете от «ранних утренних пробуждений». В случае, если вы стали просыпаться за 30 минут и более до будильника, значит, у вас поздняя бессонница .

- У вас может присутствовать один вариант нарушения, а может несколько, — подчеркивает Зайцева в своем телеграм-канале.