Самое первое, что страдает в новогодние каникулы — желудок и кишечник, еще бы, ведь им приходится принимать и перерабатывать много тяжелой, а для кого-то и непривычной пищи. Чего стоят одни майонезные салаты, которые приходится доедать еще несколько дней после 1 января! Хотя диетологи постоянно объясняют, что «срок жизни» у таких салатов — несколько часов после приготовления.
Во вторую очередь страдает сон. Неправильный режим многие запускают еще в предновогодние дни, когда хочется все и везде успеть, завершить рабочие проекты, выбрать подарки, подготовиться. Приходится вставать в привычное время, а вот отправляться спать — позже обычного. Ночь с 31 декабря на 1 января выходит и вовсе бессонной. И тенденция продолжается все каникулы. Как же поступить, чтобы не сбить режим?
- В первую очередь, необходимо соблюдать свой привычный график: ложиться — во сколько ложились, вставать — во сколько вставали, — настоятельно рекомендуют сомнолог Эльвира Тарасова. — Спать до обеда, или ложиться в полночь, или сдвигать на еще более позднее время отход ко сну, я не рекомендую! Мы сами себе сделаем социальный джетлаг. Восстановиться будет очень сложно. При этом мы получим стресс и нервозность.
Конечно же, в выходные хочется подольше погулять и компенсировать это более длительным сном. Но если вы хотите без проблем включиться в рабочий режим, то так делать нельзя.
- Единственное, можно скорректировать время подъема и отхода ко сну на одну фазу — это полтора часа, — рекомендует Эльвира Тарасова. — Если вы вставали в 7 утра, то можете в каникулы перевести будильник на 8.30.
Но учтите, насколько мы увеличиваем время пробуждения, настолько сдвигаем и укладывание на сон.
Для здорового сна не стоит сдвигаться больше, чем на одну фазу. Иначе мы опять столкнемся со сложностями восстановления.
Как избежать бессонницы
Не снижаем физические нагрузки
В праздники всегда появляется соблазн отказаться от тренировок в фитнес-зале, зарядки, любой другой физической нагрузки. Так делать не надо.
- Возьмите за правило каждый день тратить не меньше 30 минут на физическую нагрузку — танцы, прогулку, катание на лыжах, санках и коньках, игр в снежки, — говорит сомнолог Тарасова. — Подойдут онлайн тренировки. Обязательно необходимо сохранять физическую форму, а не лениться.
Не переедаем
Ночь с 31 декабря на 1 января в расчет не берем, вряд ли удастся отказаться от традиционных посиделок, но все остальные дни ужин должен начинаться не позже 18-19 часов. Если до сна вновь захочется есть, позвольте себе перекус с продуктами, которые улучшают выработку гормона сна — мелатонина: вишней, творогом, яйцами, курицей.
- Когда мы много едим на ночь, то ложимся спать с тяжестью в желудке, — предупреждает Эльвира Тарасова. — В итоге организм занимается перевариванием пищи, а не запускает процессы, которые нам помогают восстанавливаться. Мозг же не отдыхает и не дает нам энергии. Также сбивается сон.
Сокращаем время пользования гаджетами
Банальный совет, которому редко кто следует. У некоторых людей со смартфона может начинаться день, и им же заканчиваться.
- Гаджеты создают негативный фон, мозг возбуждается и не может успокоиться, поэтому отказаться от гаджетов надо за 2 часа до сна, — рекомендует Тарасова. — Потратьте их на общение с семьей, хобби, чтение книги.
В идеале, советует сомнолог, завести специальные утренние и вечерние ритуалы. Чтобы настроиться на сон, например, можно каждый вечер пить теплое молоко из определенной кружки, или читать обязательно одну главу книги. Вариантов много.
Меняем алкоголь на вишневый сок
Спиртные напитки довольно негативно влияют на сон. Результат проявиться не сразу, но через несколько дней ежедневных возлияний вы можете заполучит бессонницу.
- Лучше пейте вишневый сок, он помогает вырабатывать мелатонин, — советует Тарасова.
Также сомнолог рекомендует отказаться от кофе. Чтобы он не испортил ваш сон, пейте кофе за 8 часов до отхода ко сну.
- Максимум, что можно позволить себе в каникулы, нарушать режим первые 3 дня, но после этого необходимо вернуться в график. И помнить, что кровать у вас в доме только для сна и любви. Не надо днем там лежать, читать, рисовать, играть в гаджеты. Спальня должна быть тем местом, где мы спим, и никак иначе.
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