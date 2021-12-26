- В первую очередь, необходимо соблюдать свой привычный график: ложиться — во сколько ложились, вставать — во сколько вставали, — настоятельно рекомендуют сомнолог Эльвира Тарасова. — Спать до обеда, или ложиться в полночь, или сдвигать на еще более позднее время отход ко сну, я не рекомендую! Мы сами себе сделаем социальный джетлаг. Восстановиться будет очень сложно. При этом мы получим стресс и нервозность.

Конечно же, в выходные хочется подольше погулять и компенсировать это более длительным сном. Но если вы хотите без проблем включиться в рабочий режим, то так делать нельзя.

- Единственное, можно скорректировать время подъема и отхода ко сну на одну фазу — это полтора часа , — рекомендует Эльвира Тарасова. — Если вы вставали в 7 утра, то можете в каникулы перевести будильник на 8.30.

Но учтите, насколько мы увеличиваем время пробуждения, настолько сдвигаем и укладывание на сон.

Для здорового сна не стоит сдвигаться больше, чем на одну фазу. Иначе мы опять столкнемся со сложностями восстановления.