Назван витамин, избыток которого провоцирует судороги, проблемы с кровотоком и нервами

На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то фармацевты предлагают приобрести какую-либо добавку, мол, дозировка безопасная, а для иммунитета только польза.

Однако работники аптек не совсем правы: дозировка той же самой шипучки действительно может быть безопасной, но вот в каком количестве человек будет ее пить? Ведь некоторые до сих пор руководствуются принципом: «Чем больше, чем лучше». Плюс неизвестно, какие у человека есть хронические заболевания, в каком состоянии его организм, ведь вполне вероятно, что у него уже есть небольшой избыток какого-то элемента, а «безобидная» добавка только добавит масла в огонь.

Избыток любого витамина или минерала может сильно навредить вашему организму, предупреждают британские медики. Их цитирует издание Express. Так, оказать токсическое воздействие на организм может витамин В6.

Этот витамин играет важную роль в процессе функционирования нервной системы, регулировании сахара в крови, оптимального сочетания в организме белков и жиров. Он также необходим для здоровья кожи и нормальной работы ЖКТ.