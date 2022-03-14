Назван витамин, избыток которого провоцирует судороги, проблемы с кровотоком и нервами

На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то фармацевты предлагают приобрести какую-либо добавку, мол, дозировка безопасная, а для иммунитета только польза.
Однако работники аптек не совсем правы: дозировка той же самой шипучки действительно может быть безопасной, но вот в каком количестве человек будет ее пить? Ведь некоторые до сих пор руководствуются принципом: «Чем больше, чем лучше». Плюс неизвестно, какие у человека есть хронические заболевания, в каком состоянии его организм, ведь вполне вероятно, что у него уже есть небольшой избыток какого-то элемента, а «безобидная» добавка только добавит масла в огонь.
Избыток любого витамина или минерала может сильно навредить вашему организму, предупреждают британские медики. Их цитирует
Этот витамин играет важную роль в процессе функционирования нервной системы, регулировании сахара в крови, оптимального сочетания в организме белков и жиров. Он также необходим для здоровья кожи и нормальной работы ЖКТ.
«Витамин В6 в виде добавки считается перспективным для лечения тошноты, вызванной беременностью, но принимать его можно только после консультации врача», — пояснили ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Дело в том, что большинство из нас получают необходимую дозировку витамина В6 вместе с пищей. В зоне риска пострадать от дефицита — люди с определенными хроническими заболеваниями и те, у кого есть нехватка витамина В12, но это все тоже крайне индивидуально.
Когда человек самостоятельно принимать добавки с витамином В6, то он может серьезно навредить своему здоровью. Избыток этого витамина может привести к повреждению нервов, что спровоцирует периферическую сенсорную нейропатию — заболевание, при котором нарушается чувствительность. Проявляется болью в пораженном участке, судорогами, мышечной слабостью и затруднением движений. Такое состояние может также спровоцировать и другие серьезные патологии — проблемы с пищеварением, кровотоком, мочеиспусканием.
«В большинстве случаев признаки токсического воздействия витамина В6 можно обратить. Стоит только отменить добавки. Однако иногда человек еще долго страдает от последствий», — заключили эксперты.
Витамин В6 можно найти в привычных продуктах. Тогда добавки вам точно не понадобятся.
Список выглядит так:
грецкие орехи, фундук;
шпинат;
батат;
морковь;
цветная и белокочанная капуста;
помидоры;
клубника, черешня;
апельсины и лимоны;
авокадо;
молочные продукты;
куриная печень;
яйца.