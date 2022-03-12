Еще одна проблема, люди до сих пор очень сильно боятся принимать гормональные препараты .

- Если в целом по этой группе отказывают от назначения врача 36,3 процента, то гормоны щитовидной железы не принимают около 50 процентов больных, — объяснил эндокринолог. — Скорее всего, здесь играет роль множество противоречивой информации, особенно в Интернете.

Боятся люди также набрать лишний весь из-за постоянного приема гормональных препаратов.

Игнорируют назначенные сердечно-сосудистые препараты и лекарства для ЛОР-органов 34,7 и 34,2 процента пациентов. А наиболее ответственно принимают антимикробные препараты, «нарушителей» среди таких больных 24,2 процента.

Если назначения делает пожилой врач , то шанс на то, что пациенты его послушают и будут выше, чем эти же рекомендации даст молодой врач. Но все же, самая главная причина, по которой люди игнорируют терапию — цена на препараты.

- Стоимость курса лечения в наше время крайне важны, — уверен Михаил Заботин. — У пациентов, от которых требовалась доплата за дорогостоящий препарат, риск несоблюдения предписаний возрастал на 63 процента.