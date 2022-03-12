Такая ситуация знакома многим врачам: назначенное лечение точно должно помочь, а у пациента вместо улучшения наблюдается только ухудшение. В лучшем случае состояние остается на том же уровне. Все дело в том, что каждый третий больной полностью или частично игнорирует предложенную терапию.
Врач эндокринолог-диетолог
- В среднем так называемый «коэффициент отсутствия приверженности к лечению» составляет более 30 процентов, — привел цифры статистики врач эндокринолог-диетолог, руководитель отдела медицинского обучения компании BGG и преподаватель
Самыми ответственными оказались пациенты с заболеваниями мочевыводящих путей, в это группе коэффициент отсутствия приверженности к лечению составил «всего» 21 процент. Михаил Заботин предположил, что не соблюдают предписания врача люди, которым назначают новые терапевтические препараты. Дело в том, что чаще всего на лекарства нового поколения цена выше, чем на привычные.
Еще одна проблема, люди до сих пор очень сильно боятся принимать гормональные препараты.
- Если в целом по этой группе отказывают от назначения врача 36,3 процента, то гормоны щитовидной железы не принимают около 50 процентов больных, — объяснил эндокринолог. — Скорее всего, здесь играет роль множество противоречивой информации, особенно в Интернете.
Боятся люди также набрать лишний весь из-за постоянного приема гормональных препаратов.
Игнорируют назначенные сердечно-сосудистые препараты и лекарства для ЛОР-органов 34,7 и 34,2 процента пациентов. А наиболее ответственно принимают антимикробные препараты, «нарушителей» среди таких больных 24,2 процента.
Если назначения делает пожилой врач, то шанс на то, что пациенты его послушают и будут выше, чем эти же рекомендации даст молодой врач. Но все же, самая главная причина, по которой люди игнорируют терапию — цена на препараты.
- Стоимость курса лечения в наше время крайне важны, — уверен Михаил Заботин. — У пациентов, от которых требовалась доплата за дорогостоящий препарат, риск несоблюдения предписаний возрастал на 63 процента.