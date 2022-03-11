Подхватить может каждый: 5 паразитов, смертельно опасных для человека

1. Эхинококк: образует кисты размером с голову ребенка

Сам эхинококк в своем взрослом состоянии в организме людей не живет. Он больше любит кишечник свиней, нежели человеческое тело. Другое дело — его личинки, которые могут годами обитать в нашем теле, представляя собой бомбу часовым механизмом. В России эхинококкоз широко распространен — это Поволжье, Урал, Дальний Восток, Ставропольский, Краснодарский край, Сибирь. В этих регионах до 5-10% населения могут быть носителями этих паразитов.

Попадая в кишечник в форме яйца, личинка быстро оживает, выходит в просвет кишки и через ее стенку в кровь. С током крови большинство паразитов в форме онкосферы попадает в печень. Часть может попасть в мозг, почки, сердце, легкие и т.д. Эти онкосферы представляют собой пузырь, внутри которого растут личинки — каждая в своем пузыре. По размерам они могут достигать размеров головы ребенка и более, массой до 10-16 кг. Опасность в том, что если оболочка онкосферы лопнет, из нее выливается крайне ядовитая жидкость, от отравления которой можно погибнуть.

2. Ниглерия: паразит, поедающий мозг

Микроскопический паразит — ниглерия Фоулера, относится к крайне опасным простейшим. Ее проникновение в организм (а она предпочитает обитать в мозге человека), приводит к гибели у 95-97% заболевших. Это и неудивительно, ведь паразит буквально пожирает нейроны, а ее аппетиту можно только позавидовать.

Обитает эта мерзкая тварь в пресноводных водоемах, где температура воды выше 25-30 градусов. Пока случаи болезни были отмечены только вне нашей страны, но исключать их возникновение и в России тоже нельзя. Паразит попадает в тело при купании, если вода затекает в нос. Оттуда по нервным волокнам проникает в мозг. Признаки болезни похожи на многие другие инфекции, определяют диагноз обычно уже посмертно.