Подхватить может каждый: 5 паразитов, смертельно опасных для человека

Те виды глистов-паразитов, которые известны практически всем родителям (острицы и аскариды) можно считать одними из самых безобидных червяков, которые могут обитать в теле человека. Они, конечно, вредят организму, но убить своего обладателя они не в силах. Чего не скажешь о некоторых других видах паразитирующих организмов, которые известны науке.
Опасность могут представлять различные виды червей — круглые, плоские, ленточные, которые обычно попадают в организм с пищей или водой. Не менее опасны простейшие — это одноклеточные организмы, которые способны вызывать тяжелейшие болезни. При своевременном выявлении часть паразитов можно вылечить, но некоторые могут сильно навредить, а борьба с ними требует серьезных вмешательств, вплоть до обширных операций. «Доктор Питер» расспросил о смертельно опасных паразитах Елену Парецкую, патофизиолога, иммунолога, педиатра.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Нет безопасных паразитов
Конечно, далеко не все паразиты приводят к гибели своего хозяина. Но называть тех же остриц, которые часто бывают у детей, милыми и безобидными червячками — нельзя. Любой паразит так или иначе вредит телу, но степень опасности разная. Часть глистов и простейших забираются в такие укромные уголки тела, что извлечь их становится крайне сложно. А жизнедеятельность этих паразитов может приводить к отказу органов, повреждению тканей и гибели. Обсудим несколько из наиболее опасных и жутких.
1. Эхинококк: образует кисты размером с голову ребенка
Сам эхинококк в своем взрослом состоянии в организме людей не живет. Он больше любит кишечник свиней, нежели человеческое тело. Другое дело — его личинки, которые могут годами обитать в нашем теле, представляя собой бомбу часовым механизмом. В России эхинококкоз широко распространен — это Поволжье, Урал, Дальний Восток, Ставропольский, Краснодарский край, Сибирь. В этих регионах до 5-10% населения могут быть носителями этих паразитов.
Попадая в кишечник в форме яйца, личинка быстро оживает, выходит в просвет кишки и через ее стенку в кровь. С током крови большинство паразитов в форме онкосферы попадает в печень. Часть может попасть в мозг, почки, сердце, легкие и т.д. Эти онкосферы представляют собой пузырь, внутри которого растут личинки — каждая в своем пузыре. По размерам они могут достигать размеров головы ребенка и более, массой до 10-16 кг. Опасность в том, что если оболочка онкосферы лопнет, из нее выливается крайне ядовитая жидкость, от отравления которой можно погибнуть.
2. Ниглерия: паразит, поедающий мозг
Микроскопический паразит — ниглерия Фоулера, относится к крайне опасным простейшим. Ее проникновение в организм (а она предпочитает обитать в мозге человека), приводит к гибели у 95-97% заболевших. Это и неудивительно, ведь паразит буквально пожирает нейроны, а ее аппетиту можно только позавидовать.
Обитает эта мерзкая тварь в пресноводных водоемах, где температура воды выше 25-30 градусов. Пока случаи болезни были отмечены только вне нашей страны, но исключать их возникновение и в России тоже нельзя. Паразит попадает в тело при купании, если вода затекает в нос. Оттуда по нервным волокнам проникает в мозг. Признаки болезни похожи на многие другие инфекции, определяют диагноз обычно уже посмертно.
3. Свиной цепень: червяк в голове
Личинки свиного цепня не менее опасны, чем описанный выше эхинококкоз. Но в случае со свиным цепнем проблема в том, что он может вызывать два варианта болезни. Если в теле паразитирует взрослый червь — это тениоз, обычно поражается кишечник и справиться с болезнью не очень сложно.
Гораздо хуже, если в теле поселяется личинка цепня, цистицерк. Тогда возникает более коварное и смертельно опасное заболевание — цистицеркоз. Это образование пузыря с крайне ядовитой жижей внутри, который растет в тканях. Наиболее часто эти пузыри находят в мышцах, глазах, под кожей и в области мозга. При повреждении последнего возникают приступы судорог, слепота, головные боли и возможный летальный исход.
4. Трихинеллы: болезнь охотников и ветеринаров
Опасное для жизни заболевание может развиваться у охотников и тех, кто любит дичь. Кроме того, им болеют и люди, которые много работают с дикими и домашними животными. Причиной становятся круглые черви, которые проникают в мышцы и мягкие ткани, образуя в них цисты. Это небольшие плотные и округлые области, внутри которых живет живой червяк-личинка.
Взрослый червь обитает в кишечнике, что у людей бывает редко. Чаще в организме выявляются личинки трихинелл в самых неожиданных местах. Особенно часто поражаются легкие, мышцы тела (кроме миокарда), диафрагма. На распространение личинок организм реагирует резкими иммунными реакциями — возникают пневмония, энцефалит, васкулит, перитонит. В области головного мозга могут образовываться огромные гранулемы — это отечные воспалительные «бугры», из-за которых мозг повреждается. Гибель наступает из-за токсического шока и поражения мозга.
5. Филярии: привет из отпуска
Любители отдыха в экзотических странах с теплыми водоемами могут привести домой на память филярии. Это паразитические червяки толщиной с волос человека, которые размножаются в лимфатических капиллярах и приводят к их воспалению, засорению. В результате возникает «слоновая» болезнь с отеком ног и слепота из-за развития клубков паразитов в глазных яблоках. Но это еще полбеды: внутри тела образуются очаги гнойного воспаления и человек может погибнуть от сепсиса.