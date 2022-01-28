Обычно симптомом появления паразитов считают худобу: мол, если ешь и не толстеешь, значит все калории забирают глисты. Однако на самом деле симптомы появления паразитов совсем другие. Об этом в своем Instagram рассказал доктор Михаил Кутушов.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
По словам Кутушова, симптомы могут отличаться в зависимости от вида паразитов, однако есть общие закономерности. Очень важно вовремя заметить тревожные симптомы и пройти обследование, иначе можно долгие годы лечить несуществующие болезни, не понимая истинной причины проблем со здоровьем.
Паразиты нередко вызывают вздутие живота, диарею, боль в животе, дисбактериоз. Также подобные «непрошеные гости» нередко провоцируют аллергические реакции, проблемы с кожей и проблемы с иммунитетом. Как отмечает специалист, различные прыщи, сыпь, язвочки и дерматит могут указывать на появление в вашем организме паразитов.
Когда гельминты отравляют ваш организм, страдает и психическое состояние. Повышенная нервозность, постоянная усталость, проблемы со сном, неконтролируемый гнев, тревожность, депрессии — все это может быть вызвано систематическим отравлением тканей, что нередко случается на фоне паразитоза.
Паразиты забирают витамины группы В, которые очень нужны для нормальной работы нервной системы. Поэтому при паразитозе человек иногда действительно скрипит зубами во сне.
Кроме того, отмечает врач, некоторые виды паразитов могут присасываться к стенкам слизистых и высасывать питательные вещества. Это приводит к авитаминозу. Еще паразиты могут провоцировать потерю крови, что ведет к анемии.
Аскариды могут провоцировать бронхит и пневмонию, так что эти недуги тоже могут быть симптомом появления паразитов.
Еще на появление «соседей» в организме может указать боль в мышцах и суставах. Дело в том, что лямблии и токсоплазмы могут селиться не только во внутренних органах, но и в суставной жидкости. Из-за этого ткани травмируются и появляется воспаление.
Как не заразиться паразитами:
Соблюдать простейшие правила личной гигиены: почаще мойте руки, особенно перед едой, после улицы, контакта с деньгами и животными.
Стараться избегать контакта с бездомными животными, а при наличии у вас питомца регулярно посещать ветеринарную клинику.
Тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды, даже если они с вашего приусадебного участка.
Не пить воду и не мыть посуду и продукты питания водой, в безопасности которой вы не уверены.
Употреблять в пищу только продукты, которые прошли необходимую термическую обработку. Соблюдать правила приготовления рыбных и мясных блюд.
Кстати
Паразиты окружены большим количеством мифов и легенд. О том, какие факты о паразитах не соответствуют действительности, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии0