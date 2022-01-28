По словам Кутушова, симптомы могут отличаться в зависимости от вида паразитов, однако есть общие закономерности. Очень важно вовремя заметить тревожные симптомы и пройти обследование, иначе можно долгие годы лечить несуществующие болезни, не понимая истинной причины проблем со здоровьем.

Паразиты нередко вызывают вздутие живота, диарею, боль в животе, дисбактериоз. Также подобные «непрошеные гости» нередко провоцируют аллергические реакции, проблемы с кожей и проблемы с иммунитетом. Как отмечает специалист, различные прыщи, сыпь, язвочки и дерматит могут указывать на появление в вашем организме паразитов.

Когда гельминты отравляют ваш организм, страдает и психическое состояние. Повышенная нервозность, постоянная усталость, проблемы со сном, неконтролируемый гнев, тревожность, депрессии — все это может быть вызвано систематическим отравлением тканей, что нередко случается на фоне паразитоза.

Паразиты забирают витамины группы В, которые очень нужны для нормальной работы нервной системы. Поэтому при паразитозе человек иногда действительно скрипит зубами во сне.

Кроме того, отмечает врач, некоторые виды паразитов могут присасываться к стенкам слизистых и высасывать питательные вещества. Это приводит к авитаминозу. Еще паразиты могут провоцировать потерю крови, что ведет к анемии.

Аскариды могут провоцировать бронхит и пневмонию, так что эти недуги тоже могут быть симптомом появления паразитов.