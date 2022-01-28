хочется спать после еды
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Обычно симптомом появления паразитов считают худобу: мол, если ешь и не толстеешь, значит все калории забирают глисты. Однако на самом деле симптомы появления паразитов совсем другие. Об этом в своем Instagram рассказал доктор Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

По словам Кутушова, симптомы могут отличаться в зависимости от вида паразитов, однако есть общие закономерности. Очень важно вовремя заметить тревожные симптомы и пройти обследование, иначе можно долгие годы лечить несуществующие болезни, не понимая истинной причины проблем со здоровьем.

  • Паразиты нередко вызывают вздутие живота, диарею, боль в животе, дисбактериоз. Также подобные «непрошеные гости» нередко провоцируют аллергические реакции, проблемы с кожей и проблемы с иммунитетом. Как отмечает специалист, различные прыщи, сыпь, язвочки и дерматит могут указывать на появление в вашем организме паразитов.

  • Когда гельминты отравляют ваш организм, страдает и психическое состояние. Повышенная нервозность, постоянная усталость, проблемы со сном, неконтролируемый гнев, тревожность, депрессии — все это может быть вызвано систематическим отравлением тканей, что нередко случается на фоне паразитоза.

  • Паразиты забирают витамины группы В, которые очень нужны для нормальной работы нервной системы. Поэтому при паразитозе человек иногда действительно скрипит зубами во сне.

  • Кроме того, отмечает врач, некоторые виды паразитов могут присасываться к стенкам слизистых и высасывать питательные вещества. Это приводит к авитаминозу. Еще паразиты могут провоцировать потерю крови, что ведет к анемии.

  • Аскариды могут провоцировать бронхит и пневмонию, так что эти недуги тоже могут быть симптомом появления паразитов.

  • Еще на появление «соседей» в организме может указать боль в мышцах и суставах. Дело в том, что лямблии и токсоплазмы могут селиться не только во внутренних органах, но и в суставной жидкости. Из-за этого ткани травмируются и появляется воспаление.

Как не заразиться паразитами:

  1. Соблюдать простейшие правила личной гигиены: почаще мойте руки, особенно перед едой, после улицы, контакта с деньгами и животными.

  2. Стараться избегать контакта с бездомными животными, а при наличии у вас питомца регулярно посещать ветеринарную клинику.

  3. Тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды, даже если они с вашего приусадебного участка.

  4. Не пить воду и не мыть посуду и продукты питания водой, в безопасности которой вы не уверены.

  5. Употреблять в пищу только продукты, которые прошли необходимую термическую обработку. Соблюдать правила приготовления рыбных и мясных блюд.

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Дарья Балясникова