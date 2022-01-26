Нормы для лимфоузлов

Обычно нормальными размерами лимфатического узла считают от 1,0 до 1,5 сантиметров. Однако, этот показатель может сильно различаться с учетом возраста, региона проживания, профессиональной деятельности и других факторов. Кроме того, разные группы лимфоузлов имеют разные нормальные размеры.

Подчелюстные лимфоузлы в норме имеют размер горошины, а узлы непосредственно на самой шее могут быть размером до фасоли.

Поэтому важно не заниматься самодиагностикой и определением увеличенных лимфоузлов, а доверить это врачу.

Почему увеличиваются лимфоузлы на шее

Очень часто к увеличению шейных лимфоузлов приводят воспалительные процессы в ротовой полости (если они сопровождаются нагноением), заболевания лор-органов (тонзиллиты, гаймориты, фронтиты, аденоидиты) или острые инфекции верхних дыхательных путей. В норме мы не замечаем наличия группы шейных лимфоузлов, но во время простуды они могут увеличиться в размере, становятся более плотными на ощупь и вызывают болезненные ощущения, из-за чего просуженные люди обращают самостоятельно внимание на их увеличение.

Если у заболевшего развивается лимфаденит (это не просто увеличение, а еще и воспалительный процесс), то можно визуализировать локальное увеличение лимфоузла (одного), покраснение кожи над ним, болезненность при пальпации, возможно также образование свища (отверстие на коже, из которого выходит содержимое).