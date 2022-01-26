Лимфатические узлы — это часть лимфатической системы. Они соединяются между собой тонкими капиллярами и играют роль биологических фильтров. Лимфа собирает различные продукты метаболизма, вирусы, бактерии и токсины в тканях тела и отправляет по капиллярам до ближайших лимфоузлов. Там подозрительные, с точки зрения иммунной системы, частицы задерживаются, в лимфоузел немедленно отправляются лимфоциты, чтобы справляться с инфекцией.
Соответственно, возникает воспаление и узел увеличивается, может стать болезненным. Помимо вирусов и бактерий, лимфоузлы распознают и чужеродные клетки (раковые), пытаясь их задержать. Поэтому к любому случаю лимфаденопатии — увеличения узлов, врачи относятся серьезно. «Доктор Питер» узнал у врача-терапевта, кардиолога Елизаветы Мельниковой — почему так важна оценка лимфоузлов.
Когда воспаливший лимфоузел предупреждает об опухоли
Увеличение лимфатических узлов — это не самостоятельное заболевание, а только симптом, который вызывает тревогу, человек неожиданно обнаруживают у себя под кожей «горошинки», которые могут располагаться поодиночке или группами. К увеличению лимфоузлов приводит множество разных причин.
По состоянию лимфоузлов и имеющимся сопутствующим симптомам врач диагностирует опухолевую или неопухолевую природу лимфоаденопатии.
Вероятность выявить опухолевый процесс гораздо выше в ситуациях, когда человек обращается к врачу с увеличением, причем длительным и стойким, нескольких групп лимфатических узлов, которые располагаются по всему телу. Тогда как при лимфоаденопатии (увеличении) одной группы, например, только на шее эта вероятность снижается до 50 процентов. Чаще всего это реакция на воспаление в окружающих тканях.
Нормы для лимфоузлов
Обычно нормальными размерами лимфатического узла считают от 1,0 до 1,5 сантиметров. Однако, этот показатель может сильно различаться с учетом возраста, региона проживания, профессиональной деятельности и других факторов. Кроме того, разные группы лимфоузлов имеют разные нормальные размеры.
Подчелюстные лимфоузлы в норме имеют размер горошины, а узлы непосредственно на самой шее могут быть размером до фасоли.
Поэтому важно не заниматься самодиагностикой и определением увеличенных лимфоузлов, а доверить это врачу.
Почему увеличиваются лимфоузлы на шее
Очень часто к увеличению шейных лимфоузлов приводят воспалительные процессы в ротовой полости (если они сопровождаются нагноением), заболевания лор-органов (тонзиллиты, гаймориты, фронтиты, аденоидиты) или острые инфекции верхних дыхательных путей. В норме мы не замечаем наличия группы шейных лимфоузлов, но во время простуды они могут увеличиться в размере, становятся более плотными на ощупь и вызывают болезненные ощущения, из-за чего просуженные люди обращают самостоятельно внимание на их увеличение.
Если у заболевшего развивается лимфаденит (это не просто увеличение, а еще и воспалительный процесс), то можно визуализировать локальное увеличение лимфоузла (одного), покраснение кожи над ним, болезненность при пальпации, возможно также образование свища (отверстие на коже, из которого выходит содержимое).
Как долго будут увеличены узлы
Инфекционные процессы являются самой распространенной причиной появления шейной лимфоаденопатии. В таком случае, если причиной стала инфекция, увеличенными лимфоузлы могут сохраняться от 2-х недель до 2-х месяцев. Так же частыми причинами увеличения шейных лимфоузлов являются:
мононуклеозоподобный синдром (при заражении вирусами Эпштейн-Барр, герпес — вирусом, цитомегаловирусом и др);
ранее выполненные хирургические операции (в т.ч. стоматологическое лечение),
аутоимунные заболевания (системная красная волчанка, дерматомиозит)
и многие другие болезни.
Что делать
В первую очередь, проводится диагностика основного заболевания, определяется причина увеличения узлов, назначается местная противовоспалительная терапия, возможно — антибиотикотерапия. После чего 1 раз в 3 месяца происходит наблюдение за динамикой состояния.
Если у больного не удается справиться с лимфоаденопатией — узлы не уменьшаются в размере, с учетом лабораторных и инструментальных методов обследования, после которых выявляется высокая вероятность опухолевой природы лимфоаденопатии, пациента направляют на биопсию лимфоузла.
Только врач может определить тактику ведения и объем дополнительной диагностики, а так же необходимость проведения биопсии.
Нужно ли удалять увеличенные лимфоузлы
Увеличенные лимфатические узлы не требуют хирургического лечения. Обычно они сигнализируют только о внутреннем воспалительном процессе, в редких случаях — о необходимости локальной обработки или дренирования. Если у пациента при биопсии выявлен метастатический процесс или опухолевидные клетки, то необходимость хирургического лечения и его объем определяет врач-онколог.
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