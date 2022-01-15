Врачи не устают повторять: ранняя диагностика болезней — залог успешного лечения. Это касается и заболеваний, связанным с ухом, горлом и носом.
Некоторые симптомы опасных болезней, связанных с этими органами, могут касаться самыми обычными — вроде бы обычный кашель или насморк может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. О том, какие есть признаки того, что вам пора записаться к отоларингологу, рассказывают врачи.
- Причин обратиться к отоларингологу очень много. Этот специалист отвечает за здоровье сразу четырех очень важных органов: уха, горла, гортани и носа.
Поэтому любой дискомфорт, любое непривычное ощущение со стороны этих органов — повод обратиться к ЛОР-врачу хотя бы для осмотра — лишним не будет.
Тревожные симптомы со стороны уха
Боль
Чувство заложенности в ухе
Снижение слуха
Снижение разборчивости речи
Головокружение
Тошнота
Анна Никитина
Медицина
Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.
- Стоит бить тревогу также в случаях, если:
В ушной раковине появилась гематома,
Ушная раковина опухла.
Боль в ухе и заложенность — первые признаки одного из самых распространенных заболеваний уха, отита. Проблемы со слухом могут возникнуть из-за серной пробки. Кроме того, уши часто страдают от грибковых заболеваний и механических травм.
Тревожные симптомы со стороны носа
Кровотечение из носа не прекращается в течение 15 минут или кровотечения стали происходить регулярно;
Проблемы с дыханием более четырех раз в день;
Частое чихание;
Стабильное снижение обоняния;
Ощущение неприятного запаха без причины;
Выделения из носа (как и прозрачные, так и гнойные);
Боль в области лба или висков, чувство «распирания» в глазнице;
Длительное применение сосудосуживающих капель (без них уже не получается нормально дышать);
Отечность, болезненность или локальное покраснение носа.
Многие из этих симптомов могут быть первыми звоночками ОРВИ или даже коронавируса. Кроме того, все вышеперечисленное может быть первым признаком гайморита, аллергии или полипов в носу. А красные пятна на носу могут оказаться фурункулом.
Тревожные симптомы со стороны горла и гортани
Боль в горле
Затруднение глотания
Сиплый голос
Появление новообразований в горле или языке
Наличие на миндалинах казеозных пробок, язв или налётов
Кстати, сиплый голос может также быть симптомом рака. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
Еще несколько опасных симптомов
Еще одна причина обратиться к ЛОРу — ночной храп с остановками дыхания (апноэ). Это очень опасное явление: сонное апноэ может увеличить риск инфаркта, инсульта, астмы, хронической усталости и других болезней. А еще остановка дыхания во время сна сама по себе является симптомом различных недугов.
Также отправить вас к отоларингологу может терапевт — если поймет, что нужна помощь специалиста более узкого профиля, отмечает Лесков.
Его коллега Никитина также рекомендует записаться к отоларингологу в случае, если уже после выздоровления после гриппа или ОРВИ у вас снова появились признаки болезни — повышение температуры, насморк и головная боль. Вполне может быть, что появились осложнения после болезни.
Ребенка к ЛОРу нужно отвести, если вы заметили, что он стал вялым и сонным. Это может быть признаком аденоидных вегетаций.
Еще к ЛОРу стоит сходить, если вы заметили увеличение шейных лимфатических узлов. Причин может быть множество — это тонзиллит, ОРВИ, патология зубочелюстной системы, проявление системного заболевания, туберкулеза и многих других заболеваний.
Наконец, к отоларингологу стоит ходить на профилактический осмотр хотя бы раз в год и во время планирования беременности.
Кстати
О том, какие симптомы могут указать на необходимость как можно быстрее пойти и проверить свое здоровье у уролога, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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