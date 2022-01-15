ЛОР
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Врачи не устают повторять: ранняя диагностика болезней — залог успешного лечения. Это касается и заболеваний, связанным с ухом, горлом и носом.

Некоторые симптомы опасных болезней, связанных с этими органами, могут касаться самыми обычными — вроде бы обычный кашель или насморк может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. О том, какие есть признаки того, что вам пора записаться к отоларингологу, рассказывают врачи.

Иван Лесков

Врач-отоларинголог

www.instagram.com/doctor_leskov/

- Причин обратиться к отоларингологу очень много. Этот специалист отвечает за здоровье сразу четырех очень важных органов: уха, горла, гортани и носа.

Поэтому любой дискомфорт, любое непривычное ощущение со стороны этих органов — повод обратиться к ЛОР-врачу хотя бы для осмотра — лишним не будет.

Тревожные симптомы со стороны уха

  • Боль

  • Чувство заложенности в ухе

  • Снижение слуха

  • Снижение разборчивости речи

  • Головокружение

  • Тошнота

Анна Никитина

Анна Никитина

Медицина

Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.

- Стоит бить тревогу также в случаях, если:

Боль в ухе и заложенность — первые признаки одного из самых распространенных заболеваний уха, отита. Проблемы со слухом могут возникнуть из-за серной пробки. Кроме того, уши часто страдают от грибковых заболеваний и механических травм.

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Тревожные симптомы со стороны носа

  • Кровотечение из носа не прекращается в течение 15 минут или кровотечения стали происходить регулярно;

  • Проблемы с дыханием более четырех раз в день;

  • Частое чихание;

  • Стабильное снижение обоняния;

  • Ощущение неприятного запаха без причины;

  • Выделения из носа (как и прозрачные, так и гнойные);

  • Боль в области лба или висков, чувство «распирания» в глазнице;

  • Длительное применение сосудосуживающих капель (без них уже не получается нормально дышать);

  • Отечность, болезненность или локальное покраснение носа.

Многие из этих симптомов могут быть первыми звоночками ОРВИ или даже коронавируса. Кроме того, все вышеперечисленное может быть первым признаком гайморита, аллергии или полипов в носу. А красные пятна на носу могут оказаться фурункулом.

Тревожные симптомы со стороны горла и гортани

  • Боль в горле

  • Затруднение глотания

  • Сиплый голос

  • Появление новообразований в горле или языке

  • Наличие на миндалинах казеозных пробок, язв или налётов

Кстати, сиплый голос может также быть симптомом рака. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

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Еще несколько опасных симптомов

Еще одна причина обратиться к ЛОРу — ночной храп с остановками дыхания (апноэ). Это очень опасное явление: сонное апноэ может увеличить риск инфаркта, инсульта, астмы, хронической усталости и других болезней. А еще остановка дыхания во время сна сама по себе является симптомом различных недугов.

Также отправить вас к отоларингологу может терапевт — если поймет, что нужна помощь специалиста более узкого профиля, отмечает Лесков.

Его коллега Никитина также рекомендует записаться к отоларингологу в случае, если уже после выздоровления после гриппа или ОРВИ у вас снова появились признаки болезни — повышение температуры, насморк и головная боль. Вполне может быть, что появились осложнения после болезни.

Ребенка к ЛОРу нужно отвести, если вы заметили, что он стал вялым и сонным. Это может быть признаком аденоидных вегетаций.

Еще к ЛОРу стоит сходить, если вы заметили увеличение шейных лимфатических узлов. Причин может быть множество — это тонзиллит, ОРВИ, патология зубочелюстной системы, проявление системного заболевания, туберкулеза и многих других заболеваний.

Наконец, к отоларингологу стоит ходить на профилактический осмотр хотя бы раз в год и во время планирования беременности.

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О том, какие симптомы могут указать на необходимость как можно быстрее пойти и проверить свое здоровье у уролога, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова