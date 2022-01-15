Еще несколько опасных симптомов

Еще одна причина обратиться к ЛОРу — ночной храп с остановками дыхания (апноэ). Это очень опасное явление: сонное апноэ может увеличить риск инфаркта, инсульта, астмы, хронической усталости и других болезней. А еще остановка дыхания во время сна сама по себе является симптомом различных недугов.

Также отправить вас к отоларингологу может терапевт — если поймет, что нужна помощь специалиста более узкого профиля, отмечает Лесков.

Его коллега Никитина также рекомендует записаться к отоларингологу в случае, если уже после выздоровления после гриппа или ОРВИ у вас снова появились признаки болезни — повышение температуры, насморк и головная боль. Вполне может быть, что появились осложнения после болезни.

Ребенка к ЛОРу нужно отвести, если вы заметили, что он стал вялым и сонным. Это может быть признаком аденоидных вегетаций.

Еще к ЛОРу стоит сходить, если вы заметили увеличение шейных лимфатических узлов. Причин может быть множество — это тонзиллит, ОРВИ, патология зубочелюстной системы, проявление системного заболевания, туберкулеза и многих других заболеваний.

Наконец, к отоларингологу стоит ходить на профилактический осмотр хотя бы раз в год и во время планирования беременности.