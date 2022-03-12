Терапевт Болдинова назвала 8 признаков, говорящих о нарушении обмена веществ

Обмен веществ или метаболизм — набор химических реакций в организме, которые поддерживают работу всех наших внутренних органов. И по разным причинам в базовой скорости обмена веществ может произойти сбой.
Врач-терапевт Новой поликлиники, врач общей практики, член Европейской организации здравоохранения
По словам врача-терапевта Марины Болдиновой, выделяют нарушения белкового, углеводного, жирового, водно-электролитного обмена веществ.
Причиной отклонений от нормы может стать:
нарушения питания
гиподинамия
генетическая предрасположенность
реакция на стресс
интоксикация
прием некоторых препаратов (к примеру, глюкокортикостероидов, сердечных гликозидов или мочегонных)
эндокринные заболевания.
Доктор перечислила 8 признаков, которые могут указывать на нарушения обмена веществ.
Сухость кожи, слизистой поверхности глаз
- Подобные симптомы указывают на снижение функции щитовидной железы. Это состояние опасно развитием гипотериоза (дефицит гормонов щитовидной железы), который, в свою очередь, если его не лечить, может привести к микседеме — патологическому состоянию, которое сопровождается отечностью, брадикардией и может привести к развитию сердечной недостаточности. Для диагностики необходимо сдать анализы на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ-обследование и проконсультироваться с эндокринологом.
Резкое снижение веса
– Этот тревожный сигнал может указывать в том числе на онкологические заболевания. При резкой потере килограммов без внешних причин необходимо обратиться к онкологу и провести обследование с эндоскопией (гастро- и колоноскопия), КТ, а также сдать анализы крови на онкомаркеры, уровень железа и гемоглобина.
Повышенная раздражительность
Симптом часто вызван дефицитом витаминов группы B, которые отвечают за состояние психического здоровья и нервной системы. Чтобы выявить дефицит, необходим анализ крови на витаминный статус.
Сухость и выпадение волос
Этот признак может свидетельствовать о снижении уровня витамина D. Другими признаками нехватки витамина D называют слабость мышц, ломкость костей, снижение настроения и аппетита, жжение во рту, избыточный вес. Как правило, у людей со светлой кожей дефицит «солнечного» витамина встречается чаще.
Судороги
- Они могут говорить о дефиците магния и кальция. При этом также может наблюдаться тошнота, общая слабость, тремор или покалывания в руках и ногах.
Налет на языке
- Белый или желтый налет на языке может говорить о нарушениях в работе ЖКТ — гастрите, желтухе и заболеваниях поджелудочной железы.
Головная боль
- Причин у головной боли десятки, если не сотни. В случае нарушения обмена веществ голова может болеть при обезвоживании и потере электролитов. Для диагностики врач может назначить МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника.
Отеки ног
- Они могут развиваться на фоне сердечной недостаточности. Как правило, усиливаются они во второй половине дня. Часто их легко обнаружить, если снять носки — о них будут говорить заметные следы резинок на коже. При подозрении на сердечную недостаточность назначают анализ крови на натрийуретический пептид, также оценивают количество электролитов и микроэлементов. Основной же метод лечения сердечной недостаточности — прием мочегонных средств.
Как меняется метаболизм с возрастом
В прошлом году группа ученых Университета Абердина выяснила, как метаболизм меняется с возрастом. Исследователи изучили данные более 6 тысяч человек из разных стран в возрасте от 8 дней до 94 лет. И сделали неожиданные выводы.
Так, ученые опровергли популярное мнение, что из-за бурного метаболизма детям в возрасте 12-17 лет нужно много еды. Они заявили, что метаболизм подростков лишь немногим выше метаболизма взрослых. Также они не нашли подтверждений тому, что к 30 годам метаболизм якобы замедляется. По результатам их анализа, у людей в возрасте от 20 до 60 лет он остается постоянным. В связи с этим профессор Джон Спикман отмечал, что если вы набираете вес и ваша талия исчезает к 40 годам, то это, вероятно, связано с тем, что вы едите много, а энергии расходуете мало.