Терапевт Болдинова назвала 8 признаков, говорящих о нарушении обмена веществ

Доктор перечислила 8 признаков, которые могут указывать на нарушения обмена веществ.

Сухость кожи, слизистой поверхности глаз

- Подобные симптомы указывают на снижение функции щитовидной железы. Это состояние опасно развитием гипотериоза (дефицит гормонов щитовидной железы), который, в свою очередь, если его не лечить, может привести к микседеме — патологическому состоянию, которое сопровождается отечностью, брадикардией и может привести к развитию сердечной недостаточности. Для диагностики необходимо сдать анализы на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ-обследование и проконсультироваться с эндокринологом.

Резкое снижение веса

– Этот тревожный сигнал может указывать в том числе на онкологические заболевания. При резкой потере килограммов без внешних причин необходимо обратиться к онкологу и провести обследование с эндоскопией (гастро- и колоноскопия), КТ, а также сдать анализы крови на онкомаркеры, уровень железа и гемоглобина.

Повышенная раздражительность

Симптом часто вызван дефицитом витаминов группы B, которые отвечают за состояние психического здоровья и нервной системы. Чтобы выявить дефицит, необходим анализ крови на витаминный статус.

Сухость и выпадение волос

Этот признак может свидетельствовать о снижении уровня витамина D. Другими признаками нехватки витамина D называют слабость мышц, ломкость костей, снижение настроения и аппетита, жжение во рту, избыточный вес. Как правило, у людей со светлой кожей дефицит «солнечного» витамина встречается чаще.

Судороги

- Они могут говорить о дефиците магния и кальция. При этом также может наблюдаться тошнота, общая слабость, тремор или покалывания в руках и ногах.

Налет на языке

- Белый или желтый налет на языке может говорить о нарушениях в работе ЖКТ — гастрите, желтухе и заболеваниях поджелудочной железы.

Головная боль

- Причин у головной боли десятки, если не сотни. В случае нарушения обмена веществ голова может болеть при обезвоживании и потере электролитов. Для диагностики врач может назначить МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника.

Отеки ног

- Они могут развиваться на фоне сердечной недостаточности. Как правило, усиливаются они во второй половине дня. Часто их легко обнаружить, если снять носки — о них будут говорить заметные следы резинок на коже. При подозрении на сердечную недостаточность назначают анализ крови на натрийуретический пептид, также оценивают количество электролитов и микроэлементов. Основной же метод лечения сердечной недостаточности — прием мочегонных средств.