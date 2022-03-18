Ипохондрия относится к тревожным расстройствам, и ключевой симптом ее — чрезмерная озабоченность своим здоровьем в целом или функционированием конкретного органа, а также тревога за свое психическое здоровье.
Практикующий психолог, автор научных и популярных статейwww.juliakholodova.com
- Переживания строятся на том, что человек неверно интерпретирует особенности функционирования своего организма, — поясняет психолог Юлия Холодова. — Это сопровождается повышенным вниманием к телесным симптомам, постоянным самоанализом и страхом серьезной болезни, часто — неизлечимой. Человек постоянно прислушивается к своим ощущениям, даже самые незначительные проявления он склонен расценивать как проявления заболевания.
Ипохондрики так накручивают себя, изучая «сигналы» организма, что у них реально могут появляться симптомы самых разных заболеваний — учащение сердцебиения, головокружение, потливость.
- Эти проявления тревоги также могут расцениваться как подтверждение наличия страшного заболевания, — поясняет психолог. — Пациенты становятся постоянными посетителями медицинских центров, «профессиональными пациентами».
Как проявляется ипохондрия
В большинстве случаев ипохондрические переживания связаны со следующими органами и системами организма.
Кожа, железистая ткань, слизистые оболочки
- Ссадины, кожные реакции, уплотнения воспринимаются как симптомы рака кожи, лейкоза, опухоли молочной железы. Человек постоянно ощупывает, изучает, сравнивает — насколько изменились кожные покровы, — говорит Юлия Холодова.
Дыхательная система и лор-органы
- Боль в горле, осиплость голоса воспринимаются не как симптомы ОРВИ, а как проявления рака гортани или легких, — поясняет эксперт.
Пищеварительная система
- Симптомы нарушения пищеварения или гастрита воспринимаются как симптомы рака желудка или кишечника, — говорит психолог.
Центральная нервная система
— Головные боли расцениваются как проявления рака головного мозга, — рассказывает Юлия Холодова.
Сердце
- Всевозможные покалывания в области сердца, учащение пульса, изменение давления интерпретируются как инфаркт или патология сердечно-сосудистой системы, — считает психолог.
Психические заболевания
- Различные эмоциональные изменения и симптомы воспринимаются как признаки психического заболевания, чаще всего — шизофрении, — говорит эксперт.
Здоровье и ипохондрия
- Особенность в том, что в большинстве случаев у ипохондрика нет никакой патологии (часто у ипохондриков отличное здоровье), но это не снижает тревогу пациента и не уменьшает опасений за свое благополучие, — объясняет психолог Юлия Холодова.
Часто ипохондрия может сочетаться с другими тревожными расстройствами, сопровождаться паническими атаками, навязчивыми мыслями и действиями.
Людям, которые подозревают у себя склонность к ипохондрии и понимают, что чрезмерные переживании о здоровье мешают им полноценно жить, стоит обратиться к психологу. Специалист поможет справиться с тревогой и в целом улучшить самочувствие.
Ипохондрия или тревога о здоровье: тест
Понять, насколько вам характерна ипохондрия, можно с помощью опросника тревоги о здоровье.
Внимание: тест можно использовать только с ознакомительной целью, лучшего понимания себя и своих переживаний. Опросник приведен в сокращении и не предназначен для постановки диагноза.
Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите вариант ответа, отражающий, насколько часто в течение последней недели вы чувствовали или думали так.
На самом ли деле вы ипохондрик?
Ранее психолог Александр Клочков рассказал «Доктору Питеру», что в пандемию в разы выросло число ипохондриков — «профессиональных пациентов», как их называют медики. Связано это с огромным количеством информации о симптомах ковида, методах лечения, историях спасения пациентов и так далее.
Как правило, ипохондрики «вырастают» из тревожных людей и пациентов с неврозами. Эксперт советует начинающим ипохондрикам поменьше смотреть новости и найти занятие по душе, которое могло бы отвлекать от тревожных мыслей.