Представитель ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге 9 марта подтвердила появление в Европе штамма коронавируса «дельтакрон». Его выявили уже в Нидерландах, Франции и Дании. Но пока уровень заражений невысок, признают эксперты.
Новый штамм коронавируса — гибрид «омикрона» и «дельты», он был обнаружен еще в январе, но тогда его посчитали ошибкой, связанной с тестированием в лаборатории.
Свойства новой разновидности коронавируса еще предстоит изучить. Каким может быть «дельтакрон»? Быстрым как «омикрон» и опасным как «дельта»? Точных данных пока нет.
В России заражения гибридным штаммом не зафиксировано (по данным на конец февраля). Может ли «дельтакрон» добраться до нашей страны, учитывая ее масштабную изоляцию от Европы и многих стран?
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
- «Дельтакрон» — это во многом не новый штамм, а рекомбинантный вариант, — рассказал «Доктору Питеру» эпидемиолог Антон Барчук. — Особой опасности он не представляет, скорее всего, похожие рекомбинанты были и до этого.
По словам эксперта, шансы, что «дельтакрон» доберется до России (равно как и другой опасный вирус), так же велики, какими и были до изоляции и санкций из-за спецоперации в Украине.
- Новый смертоносный штамм с таким же успехом вполне может появиться внутри страны, в России, а в нынешних крайне сложных условиях из-за происходящего в Украине, изоляция лишь усугубит как его распространение, так и возможности борьбы с ним, — считает Антон Барчук. — Также напомню, что после появления в Китае первые вспышки коронавируса случились в Италии и в Иране. Как известно, Иран находится под масштабными международными санкциями. Но при этом получил коронавирус одним из первых.
Нет, изоляция страны не снижает риски появления и распространения новых вариантов вируса, но резко повышает риски угрозы здоровью граждан, если штаммы доберутся до России.
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- Сейчас ясности мало. Это не строгая изоляция, а хаос, плохо контролируемые массовые перемещения людей, в том числе, через границы, антисанитария и постепенное разрушение системы здравоохранения мирного времени, — считает и петербургский аналитик, биолог Алексей Куприянов. — Я уже не говорю про то, что с вакцинацией сейчас будет все совсем плохо.
Скорее всего, можно забыть про разработку новых, более эффективных вакцин. Забыть про разработку специфических противовирусных препаратов. Скорее всего, даже про производство «Спутника V» и других отечественных вакцин.
Да и население сейчас забудет про вакцинацию, потому что появятся другие проблемы. Возможно, окончательно забудет и про необходимость носить маски и респираторы. Чем все это кончится, сказать сейчас трудно. Хорошо бы не перестали следить за эпидситуацией в стране вообще.
Добавим, сейчас в России наблюдается спад числа заражений коронавирусом. Но если после пика заболеваемости в начале февраля снижение началось стремительно, то сейчас спад уже не такой быстрый.
- Спад продолжается по всем показателям, хотя и не по всем так быстро, как хотелось бы, — обращает внимание Алексей Куприянов. — Из-за аномального графика этой рабочей недели со сбитыми выходными нам нужно ждать еще неделю-другую, чтобы оценить темпы снижения.