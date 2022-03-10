Представитель ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге 9 марта подтвердила появление в Европе штамма коронавируса «дельтакрон». Его выявили уже в Нидерландах, Франции и Дании. Но пока уровень заражений невысок, признают эксперты.

Новый штамм коронавируса — гибрид «омикрона» и «дельты», он был обнаружен еще в январе, но тогда его посчитали ошибкой, связанной с тестированием в лаборатории.

Свойства новой разновидности коронавируса еще предстоит изучить. Каким может быть «дельтакрон»? Быстрым как «омикрон» и опасным как «дельта»? Точных данных пока нет.

В России заражения гибридным штаммом не зафиксировано (по данным на конец февраля). Может ли «дельтакрон» добраться до нашей страны, учитывая ее масштабную изоляцию от Европы и многих стран?