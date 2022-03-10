«Не знают, а потому боятся»: в больнице Петербурга впервые за 12 лет пересадили почку от мамы дочери

- Сергей Владимирович, почему у нас редко проводятся родственные пересадки почки? Ведь люди спасают не кого-нибудь, а самых близких?

- В большинстве стран мира есть понятие «трансплантация органа от живого донора». При иммунологической совместимости донором может стать муж, жена и даже сосед. В России законодательно возможна только родственная пересадка органов — от кровных родственников 1-2-й линии. Это родители, дети, родные братья и сестры, дяди и тети. То есть, если пожертвовать свой орган захочет даже муж, в нашей стране он сделать этого не сможет. Да и в принципе не каждый готов отдать свою почку даже родному человеку. Кроме того, очень важно состояние здоровья донора. Мы обследуем его гораздо больше, чем реципиента. Этот человек приходит к нам здоровым, у него нет никаких показаний к операции, тем более к удалению органов. Поэтому уйти от нас он тоже должен абсолютно здоровым и с благоприятным прогнозом на долгие годы.

- Вы хотите сказать, что теоретически возможно остаться полностью здоровым после удаления органа? И человек никак не почувствует, что у него нет одной почки?

- Ни теоретически, ни фактически он не должен этого почувствовать. Почка — парный орган. Природой так заложено, что для поддержания абсолютного гомеостаза (саморегуляции — Прим. ред.) человеку достаточно всего 15-20% активно функционирующих нефронов (структурная и функциональная единица почки — Прим. ред.). Все остальное в некоторой степени наш резерв, гарантия на будущее.

- Неужели после удаления почки человек будет чувствовать себя хорошо без всяких диет и других ограничений?

- Никакие диеты не нужны. После операции донор должен вернуться к своей обычной жизни. И наша задача — до операции его тщательно обследовать и убедиться, что нет никаких рисков.

- Так главная проблема родственной пересадки почки в том, что мало близких людей, готовых пожертвовать орган?

- Не только. В нашей стране не так много клиник, которые в принципе занимаются трансплантацией почки. Даже в Петербурге пересадки проводят только 3 клиники — Первый мед, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и с октября 2018 года еще и наша Мариинская больница. За это время мы выполнили всего 26 трансплантаций. Сделать больше помешала пандемия — из-за перепрофилирования больниц и риска инфицирования уровень органного донорства резко снизился. В прошлом году нам удалось сделать всего 10 пересадок, в этом рассчитываем минимум 15. Планируем развивать и направление родственной трансплантации почки. Желательно, чтобы на нее, как в Европе, приходилось до 30% всех трансплантаций.

Малое количество пересадок в Петербурге говорит не о том, что у нас люди без сострадания или не отзывчивые. Просто они не знают, что стать донором для близкого человека — реально и безопасно. Не знают, а, значит, боятся. Мало кому врачи подробно объясняют, что донорство одной почки не навредит здоровью, если изначально нет противопоказаний. В целом анализы и обследования до операции занимают 1,5-2 недели, они бесплатные как для реципиента, так и для донора. А сами операции сейчас проводятся щадящими методами — почку достают лапароскопически, а не через большой разрез в животе, как раньше. Уже через неделю снимают швы и выписывают. Все.

- Для реципиента чем отличается родственная трансплантация от посмертной? Кроме того, что не надо долго ждать донорский орган.

- Хирургическая техника по сути ничем не отличается. Но в многочисленных исследованиях доказано, что у родственной трансплантации лучше результаты — как непосредственные, так и отдаленные.

Во-первых, у пациента меньше хирургических осложнений, поскольку эта операция подготовленная, а не проведенная по звонку среди ночи, когда вдруг появился донорский орган и надо срочно оперировать. Ведь в среднем длительность ожидания почки в России составляет около 4-х лет — все может произойти неожиданно и медлить нельзя.

Во-вторых, у донора и реципиента заведомо хорошая иммунологическая совместимость. А это значит — меньше вероятность отторжения органа. Родители совместимы со своими детьми ровно наполовину, а родные братья с сестрами даже больше. Маму нашей пациентки Ольги мы обследовали не раз, определили генетический паспорт и доказали, что они абсолютно совместимы и риск отторжения органа ничтожно мал.

В-третьих, после родственной пересадки орган будет работать дольше, чем после посмертной — в среднем около 17 лет вместо 14.

- А что потом? Отправляться на гемодиализ или снова ждать донорский орган?

- К сожалению, да. Донорская почка не может работать всю оставшуюся жизнь. Постепенно она исчерпывает свой ресурс и в итоге может отказать. Это бывает по разным причинам. Например, из-за рецидива основного заболевания — хронической почечной недостаточности. Или из-за эффекта накопления хронического отторжения почки — он в любом случае присутствует, пусть даже в минимальном количестве. Также иммуносупрессивные препараты, которые человек должен принимать для профилактики отторжения, сами по себе нефротоксичны — дают осложнения на почки. При родственной пересадке мы назначаем для подавления иммунитета более мягкие препараты, поэтому и донорские органы заведомо работают дольше.

- Все-таки непонятно, почему донор может полноценно жить с одной почкой, а человек, у которого отказала почка, — нет?

- Потому что подавляющее большинство болезней, которые приводят к хронической почечной недостаточности, поражают одновременно и равномерно сразу обе почки. Скажем так: степень прогрессирования болезни не зависит от количества почек. Было бы у человека три почки, они поражались бы все вместе и с одинаковой скоростью.