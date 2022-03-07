Желание выпить алкоголь, чтобы заглушить чувство тревоги, страх, неуверенность в будущем и негативные мысли, может обернуться еще большими проблемами с психикой. Об этом предупреждают психологи и психиатры.
Еще один стресс для организма
Наутро после алкогольных возлияний ваш организм оказывается в состоянии физиологического стресса. Он сравним с воздействием на человека болезни или травмы.
- Похмелье не только вызывает изменения в нашей иммунной системе, но также увеличивает уровень кортизола («гормон стресса»), давление и частоту сердечных сокращений, —
Тревожные мысли наутро могут вспыхнуть с новой силой, потому что организм отвлекается на другие проблемы, которые проявляются такими симптомами, как тошнота, усталость, головная боль.
Страдает и мозг
Исследования показывают, что во время похмелья снижается выработка дофамина. А именно этот гормон играет важную роль в регулировании чувства тревоги. Так что любой новый стресс наутро после вечерних посиделок с алкоголем ударит по вам еще больнее — справиться с ним будет очень сложно.
Влияет активное снятие стресса алкоголем и на когнитивные функции — снижается способность концентрироваться, ухудшается способность запоминать.
Эмоции зашкаливают
На следующий день после нескольких порций алкоголя человек ощущает еще больше негативных эмоций и регулировать их, сдерживать негатив, становится сложнее, говорится также
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Влияет на эмоциональное состояние человека после выпитого алкоголя и появляющаяся головная боль или боль в мышцах. Люди, которые тяжело переносят болевые ощущения, катастрофизируют боль, и буквально «умирают» от легкой простуды, чаще испытывают с похмелья сильнейшую тревогу.
Изменения настроения после выпитого алкоголя не только неприятны, но и могут быть связаны с учащением конфликтов с другими людьми и снижением производительности на работе.
Усилятся другие проблемы
Попытка уменьшить чувство страха или тревоги с помощью алкоголя может усилить психическое расстройство, если оно было у человека раньше — речь о паранойе, истерии, фобиях, уверен врач-психиатр Сергей Нурисламов.
- К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы. Некоторые считают, что они могут напиться и проспаться, чтобы все прошло мимо. Это форма бегства от реальности, а не решение проблемы, — подчеркнул психиатр в беседе с
Если вы испытываете повышенную тревожность, стоит не пить алкоголь, а обратиться за помощью к безрецептурным успокоительным препаратам, которые может порекомендовать фармацевт в аптеке, советует эксперт.
По его словам, более сильные лекарства может выписать только психиатр. К такому специалисту стоит обращаться, если уровень тревоги уже заметно мешает вам жить.
Ранее ученые выяснили, что даже один-два бокала вина в день, которые вы пьете регулярно, могут состарить мозг сразу на несколько лет. Новая работа ученых о влиянии спиртного на мозг опубликована в Nature.
Влияет алкоголь и на уровень холестерина. Врач-нарколог Евгений Рысин объяснил, какие спиртные напитки способны его повысить особенно сильно.