Желание выпить алкоголь, чтобы заглушить чувство тревоги, страх, неуверенность в будущем и негативные мысли, может обернуться еще большими проблемами с психикой. Об этом предупреждают психологи и психиатры.

Еще один стресс для организма

Наутро после алкогольных возлияний ваш организм оказывается в состоянии физиологического стресса. Он сравним с воздействием на человека болезни или травмы.

- Похмелье не только вызывает изменения в нашей иммунной системе, но также увеличивает уровень кортизола («гормон стресса»), давление и частоту сердечных сокращений, — говорит Крейг Ганн, психолог Бристольского университета.

Тревожные мысли наутро могут вспыхнуть с новой силой, потому что организм отвлекается на другие проблемы, которые проявляются такими симптомами, как тошнота, усталость, головная боль.

Страдает и мозг

Исследования показывают, что во время похмелья снижается выработка дофамина. А именно этот гормон играет важную роль в регулировании чувства тревоги. Так что любой новый стресс наутро после вечерних посиделок с алкоголем ударит по вам еще больнее — справиться с ним будет очень сложно.

Влияет активное снятие стресса алкоголем и на когнитивные функции — снижается способность концентрироваться, ухудшается способность запоминать.