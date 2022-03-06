- Даже ограничение этих продуктов уже способно снизить риск воспаления и хронических заболеваний, — объяснила клинический диетолог Медицинского центра Вашингтонского университета Дайан Джавелли в проекте Insider .

Сладости

Из-за того, что сахар стимулирует выработку жирных кислот в печени, организму приходится переваривать жирные кислоты, во время этого процесса могут возникать воспаления. Одновременно в нашем теле вырабатывается больше инсулина, он увеличивает жировые отложения. Круг замыкается — их вновь приходится перерабатывать.

- Ограничение количества продуктов с высоким содержанием сахара, таких как пирожные, печень, конфеты и газированные напитки, вы сможете сохранить здоровый процент жира в организме и этим снизить воспаление, — уверена Дайан Джавелли.