Сколько диетологов, столько и мнений. Одни утверждают, что невозможно прожить полноценно и здорово без животного белка, другие — назначают его виновным во всех болезнях. Американским ученым удалось выделить 4 типа продуктов, которые могут повредить ДНК, потому что способны вызвать в организме воспаление. Поврежденное ДНК — это путь к раку, диабету и образованию тромбов. Поэтому их, по возможности, все же стоит исключить из рациона.
Клинический диетолог Медицинского центра Вашингтонского университета
- Даже ограничение этих продуктов уже способно снизить риск воспаления и хронических заболеваний, — объяснила клинический диетолог Медицинского центра Вашингтонского университета Дайан Джавелли в проекте
Сладости
Из-за того, что сахар стимулирует выработку жирных кислот в печени, организму приходится переваривать жирные кислоты, во время этого процесса могут возникать воспаления. Одновременно в нашем теле вырабатывается больше инсулина, он увеличивает жировые отложения. Круг замыкается — их вновь приходится перерабатывать.
- Ограничение количества продуктов с высоким содержанием сахара, таких как пирожные, печень, конфеты и газированные напитки, вы сможете сохранить здоровый процент жира в организме и этим снизить воспаление, — уверена Дайан Джавелли.
Мясо
Опасность представляет не все мясо, а только красное или переработанное. Под переработанным подразумевается то, которое подверглось засолке, копчению или добавлению любых консервирующих веществ. К ним относятся:
бекон;
мясные деликатессы;
сосиски;
колбаса;
вяленая говядина;
наггетсы;
мясные полуфабрикаты.
Под диетологические санкции попало и красное мясо, из-за высокого содержания в нем насыщенных жиров.
- Исследование показало, что употребление жирного обработанного и красного мяса может вызвать увеличение веса и воспаление, — предупреждает диетолог.
Растительное масло
И в этом случае есть исключения, не все растительные масла одинаково вредны. Постараться ограничить надо те, что содержат большое количество омега-6 жирных кислот.
- Не всегда омега-6 вредны, так как наше тело использует их для получения энергии и нормального роста, — предупреждают эксперты. — Однако омега-6 должно быть в балансе с омега-3, которые содержатся в лососе, скумбрии, льняном масле.
Источником омега-6 являются:
рапсовое масло;
подсолнечное масло;
сафлоровое масло;
арахисовое масло.
Жареная пища
Тут практически нет никаких сомнений и исключений. Жареная пища всегда была в «черном списке» диетологов. Не стоит злоупотреблять и, в принципе, употреблять наггетсы, пышки, картофель фри. Они являются основными виновниками воспаления, потому что в них содержится большое количество омега-6. Жареные продукты производят в организме соединения, называемые конечными продуктами гликирования, также известные как КПГ. Эти соединения напрямую стимулируют воспаление в организме.
В противовес всему этому опасному списку существуют и противовоспалительные продукты. Они могут помочь бороться с избытком воспалительных в организме. Диетолог рекомендуют добавлять в свой район по возможности больше:
оливкового масла первого отжима;
фруктов и овощей, особенно апельсинов, брокколи и перца;
орехов;
ягод;
помидоров.