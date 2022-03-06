- Одна из ключевых вещей, которую мы, люди, забыли, заключается в том, что мы животные и часть системы, — говорит директор по науке и коллекциям Королевского садоводческого общества, профессор Алистер Гриффитс. — Люди считают себя отделенными от природы, но мы являемся ее частью. То, что нас окружает, имеет решающее значение для нашего благополучия.

Медицинская школа Университета Эксетера провела исследование. Тысячу участников разделили на две группы: тех, кто переехал в более зеленые районы, и тех, кто жил в менее зеленых районах.

- У тех, кто переезжал в зеленые районы, улучшалось психическое здоровье, — уточнили эксперты The Guardian . — Эффект сохранялся в течение трех лет.