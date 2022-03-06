Кажется, наши предки были намного мудрее нынешнего поколения. Многое из того, что постепенно начало исчезать из повседневной привычной жизни, способно эту жизнь поддерживать. Речь, в данном случае, о садоводстве.
Если в начале 90-х дача ассоциировалась с возможностью вырастить картошку и другие вкусные и полезные овощи, чтобы прокормить семью, то в 2020-х дача стала местом, где готовят ужин на мангале и отдыхают от городской суеты. А ведь наши фазенды в 6 соток могут стать источником здоровья. Достаточно начать высаживать растения. К такому выводу пришли британские ученые.
- Садоводство помогает психическому здоровью, — уверены в Национальной службе здравоохранения Британии.
Как оказалось, сейчас люди на своих участках чаще уделяют внимание в изоляции и чрезмерной аккуратности. Молодежь и вовсе предпочитает грядкам аккуратно подстриженную газонную траву.
- Одна из ключевых вещей, которую мы, люди, забыли, заключается в том, что мы животные и часть системы, — говорит директор по науке и коллекциям Королевского садоводческого общества, профессор Алистер Гриффитс. — Люди считают себя отделенными от природы, но мы являемся ее частью. То, что нас окружает, имеет решающее значение для нашего благополучия.
Медицинская школа Университета Эксетера провела исследование. Тысячу участников разделили на две группы: тех, кто переехал в более зеленые районы, и тех, кто жил в менее зеленых районах.
- У тех, кто переезжал в зеленые районы, улучшалось психическое здоровье, — уточнили эксперты
Еще одно интересное влияние обнаружили ученые из
Исследование проводили в больнице Пенсильвании. Больных после операции по удалению желчного пузыря помещали или в палату с видом из окна на зелень, или с видом на обычную городскую застройку.
- Пациенты, которые находились в палате с видами на природу поправлялись быстрее тех, кто наблюдал из окон дома и заборы, — говорится в исследовании.
Эксперты рекомендуют создавать свой сад таким образом, чтобы посаженные в нем растения воздействовали как минимум на два чувства: например, на обоняние и зрение, зрение и вкус.
- Вместо одной ценной розы покройте посадите как можно больше растений, — рекомендуют садоводы. — Например съедобными почвопокровными: земляникой, майораном, настурцией.
Также вас будут радовать лаванда, розмарин, пеларгония.
- У пеларгонии в стеблях, цветках и листьях содержатся эфирные масла, при прикосновении растение начинает благоухать, — уточнили садоводы.
Или, например, яблони, которые радуют весной цветами, а осенью — плодами.
Кстати, еще одно положительное влияние работ на даче — держать мышцы в тонусе. Вряд ли вам это поможет заметно похудеть, все же огород — это не тренажерный зал. Но «упражнения» с лопатой подействуют на квадрицепс, бицепс бедра, предплечье, задние дельтовидные мышцы, широчайшие мышцы спины и брюшного пресса. Грабли и вилы приведут в тонус предплечье, дельтовидные мышцы, грудные мышцы. Тяпка улучшит состояние бицепса и трицепса.