Огород как витамин "О". Ученые нашли новые доказательства пользы работы на даче

Любители возделывать сад и огород могут гордиться не только урожаем со своих земельных участков, но и тем, что их увлечение приносит пользу и продлевает жизнь. Ученые провели исследование и доказали связь между садоводством, если им заниматься регулярно, и психическим и физическим здоровьем.

У людей, которые регулярно работают на земле на своих дачных и огородных участках, показатели здоровья на 6,6% выше, а уровень стресса - на 4,2% ниже, чем у тех, кто терпеть не может копаться в земле. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cities, которое провели Университеты Шеффилда и Вирджинии, занятия садоводством улучшают самочувствие и дают такую же пользу, как энергичные упражнения, езда на велосипеде или бег.

«Садоводы, сажая растения и ухаживания за ними, переключают внимание с самих себя и своих стрессов, расслабляются, восстанавливаются и уменьшают влияние негатива", - говорит автор исследования доктор Лорен Чалмин-Пуи. - Наибольшую пользу приносят регулярные работы на земле - не менее двух-трех раз в неделю".

В результате опроса, в котором приняли участие 6 тысяч британцев, также стало известно, по каким причинам люди любят заниматься садоводством. Шесть из десяти делают это потому, что получают удовольствие, 30% - ради пользы для здоровья, 15% - чтобы расслабиться и снять стресс.

С 1 мая в садоводствах Ленобласти скоро начнут работать врачебные амбулатории в рамках проекта «Полис. Участковые врачи». Выезжающие за город петербуржцы бесплатно смогут получить помощь в случае внезапных проблем со здоровье в 42 медпунктах, 10 из них откроют в садоводствах, где прежде не было медицинской помощи. "Доктор Питер" публикует полный список адресов.

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