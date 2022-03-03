Почему стресс делает нас здоровее
Фото
unsplash.com

Даже самые стойкие люди с железным характером и нервами подвержены стрессам. Многие сейчас начинают и заканчивают день с новостной лентой в экранах смартфонов. Обсуждают происходящее с друзьями, родными и коллегами. И все глубже погружаются в стресс.

Ольга Радаева
Медицина

Доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П.Огарева

www.instagram.com/radaeva_olga_/

- Иммунный ответ организма на острый и хронический стресс имеет принципиальные отличия, при психологическом стрессе нервная, эндокринная и иммунная системы мобилизуются, — объяснила иммунолог Ольга Радаева. — Однако при длительном стрессе иммунная система истощается, в ней нарушается баланс.

Когда мы находимся в фазе острого стресса, в организме повышается производство защитных гуморальных факторов — особых белков, которые отвечают за формирование нашего иммунитета.

- Синтез лактоферрина и муцина увеличивается в слюне и жидкости десневой борозды, а также других жидких системах организма, — рассказала Радаева. — Иммунные клетки передвигаются быстрее, они непрерывно патрулируют организм в поисках злоумышленников благодаря системе кровообращения, попадают в различные ткани и органы.

Клетки постоянно передвигаются по нашему телу, так как острый стресс повышает их скорость и эффективность.

- На фоне ситуации, когда кажется, что все рухнуло, иммунитет работает на 100 процентов эффективнее и старается вас защитить, — описала процесс иммунолог.

Читайте также

А вот длительный стресс истощает иммунитет, так как в режиме сверхзадач организм не может работать постоянно. Тогда начинают «сыпаться» все линии защиты организма, начиная с кожи и слизистых, заканчивая внутренними органами.

- «Продолжительная скорбь» нарушает работу субпопуляций NK-клеток и цитотоксических лимфоузлов, которые защищают от вирусных и опухолевых заболеваний, — предупреждает Радаева.

В группу риска по дисбалансу иммунитета входят те, кто переживает острый стресс на фоне хронического стресса. Иммунолог уверена, чтобы справиться с негативными последствиями, людям просто необходимы ежедневные умеренные физические нагрузки, прогулки и нормальный сон.

Поддерживает мнение эксперта и психолог Анастасия Рубцова. В сложных ситуациях даже самые стойкие проваливаются в субдепрессивные состояния, когда вы ощущаете бессилие, усталость и злую тоску.

Анастасия Рубцова
Психология

Психотерапевт, психоаналитик

www.facebook.com/anastasiya.rubtsova.75

- То, что все мы сейчас переживаем и наблюдаем у других — это острый стрессовый ответ, так организм реагирует на любое катастрофическое событие, которое угрожает нашей безопасности, — объяснила Анастасия Рубцова. — Но это организм реагирует, не голова, не сознание, а эндокринная система, гормоны, сосуды. Система эта древняя, поэтому реакции очень сильные, трудно управляемые и направленные на выживание, а не на то, чтобы мы выглядели приятными людьми.

Реагируем мы на все очень по-разному, кто-то куда-то бежит и что-то предпринимает, кто-то внешне кажется очень спокойным, кто-то злится, кто-то паникует.

- Острую стрессовую реакцию не перекроить по собственному желанию, острая фаза длится 2-3 недели, дольше психика просто не может пребывать на максимуме напряжения, — предупреждает Рубцова. — Нам нужно пережить эти 2-3 недели, потом адреналин схлынет.

Но есть даже в эти 2-3 острых недели точки спада: 5, 12 и 21 день.

- В этих точках организм истощается, силы временно заканчиваются, мы проваливаемся в темную яму, где ни в чем нет смысла, — объяснила психолог. — Может обостриться что-нибудь хроническое, или просто что-нибудь заболеть.

Читайте также

- Тело — неучтенный, но важный игрок, — уверена Рубцова. — Его даже сложно назвать отдельным игроком. Телесные ощущения гораздо больше влияют на наши мысли, чем хотелось бы думать. Когда нам физически плохо, любые события и разговоры будут закрашиваться этим «плохо», как черным маркером.

  • Одеваться удобно

Чтобы снизить возможность появление физических болей, постарайтесь одеваться тепло, удобно, уютно, как для дома, так и для улицы.

  • Наладить сон

Проследите, чтобы в комнате, где вы спите, было темно и прохладно. Старайтесь соблюдать режим, потому что организму удобнее вырабатывать мелатонин «окнами», если мы ложимся спать примерно в одно и то же время.

  • Научиться расслаблять мышцы

Сначала напрягайте все части тела по очереди, чтобы потом они рефлекторно расслабились. Этому учат на йоге, но вы в состоянии все сделать правильно и самостоятельно.

Читайте также

  • Дышать правильно

Помочь справиться со стрессом поможет дыхание «по квадрату»: делаете медленный глубокий вдох и задерживаете дыхание на счет до десяти, далее следует медленный выход и опять задержка дыхания на счет до десяти.

  • Добавить света

Благодаря тому, что наступает весна, этот пункт будет выполнять проще. Можно вместо поездки на общественном транспорте пройти несколько остановок пешком. По возможности, передвиньте рабочий стол поближе к окну, или вкрутите в светильники лампы солнечного света.

  • Позволяйте себе и другим «ныть»

Это прекрасный способ разделить негативные эмоции, потому что тяжелые чувства легче пережить, если «размазать» их на несколько человек.

- Нытье может разрядить напряжение, накопленное в психике, это способ адаптироваться, постепенно смириться с разочарованиями и обидами, — говорит психолог Рубцова.

Но надо понимать, что нытье не должно затягиваться. Как только мы справимся со стрессом и примем новую картину реальности, мы должны обязательно что-то сделать.

Кстати, полезно не только ныть, но и утешать других. Конечно же, в тех количествах, которые для вас посильны.

Алена Безменова