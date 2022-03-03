- Иммунный ответ организма на острый и хронический стресс имеет принципиальные отличия, при психологическом стрессе нервная, эндокринная и иммунная системы мобилизуются, — объяснила иммунолог Ольга Радаева. — Однако при длительном стрессе иммунная система истощается , в ней нарушается баланс.

Когда мы находимся в фазе острого стресса, в организме повышается производство защитных гуморальных факторов — особых белков, которые отвечают за формирование нашего иммунитета.

- Синтез лактоферрина и муцина увеличивается в слюне и жидкости десневой борозды, а также других жидких системах организма, — рассказала Радаева. — Иммунные клетки передвигаются быстрее, они непрерывно патрулируют организм в поисках злоумышленников благодаря системе кровообращения, попадают в различные ткани и органы.

Клетки постоянно передвигаются по нашему телу, так как острый стресс повышает их скорость и эффективность.