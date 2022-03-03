Даже самые стойкие люди с железным характером и нервами подвержены стрессам. Многие сейчас начинают и заканчивают день с новостной лентой в экранах смартфонов. Обсуждают происходящее с друзьями, родными и коллегами. И все глубже погружаются в стресс.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П.Огареваwww.instagram.com/radaeva_olga_/
- Иммунный ответ организма на острый и хронический стресс имеет принципиальные отличия, при психологическом стрессе нервная, эндокринная и иммунная системы мобилизуются, — объяснила иммунолог Ольга Радаева. — Однако при длительном стрессе иммунная система истощается, в ней нарушается баланс.
Когда мы находимся в фазе острого стресса, в организме повышается производство защитных гуморальных факторов — особых белков, которые отвечают за формирование нашего иммунитета.
- Синтез лактоферрина и муцина увеличивается в слюне и жидкости десневой борозды, а также других жидких системах организма, — рассказала Радаева. — Иммунные клетки передвигаются быстрее, они непрерывно патрулируют организм в поисках злоумышленников благодаря системе кровообращения, попадают в различные ткани и органы.
Клетки постоянно передвигаются по нашему телу, так как острый стресс повышает их скорость и эффективность.
- На фоне ситуации, когда кажется, что все рухнуло, иммунитет работает на 100 процентов эффективнее и старается вас защитить, — описала процесс иммунолог.
А вот длительный стресс истощает иммунитет, так как в режиме сверхзадач организм не может работать постоянно. Тогда начинают «сыпаться» все линии защиты организма, начиная с кожи и слизистых, заканчивая внутренними органами.
- «Продолжительная скорбь» нарушает работу субпопуляций NK-клеток и цитотоксических лимфоузлов, которые защищают от вирусных и опухолевых заболеваний, — предупреждает Радаева.
В группу риска по дисбалансу иммунитета входят те, кто переживает острый стресс на фоне хронического стресса. Иммунолог уверена, чтобы справиться с негативными последствиями, людям просто необходимы ежедневные умеренные физические нагрузки, прогулки и нормальный сон.
Поддерживает мнение эксперта и психолог Анастасия Рубцова. В сложных ситуациях даже самые стойкие проваливаются в субдепрессивные состояния, когда вы ощущаете бессилие, усталость и злую тоску.
- То, что все мы сейчас переживаем и наблюдаем у других — это острый стрессовый ответ, так организм реагирует на любое катастрофическое событие, которое угрожает нашей безопасности, — объяснила Анастасия Рубцова. — Но это организм реагирует, не голова, не сознание, а эндокринная система, гормоны, сосуды. Система эта древняя, поэтому реакции очень сильные, трудно управляемые и направленные на выживание, а не на то, чтобы мы выглядели приятными людьми.
Реагируем мы на все очень по-разному, кто-то куда-то бежит и что-то предпринимает, кто-то внешне кажется очень спокойным, кто-то злится, кто-то паникует.
- Острую стрессовую реакцию не перекроить по собственному желанию, острая фаза длится 2-3 недели, дольше психика просто не может пребывать на максимуме напряжения, — предупреждает Рубцова. — Нам нужно пережить эти 2-3 недели, потом адреналин схлынет.
Но есть даже в эти 2-3 острых недели точки спада: 5, 12 и 21 день.
- В этих точках организм истощается, силы временно заканчиваются, мы проваливаемся в темную яму, где ни в чем нет смысла, — объяснила психолог. — Может обостриться что-нибудь хроническое, или просто что-нибудь заболеть.
- Тело — неучтенный, но важный игрок, — уверена Рубцова. — Его даже сложно назвать отдельным игроком. Телесные ощущения гораздо больше влияют на наши мысли, чем хотелось бы думать. Когда нам физически плохо, любые события и разговоры будут закрашиваться этим «плохо», как черным маркером.
Одеваться удобно
Чтобы снизить возможность появление физических болей, постарайтесь одеваться тепло, удобно, уютно, как для дома, так и для улицы.
Наладить сон
Проследите, чтобы в комнате, где вы спите, было темно и прохладно. Старайтесь соблюдать режим, потому что организму удобнее вырабатывать мелатонин «окнами», если мы ложимся спать примерно в одно и то же время.
Научиться расслаблять мышцы
Сначала напрягайте все части тела по очереди, чтобы потом они рефлекторно расслабились. Этому учат на йоге, но вы в состоянии все сделать правильно и самостоятельно.
Дышать правильно
Помочь справиться со стрессом поможет дыхание «по квадрату»: делаете медленный глубокий вдох и задерживаете дыхание на счет до десяти, далее следует медленный выход и опять задержка дыхания на счет до десяти.
Добавить света
Благодаря тому, что наступает весна, этот пункт будет выполнять проще. Можно вместо поездки на общественном транспорте пройти несколько остановок пешком. По возможности, передвиньте рабочий стол поближе к окну, или вкрутите в светильники лампы солнечного света.
Позволяйте себе и другим «ныть»
Это прекрасный способ разделить негативные эмоции, потому что тяжелые чувства легче пережить, если «размазать» их на несколько человек.
- Нытье может разрядить напряжение, накопленное в психике, это способ адаптироваться, постепенно смириться с разочарованиями и обидами, — говорит психолог Рубцова.
Но надо понимать, что нытье не должно затягиваться. Как только мы справимся со стрессом и примем новую картину реальности, мы должны обязательно что-то сделать.
Кстати, полезно не только ныть, но и утешать других. Конечно же, в тех количествах, которые для вас посильны.