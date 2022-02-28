Научные исследования показывают, что стресс или голод, пережитые во время войны и других чудовищных событий — геноцида, террора, лишений — оказывает влияние сразу на несколько поколений людей.
Психическое и физическое
- Наша психика — результат деятельности нашего мозга, одного из органов организма, в клетки которого заложена та же ДНК, — рассказала в своем блоге на канале
Есть взаимосвязь между нашим физическим состоянием и тем, что происходит с нашей психикой. Особенно наглядно это проявляется в ситуации очень сильного стресса. Например, в случае войны.
К сожалению, примеров и доказательств этому много, отмечает биолог. Это описано и документально, и в литературе — как поколение тех людей, что пережили войну, не могут найти себя в жизни, употребляют алкоголь, наркотики, имеют психические расстройства, равно как и поколение их детей.
- До недавнего времени это связывали с психологическим состоянием — и отчасти это действительно так, — говорит Ирина Якутенко. — Но сейчас есть много данных, что это только часть проблемы. Измененная психика переживших войну и их потомков связаны с натуральными физическими изменениями в их ДНК, которые определяют, как работают гены, связанные с оценкой сигналов извне (положительные они будут или отрицательные) и насколько они способны вогнать человека в депрессию.
Физические изменения в ДНК влияют на то, как будет работать наша психика.
Геноцид в Руанде
Один из ярких примеров, который приводит биолог — последствия геноцида в Руанде в 1994 году. За несколько месяцев люди народности хуту истребили от 500 тысяч до 1 млн человек народности тутси.
- Через какое-то время после случившегося выяснилось, что дети людей, переживших геноцид, и которые даже не видели зверств, гораздо чаще страдают от психических расстройств. Причем, у потомков тутси, которые не жили в Руанде в то время, таких особенностей не наблюдается, — говорит биолог.
Война оставляет «метки» на ДНК
- Причина такого странного изменения психики у массы людей — эпигенетическая регуляция, — поясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Это особый механизм регуляции (надгеномный), который призван отвечать за быстрое реагирование на те или иные стимулы из окружающей среды. Мы знаем про классические механизмы приспособления — мутации, отбор, менделевское наследование, выживание наиболее приспособленных и так далее… Это эффективные механизмы. Но у них есть недостаток — чтобы эта эффективность проявилась, требуется очень много времени (столетия и тысячелетия).
Эпигенетика - это как раз один из тех механизмов, который дает возможность организму приспособиться к быстрому изменению окружающей среды без изменения генов непосредственно в ДНК.
- Дело в том, что не на каждое изменение окружающей среды нужно реагировать, меняя те или иные «буквы» в нашей ДНК, — объясняет Ирина Якутенко. — Так что эпигенетическая регуляция — это технология «подкрутки» наших базовых функций под сиюминутные изменения окружающей среды. Она происходит за счет проставления на ДНК определенных «меток», которые сами по себе не меняют последовательность наших генов, но говорят клеточным машинам, которые должны считывать информацию, записанную в наших генах, как именно ее считывать (активно или наоборот — не обращать на нее внимания).
Например, когда организм оказывается в ситуации длительного голода, эпигенетические механизмы проставляют пометки, которые говорят — давайте мы активнее будем считывать те гены, которые отвечают за запасание питательных веществ, и менее активно — те, что отвечают за расщепление, поясняет биолог.
- Такая регуляция в моменте очевидно помогает организму выживать, — говорит Ирина Якутенко. — Он начинает запасать. Причем, эти пометки, изменяющие работу генов, передаются и по цепочке поколений.
Голод в Нидерландах
- Именно такие изменения метаболизма и «пометки» на генах были обнаружены учеными у детей тех, кто пережил голод в Нидерландах в 1944-45 годах, — приводит в пример исследование Ирина Якутенко. — Причем участниками его стали дети, которые тогда еще не родились — голодающие матери были беременны. И среди этих выросших детей оказалось много людей с ожирением и высоким уровнем холестерина, и как следствие — сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Когда беременные женщины в 44-45 году оказались в ситуации длительной нехватки калорий, их организм включил режим экономии энергии, и точно такое же послание он заложил в ДНК их детей, говорит эксперт.
Сильный стресс опасен
- Эти метки на генах нужны и для того, чтобы снизить ответ организма на чрезвычайный стресс, — говорит Ирина Якутенко. — Если бы не они, ответ на стресс был бы таким сильным, что мог бы навредить самому организму.
Стресс, действующий длительное время, или очень значительный, может вывести из строя сразу большое количество органов и систем. В режиме ЧС они работают на пределе возможностей, что приводит к износу организма.
- Сильный или длительный стресс крайне опасен для здоровья. Именно поэтому эпигенетические системы и «выкрутили» регуляцию ответа на стресс до минимума — притупили возможности организма реагировать на стресс вот тем самым губительным образом, — объясняет биолог. — Это помогло людям реагировать на происходящее. Но в долгосрочной перспективе такое смещение баланса стрессового ответа привело к появлению посттравматического расстройства и других проблем с психикой у детей тех, кто пережил трагедию.
Биолог обращает внимание, что дочь той женщины, которая пережила тяжелый стресс, передаст изменения в генах и своим детям.
- Стресс во время беременности из-за особенностей эмбриогенеза влияет не только на родившуюся дочку, но и на ее потомков тоже, — говорит Ирина Якутенко. — Он передается и по мужской линии. Это доказали опыты на мышах. Если за какое-то время до спаривания самца подвернуть стрессу, то его сперматозоиды будут нести «инструкции», которые также изменят стрессовый ответ у их потомков. Там работает другой механизм, связанный с РНК. И изменения у потомков прослеживались даже в двух поколениях. Только правнуки животных, перенесших сильный стресс, избавлялись от этих эпигенетических пометок.
Если в раннем детстве вы стали свидетелем страшных событий, то в будущем, возможно, вы будете не совсем правильно реагировать на стрессовые воздействия или ваш организм будет не совсем правильно функционировать.
Стресс необратимо влияет на психику
Биолог обращает внимание, что пока лечить подобного рода расстройства пока в мире умеют очень плохо.
- Психология долго была оторвана от биологии. Методики лечения психических расстройств не имеют доказанной эффективности. С таблетками лучше, но и здесь ситуация далека от идеальной, — говорит Ирина Якутенко. — Так что стресс, пережитый во время войны и геноцида, или других событий, которые не должны происходить во время обычной мирной жизни, может повлиять на то, как работают ваши гены и навсегда изменить работу вашей психики и психики ваших детей.
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