Психическое и физическое

- Наша психика — результат деятельности нашего мозга, одного из органов организма, в клетки которого заложена та же ДНК, — рассказала в своем блоге на канале YouTube молекулярный биолог Ирина Якутенко. — И то как работает эта ДНК, как считываются с нее гены, протекает по тем же правилам, как и в других клетках нашего организма.

Есть взаимосвязь между нашим физическим состоянием и тем, что происходит с нашей психикой. Особенно наглядно это проявляется в ситуации очень сильного стресса. Например, в случае войны.

К сожалению, примеров и доказательств этому много, отмечает биолог. Это описано и документально, и в литературе — как поколение тех людей, что пережили войну, не могут найти себя в жизни, употребляют алкоголь, наркотики, имеют психические расстройства, равно как и поколение их детей.

- До недавнего времени это связывали с психологическим состоянием — и отчасти это действительно так, — говорит Ирина Якутенко. — Но сейчас есть много данных, что это только часть проблемы. Измененная психика переживших войну и их потомков связаны с натуральными физическими изменениями в их ДНК, которые определяют, как работают гены, связанные с оценкой сигналов извне (положительные они будут или отрицательные) и насколько они способны вогнать человека в депрессию.

Физические изменения в ДНК влияют на то, как будет работать наша психика.

Геноцид в Руанде

Один из ярких примеров, который приводит биолог — последствия геноцида в Руанде в 1994 году. За несколько месяцев люди народности хуту истребили от 500 тысяч до 1 млн человек народности тутси.

- Через какое-то время после случившегося выяснилось, что дети людей, переживших геноцид, и которые даже не видели зверств, гораздо чаще страдают от психических расстройств. Причем, у потомков тутси, которые не жили в Руанде в то время, таких особенностей не наблюдается, — говорит биолог.