По словам специалиста, в нашем мозге есть участки, которые ответственны за возбуждение и подавление аппетита — центры регуляции энергетического баланса, или центры голода и насыщения.

Именно туда из желудка по волокнам блуждающего нерва отправляется сигнал о насыщении. Только вот данные эти могут быть недостоверными: так бывает, если физическое насыщение наступило быстрее химического.

С таким явлением сталкиваются те, кто ест в спешке: как правило, в таком случае человек ощутит сытость уже после того, как его желудок будет чрезмерно растянут. Именно поэтому, напоминает врач, так важно есть медленно — и тщательно пережевывать пищу.

Есть гормоны, которые подавляют аппетит:

Инсулин

Лептин

Серотонин

А есть гормон грелин — он, наоборот, способен подавить все чувства человека и заставить его ощущать только зверский голод.