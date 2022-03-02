Одной из причин развития деменции у женщин в возрасте после 60 лет может быть ранее старение мозга и нарушение когнитивных функций. Связано это напрямую и с женской физиологией, выяснили ученые Шаньдунского университета в Китае.

Они изучили данные о здоровье 153 тысяч жительниц Британии из национального биобанка. Учитывались их возраст, вредные привычки, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, уровень физической активности. Выяснилось, что риск деменции в пожилом возрасте выше у женщин с ранней менопаузой.

Менопауза — полное прекращение менструального цикла — обычно наступает у женщин в возрасте 49-52 года.

Исследователи из Китая обнаружили, что у тех женщин, у кого она случается раньше — до 45 лет — в 1,3 раза чаще начинается распад психических функций и уже к 65 годам наступает деменция.

- Одна из причин — резкое падение уровня эстрогена после наступления менопаузы, — считает автор исследования Вэньтин Хао. — Недостаток эстрогена в течение длительного времени усиливает окислительный стресс, который может ускорить старение мозга и привести к когнитивным нарушениям.

Окислительный стресс возникает, когда антиоксидантная защита организма не справляется с переизбытком токсичных реактивных форм кислорода — например, свободных радикалов, которые могут повредить клетки.