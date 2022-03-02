Одной из причин развития деменции у женщин в возрасте после 60 лет может быть ранее старение мозга и нарушение когнитивных функций. Связано это напрямую и с женской физиологией, выяснили ученые Шаньдунского университета в Китае.
Они изучили данные о здоровье 153 тысяч жительниц Британии из национального биобанка. Учитывались их возраст, вредные привычки, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, уровень физической активности. Выяснилось, что риск деменции в пожилом возрасте выше у женщин с ранней менопаузой.
Менопауза — полное прекращение менструального цикла — обычно наступает у женщин в возрасте 49-52 года.
Исследователи из Китая обнаружили, что у тех женщин, у кого она случается раньше — до 45 лет — в 1,3 раза чаще начинается распад психических функций и уже к 65 годам наступает деменция.
- Одна из причин — резкое падение уровня эстрогена после наступления менопаузы, — считает автор исследования Вэньтин Хао. — Недостаток эстрогена в течение длительного времени усиливает окислительный стресс, который может ускорить старение мозга и привести к когнитивным нарушениям.
Окислительный стресс возникает, когда антиоксидантная защита организма не справляется с переизбытком токсичных реактивных форм кислорода — например, свободных радикалов, которые могут повредить клетки.
Окислительный стресс может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний — ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Причины ранней менопаузы
Ранняя менопауза (в 40-45 лет) и преждевременная (до 40 лет) может быть вызвана:
наследственностью,
аутоиммунными расстройствами,
ВИЧ,
химиотерапией или облучением органов малого таза при онкологических заболеваниях,
операцией по удалению яичников и матки,
курением.
- Причем, функциональная менопауза из-за хирургического вмешательства менее опасна, чем ранняя биологическая менопауза, так как последняя может быть тревожным сигналом, что и другие ткани и органы женщины стареют быстрее, — пояснил выводы ученых профессор Дональд Ллойд-Джонс из Чикагского университета,
Как снизить риск деменции
По словам ученых из Китая, есть несколько способов, с помощью которых женщины, переживающие раннюю менопаузу, могут снизить риск ухудшения когнитивных функций.
- Надо больше двигаться физически, быть активными и участвовать в самых разных мероприятиях — как досуговых, так и образовательных, отказаться от курения и употребления алкоголя, поддерживать здоровый вес, — дал советы Вэньтин Хао. — Наше исследование дает возможность женщинам с ранней менопаузой практиковать стратегии по профилактике деменции и вовремя отследить начало развития заболевания.