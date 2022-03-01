Невролог Мосин объяснил, как постоянный стресс разрушает наш организм изнутри

Почему-то мы всегда воспринимаем термин «стресс» в негативном ключе. Но это вполне физиологическое понятие. Более того, состояние стресса нужно для организма, чтобы он мог выполнять свою привычную деятельность, адекватно реагировал на внешние раздражители. Гормоны стресса подстегивают организм и формируют в теле ответную реакцию по типу «дерись или убегай». То есть, тело активизирует работу мышц, чтобы в опасной ситуации дать отпор врагу или удрать, спасая свою жизнь.

Стрессовые реакции заложены природой даже у земноводных и пресмыкающихся. У животных и людей эти реакции доведены до совершенства, они реализуются с участием целого ряда гормонов. Ключевой из них — это адреналин и кортизол. Но если стресс становится постоянным спутником, организм страдает, органы могут повреждаться, могут возникать различные патологии. «Доктор Питер» попросил Евгения Мосина, врача-невролога высшей категории, рассказать о последствиях стрессов.