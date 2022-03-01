Невролог Мосин объяснил, как постоянный стресс разрушает наш организм изнутри

Почему-то мы всегда воспринимаем термин «стресс» в негативном ключе. Но это вполне физиологическое понятие. Более того, состояние стресса нужно для организма, чтобы он мог выполнять свою привычную деятельность, адекватно реагировал на внешние раздражители. Гормоны стресса подстегивают организм и формируют в теле ответную реакцию по типу «дерись или убегай». То есть, тело активизирует работу мышц, чтобы в опасной ситуации дать отпор врагу или удрать, спасая свою жизнь.
Стрессовые реакции заложены природой даже у земноводных и пресмыкающихся. У животных и людей эти реакции доведены до совершенства, они реализуются с участием целого ряда гормонов. Ключевой из них — это адреналин и кортизол. Но если стресс становится постоянным спутником, организм страдает, органы могут повреждаться, могут возникать различные патологии. «Доктор Питер» попросил Евгения Мосина, врача-невролога высшей категории, рассказать о последствиях стрессов.
врач-невролог высшей категории
Бывает острый или хронический — и это важно!
По продолжительности влияния можно выделить два типа стресса — это острый, но кратковременный, или хронический, длительно воздействующий стресс. Острый стресс — не всегда плохо, иногда из него можно даже извлечь пользу для организма. Но дело в силе воздействия: запредельное, слишком сильное, пусть и кратковременное влияние стресса, может навредить телу.
В целом же — острый стресс (например, физическая нагрузка), помогает повысить уровень энергии, повышает концентрацию и силу мышц, стимулирует азарт, активность, помогая переносить нагрузки.
Но если этот стресс постоянный, пусть даже и не очень сильный, например, это работа в ночную смену или постоянные дедлайны на работе, он может приводить к проблемам. Организм постоянно находится в напряженном состоянии: сердце и сосуды перегружены, нервная система всегда на взводе, органы работают с напряжением. Поэтому тело быстрее изнашивается, стареет.
Нервное напряжение — это не стресс
Важно понимать, что то, что мы воспринимаем как стресс, нередко является нервным напряжением — их важно отличать между собой. Хотя состояние нервного напряжения субъективно не очень приятное, но это все-таки только душевные волнения. А вот стресс — это задействование не только душевных переживаний, но и изменения в работе физического тела: гормональные сбои, проблемы с пищеварением, дыханием, давлением.
Первые признаки
Если стресс переходит границы физиологического состояния, начинает отрицательно влиять на тело, он может проявляться у разных людей целым рядом общих проявлений. Среди основных из них можно выделить:
постоянное напряжение мышц;
скрип зубами по ночам (его называют бруксизмом);
вегетососудистая симптоматика в виде дрожи в конечностях, приступов потливости, утомляемости, головной боли, постоянно холодных рук и ног;
учащенное сердцебиение, периодически возникающие боли в груди;
проблемы с пищеварением — схваткообразные боли в животе, тошнота, поносы или запоры;
расстройства пищевого поведения, из-за которых вес прибывает или теряется;
частые простуды, инфекции, которые возникают из-за снижения иммунной защиты;
нарушения сна;
проблемы с когнитивными функциями — нарушение концентрации внимания, проблемы памяти;
эмоциональные расстройства — постоянная подавленность, тревожность, пессимизм;
проблемы с либидо;
невозможность полноценно расслабляться.
Если на этом этапе не предпринимается никаких действий по борьбе со стрессом, постепенно страдает метаболизм, гормональный фон, возникают проблемы со здоровьем, хронические «болячки».
Последствия стресса: от гипертонии до алкоголизма
Если это длительный стресс, он может провоцировать различные проблемы со здоровьем, либо усугубляет имеющиеся патологии, провоцирует их быстрое прогрессирование. Особенно сильно стресс влияет на следующие болезни:
Разные формы аритмий, гипертония, инфаркт. Особую группу риска составляют те люди, у которых уже имеются начальные стадии болезни — стресс, особенно длительный, за счет выделения гормонов, значительно ухудшает состояние.
Приобретенные иммунодефициты связаны с повышением активности стрессовых гормонов, выделяемых в кровь. Они обладают иммунодефицитным эффектом, подавляя активность иммунных клеток.
Проблемы с пищеварением — это гастриты, синдром раздраженной кишки или язвенный колит.
Проблемы с кожей — псориатические поражения, частичная или тотальная алопеция, появление прыщей (акне).
Страдает обмен веществ и развивается метаболический синдром. Нарушения гормонального статуса приводят к тому, что страдает вес, его невозможно контролировать при помощи различных диет и физической нагрузки.
Могут нарушаться когнитивные функции, страдает психика и формируются неврозы или депрессии, возникают поведенческие нарушения. Гормоны стресса резко подавляют работу стволовых клеток в области гиппокампа, нарушаются связи между нервными клетками, страдает процесс образования новых мозговых связей.
При воздействии стресса может формироваться зависимость от препаратов или алкоголя. Есть практически прямая связь между уровнем хронического стресса и развитием злоупотребления психоактивными средствами.