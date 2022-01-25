Британец Энди Пил из Лестера, менеджер магазина по продаже сотовых телефонов, начал мучаться от сильнейших головных болей еще в августе 2019 года. Врач общей практики, к которому с жалобами пришел Энди, заявил, что голова у мужчины болит из-за стресса на работе и поставил диагноз «мигрень».
Еще несколько недель молодого человека продолжали мучать боли, пока однажды у Энди не случился приступ сильнейшей паники, после которого он потерял память. Мужчину госпитализировали в одну из больниц Лестера. Но и там врачи не обследовали пациента, а списали головные боли на сильное переутомление на работе, поставили диагноз «мигрень» и выписали домой.
Энди Пил продолжать жить с мучавшей его головной болью еще несколько месяцев. Однажды приступ «мигрени» оказался настолько сильным, что мужчине пришлось остановить машину, за рулем которой он находился. Энди вновь пошел к семейному доктору и настоял на обследовании. Оказалось, что у молодого человека мультиформная глиобластома. Это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей.
Энди сделали операцию, назначили лучевую терапию и химиотерапию. Но опухоль продолжала расти. Мужчина стал терять зрение и к концу 2021 года полностью ослеп.
- Когда мы получили подтверждение, что у Энди опухоль, это было похоже на смертный приговор, — рассказала изданию
Пока не придется столкнуться с такой реальностью, вы не поймете, насколько все это страшно.
Глиобластома считается самой агрессивной опухолью, которая может образоваться в головном мозге. Мутировавшая собственная ткань, которая происходит из одной клетки, внезапно выходит из-под контроля. Причины этого неизвестны. Клетка начинает делиться и дает начало раку, целой популяции клеток-мутантов, которые враждебны к собственному телу-хозяину.
Один из факторов риска глиобластомы — хронический стресс — физический и эмоциональный. Также влияют и образ жизни, особенности питания, наследственность, экология и так далее.
Диагноз «глиобластома» был поставлен, например, сенатору Джону Маккейну в июле 2017 года. В августе 2018 он умер. Глиобластому выявили у Жанны Фриске, супруги Константина Хабенского, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского.
По статистике, у пациентов есть лишь 10-процентный шанс прожить пять лет после постановки диагноза. Средняя же продолжительность жизни с глиобластомой составляет от 14 до 16 месяцев.
- Если объяснить простым языком — большая часть клеток настолько сильно изменена, что они только и делают, что постоянно размножаются, захватывая все новые территории в мозге. И опухоль непрерывно растет, — уточнил «Доктору Питеру» невролог Евгений Мосин.
По данным Американской ассоциации неврологических хирургов (AANS), глиобластому диагностируют у троих взрослых на каждые 100 тысяч.
Симптомы глиобластомы
ухудшение зрения,
проблемы с памятью,
головокружения,
головные боли.
Некоторые пациенты могут ослепнуть, если опухоль сдавливает зрительный нерв, соединяющий сетчатку с мозгом, что приводит к потере зрения.
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