Британец Энди Пил из Лестера, менеджер магазина по продаже сотовых телефонов, начал мучаться от сильнейших головных болей еще в августе 2019 года. Врач общей практики, к которому с жалобами пришел Энди, заявил, что голова у мужчины болит из-за стресса на работе и поставил диагноз «мигрень».

Еще несколько недель молодого человека продолжали мучать боли, пока однажды у Энди не случился приступ сильнейшей паники, после которого он потерял память. Мужчину госпитализировали в одну из больниц Лестера. Но и там врачи не обследовали пациента, а списали головные боли на сильное переутомление на работе, поставили диагноз «мигрень» и выписали домой.