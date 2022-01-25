В Москве, Петербурге и других городах после введения новой системы оказания помощи пациентам с подозрением на ковид у дверей поликлиник образовались очереди. Люди ждут приема врача в «заразном» душном боксе часами, иногда — на улице.

Не стало легче и вызвать врача на дом. Телефоны не отвечают, и даже если заявка принята, медик приходит далеко не сразу.

«Доктор Питер» собрал истории пациентов, которые возмущены тем, что врачи по факту недоступны, а система работает так, что даже те, кто просто простыл или заработал бронхит, может запросто «поймать» коронавирус.

- Через 122 оставили заявку на вызов еще в воскресенье, ко вторнику врач так и не пришел. До колл-центра поликлиники до 20.00 дозвониться не удалось, через 30-40 минут ожидания звонок сбрасывается, — пишут читатели «Доктора Питера».

- Как можно сгонять заболевших в одно маленькое помещение? — возмущается Анна Стрелецкая из Всеволожска. — Люди часами стоят на улице (с признаками ОРВИ), чтобы попасть на прием к врачу! Я уверена, что у меня НЕ ковид, а обычный бронхит. И я должна стоять на ветру несколько часов? Принимают 2 врача! Конечно, им не справиться с таким потоком заболевших! В помещении люди набиты, как селедки. Если я туда зайду, то, с вероятностью 99% выйду с целым букетом заболеваний. А потом мы удивляемся безумным цифрам заболевших.

Похожая ситуация и в Сертолово. Об этом рассказали местные жители в Instagram губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

- Люди с признаками ОРВИ, температурой, вынуждены стоять в очереди по три-четыре часа в очереди на осмотр к терапевту — на улице. Работает только один кабинет, хотя другое крыло пустое и без людей! До врача не дозвониться, линия постоянно занята, — возмущается Анна Самойлова.

Крайне недовольны этими же проблемами в поликлиниках и жители Мурино, Аннино, Выборга и других населенных пунктов региона.

В Москве и области ситуация не лучше. В Раменском люди стояли на улице, чтобы попасть в помещение, где принимает врач.