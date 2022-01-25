В Москве, Петербурге и других городах после введения новой системы оказания помощи пациентам с подозрением на ковид у дверей поликлиник образовались очереди. Люди ждут приема врача в «заразном» душном боксе часами, иногда — на улице.
Не стало легче и вызвать врача на дом. Телефоны не отвечают, и даже если заявка принята, медик приходит далеко не сразу.
«Доктор Питер» собрал истории пациентов, которые возмущены тем, что врачи по факту недоступны, а система работает так, что даже те, кто просто простыл или заработал бронхит, может запросто «поймать» коронавирус.
- Через 122 оставили заявку на вызов еще в воскресенье, ко вторнику врач так и не пришел. До колл-центра поликлиники до 20.00 дозвониться не удалось, через 30-40 минут ожидания звонок сбрасывается, — пишут читатели «Доктора Питера».
- Как можно сгонять заболевших в одно маленькое помещение? —
Похожая ситуация и в Сертолово. Об этом рассказали местные жители в
- Люди с признаками ОРВИ, температурой, вынуждены стоять в очереди по три-четыре часа в очереди на осмотр к терапевту — на улице. Работает только один кабинет, хотя другое крыло пустое и без людей! До врача не дозвониться, линия постоянно занята, — возмущается Анна Самойлова.
Крайне недовольны этими же проблемами в поликлиниках и жители Мурино, Аннино, Выборга и других населенных пунктов региона.
В Москве и области ситуация не лучше. В Раменском люди стояли на улице, чтобы попасть в помещение, где принимает врач.
- Сегодня пыталась вызвать врача двум детям, начиная с 9 утра. Удалось дозвониться только к 13.00. Врач пришел в начале шестого, — сообщает в
Олеся подтверждает: «К нам в 21.30 пришла. И говорит: Вы еще не последние у меня. Их загружают сейчас по полной…»
Полина: «Да, сейчас проблемы с вызовом. Мне даже по полису ДМС автоответчик сказал — приходите сами, даже если у вас температура и признаки ОРВИ, в наши клиники в порядке общей очереди. Пришлось так и сделать — из-за больничного листа в первую очередь. Бардак и бред».
Ирина Л.: «У меня было 38,5, робот по телефону 122 ответил: раз вы еще говорите — значит живы, приходите ножками в поликлинику, и мы вам там поможем. Приехала на машине — а там комната 2 на 2 метра и человек 30 кашляющих так, будто они только что из шахты вылезли… Я развернулась и убежала».
Сейчас выживает сильнейший. Нет медицины, нет врачей и всем на нас, мягко сказать, пофиг! Лечусь своими средствами непонятно от чего — то ли от короны, то ли от свинки.
Ирина: «А у меня подтвержденный ковид в коммерческой лаборатории, в госуслуги загрузилась информация. Дозвонилась — оформила заявку. Позвонили из поликлиники, сказали — сами к нам идите и еще раз ПЦР СДАВАЙТЕ У НАС».
А вот такие
Как попасть к врачу в Москве
Теперь москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться онлайн к дежурному врачу — на портале mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
- Это позволит минимизировать скопления большого числа пациентов в одно время,
В Москве выпустили
Эксперты советуют тем, кто никак не может попасть на прием к врачу, обращаться в специальные группы в соцсетях (типа
Как работает служба 122 в Петербурге
В Петербурге в 2,5 раза выросло число обращений в службу 122. В утренние часы 24 января зафиксировано рекордное количество обращений. Сложности с дозвоном были у тех, кто набирал номер с мобильных телефонов.
Активнее всего петербуржцы набирают 122 в понедельник с 8.00 до 10.00. Это провоцирует пиковые нагрузки и может приводить к сбоям в работе системы.
Служба 122 работает круглосуточно и без выходных, количество операторов увеличено, расширены цифровые каналы связи.
- Не ждите утра понедельника, вызывайте врача при первых признаках недомогания, это можно сделать и вечером, и ночью — в любое время. Звонить можно и со стационарного, и с мобильного телефона. Когда поликлиника возьмет в работу вызов вам поступит смс, если вы звонили с мобильного телефона, — отметил директор СПб ГУП «АТС Смольного» Андрей Захаров.
Как лечат ковидных пациентов в других странах
Сербия
«Если в Москве еще в помещении ждут в очереди, то в у нас в Сербии люди толпой стоят на улице, с температурой, кашлем. На улице сегодня -10С, что для теплой Сербии очень холодно. И холод здесь другой, ощущается как в Москве при -20С. У меня муж один раз так постоял, чтобы анализ на ковид сдать, и больше не приходил, дома лечился. Так ему названивали и ругались, что не приходит. Надо, по правилам, каждые два дня приходить. Это ужас какой-то… Люди стоят на холоде, больные, с температурой, и с подтвержденным ковидом и, возможно, с простудой. Так что в Москве еще цветочки. А вызова врача на дом здесь не существует», пишет
Италия
«В Италии надо написать или позвонить своему семейному врачу, он напишет и пришлет на электронную почту направление на ПЦР тест, потом надо сдать тест и сидеть дома. Если форма легкая, для выписки надо зайти к семейному доктору за справкой. Пока болеешь, вообще никуда ходить не надо, кроме ПЦР теста. Если начинаются осложнения или проблемы, семейный доктор присылает специальную бригаду на дом, та уже смотрит, госпитализировать, или дома оставлять. Короче, в Италии больные никуда не ходят и никого не заражают. ПЦР делается по записи без очередей в бывших выставочных павильонах или других зданиях с высокими потолками и хорошей вентиляцией», — рассказала читательница «Доктора Питера».
Франция
«Во Франции все ужасно сложно. Если нет страховки, ты не попадешь к врачу вовсе. Делать ее долго и муторно, но необходимо. Да и записаться к врачу быстро невозможно. Если нужен ПЦР, сделать его получится дня через 4, причем в другом городе — все лаборатории забиты. Все лечатся дома парацетамолом, к врачу не ходят. Скорую вызывают, если умираешь. Если отравился, или температура высокая, то скорую не вызвать. Если ты в деревне, тебя заберет вертолет, но только если ты умираешь. Врачи по домам не ходят, такой практики, как в России, нет. Когда-то давно так было, но однажды врачей стало слишком много, зарплаты у них падали, и теперь стать врачом очень сложно, их стало меньше, зарплата больше, и к ним не попадешь. Наш терапевт — это врач общей практики. Если ты думаешь, что у тебя проблема с каким-то конкретным органом, ты идешь к этому врачу, платишь за прием, он направляет тебя к другому врачу, ты ему тоже платишь. Семейного врача нужно иметь обязательно — он ведет всю семью или лично тебя. Страховка компенсирует затраты лишь частично», — Анна, год назад переехала во Францию.
Испания
«Здесь, можно сказать, вообще нет практики, чтобы врач приходил на дом, даже к новорожденным, — говорит жительница испанского города Таррагона Катерина Блохина. — Если ты еще жив, и можешь ходить, то иди сам в больницу. Буквально в пятницу у знакомой ребенку было плохо. Они пришли к врачу. Им даже не предложили сделать тест в дежурной части, отправили в аптеку».
«Вообще, многое от регионов зависит, — объяснил муж Катерины — Михаил Блохин. — В Каталонии до нового года, когда в школе один класс заболевал, всех отправляли на карантин и на тестирование. Оно происходит в госпитале, приходишь в определенное время, которое тебе присылают в смс, там очередь из одноклассников. Если результат отрицательный, то ребенок возвращается в школу».
На сайте Минздрава Испании есть инструкция, как себя вести при симптомах ОРЗ. Ты запираешься в комнате и ждешь, когда тебе поплохеет. Если поплохело — это ковид. Если ты не умираешь, то продолжаешь сидеть дома. А всех, кто контактировал с тобой дома, ты должен указать на своей персональной странице на сайте Минздрава: я болею, и я общался с таким-то человеком, вот номер его телефона, чтобы все получили инструкцию. Но те, кто привит — все же могут выходить из дома.
Борис Шеляпин
Медицина
семейный врач
- Многие российские пациенты думают, что у нас все плохо, но наша медицина и наши врачи намного лучше, чем в других странах, — считает врач семейной практики Борис Шеляпин. — По отзывам моих пациентов, доступность медицинской помощи в Европе и США, гораздо ниже — если говорить о первичном звене. А эмпатичность врачей — поговорить, посочувствовать — на несколько порядков хуже.
Надо просто съездить пожить в другую страну, чтобы понять, что у нас врачи и медицина — просто чудо. Например, в Калифорнии вообще никто никогда к тебе не придет домой, а чтобы попасть к врачу, нужно отсидеть в приемном покое несколько часов — с детьми, которые блюют и умирающими людьми, лежащими рядом. И когда ты к врачу попадешь, он скажет: «Не подходи ко мне близко, чтобы я не заразился!», выпишет тебе парацетамол на ломаном английском — потому что он, скорее всего, индус — и отправит домой. Вот это реалии европейской и американской первичной помощи.
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