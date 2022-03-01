Солнце несколько месяцев назад вступило в фазу активности, пик возмущений должен продлиться аж до середины 2023 года. Количество вспышек будет повышаться, предрекают астрономы. Март, по сравнению с январем и февралем, будет довольно спокойным. По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ожидается 7 дней, когда есть вероятность магнитных бурь на земле.

Первые возмущения возможны уже в ближайшее время — 5 и 6 марта, правда, пока силу магнитных бурь обещают на уровне магнитных возмущений. Такая же обстановка будет 11 и 12 марта, следующее увеличение активности солнца достигнет Земли 19, 20 и 21 марта.