Солнце несколько месяцев назад вступило в фазу активности, пик возмущений должен продлиться аж до середины 2023 года. Количество вспышек будет повышаться, предрекают астрономы. Март, по сравнению с январем и февралем, будет довольно спокойным. По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ожидается 7 дней, когда есть вероятность магнитных бурь на земле.
Первые возмущения возможны уже в ближайшее время — 5 и 6 марта, правда, пока силу магнитных бурь обещают на уровне магнитных возмущений. Такая же обстановка будет 11 и 12 марта, следующее увеличение активности солнца достигнет Земли 19, 20 и 21 марта.
- Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, в этот момент в космическое пространство выбрасывается большое количество протонов и электронов, — объяснили астрономы. — В течение суток они достигают Земли и меняют ее магнитное поле. Чем сильнее вспышка, тем выше поток частиц и тем выше изменения магнитного поля.
Магнитные бури влияют на многие области жизни. При мощных вспышках есть вероятность сбоев в системах связи, в навигационном оборудовании. Также они не лучшим образом сказываются на здоровье людей. Опасны они для тех, у кого есть нарушения в работе сердца, страдающих от повышенного и пониженного давления. По статистике, частота инфарктов и инсультов в дни магнитных возмущений увеличивается. Связь заметили во Франции еще в 1930-х годах.
Здоровым людям магнитные бури грозят ухудшением сна, головными болями и ощущением усталости, упадком сил — все потому, что в организме может замедлиться капиллярный кровоток. Чтобы максимально защитить себя от последствий вспышек на Солнце, врачи рекомендуют уделять больше внимания своему здоровью в такие дни: стараться отдохнуть, выспаться, добавить прогулок на свежем воздухе. А тем, у кого есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системе — внимательно выполнять рекомендации лечащих врачей.