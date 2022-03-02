С наступлением весны в нашем организме происходят изменения — сказываются долгая зима с недостатком витаминов, перенесенные заболевания и общее ослабление иммунитета.
«Доктор Питер» выяснил у врачей, какие проблемы со здоровьем могут проявиться весной, и как вовремя их «поймать».
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
Дефицит витаминов
- Весенняя перестройка организма — это стресс, — говорит врач лабораторной диагностики Валерия Газина. — Зачастую зимой в питании не хватает овощей и фруктов, и полезные микроэлементы не всегда поступают в организм в нужных количествах. Их недостаток может привести к проблемам с гормонами, костями и сбоями в работе ферментов. Чтобы избежать этих последствий, неплохо сдать анализы на оценку уровня фосфора, кальция, цинка, магния.
Еще один дефицитный витамин весной — всем известный в эпоху пандемии — «солнечный». Как объясняет эксперт, понятие «весенний авитаминоз» в большей степени касается витамина D. Его уровень снижается из-за недостатка солнечных лучей.
При дефиците витамина D повышается риск развития заболеваний костей — рахита у детей и остеопороза у взрослых, депрессии, болезни Альцгеймера и даже рака простаты.
Простуда и ее последствия
Еще одна опасность с наступлением весны — простудные заболевания и ОРВИ.
- Весной всегда хочется одеться полегче, снять надоевшие шапку и шарф, — говорит врач. — Это влечет за собой снижение иммунитета и как следствие — ОРВИ. Часто мы переносим заболевание на ногах, но забываем что наш организм ослаблен после зимы. Нередко в таких ситуациях к простудам присоединяются и инфекции бактериального характера.
Клещи
Как известно, клещи активизируются очень рано — в некоторых регионах даже поздней зимой. В Петербурге, например, был случай, когда клещ укусил женщину, которая перебирала мимозу на складе. Случилось это 8 марта.
- Весной мы чаще бываем на природе. Следует помнить, что мы там не одни. Просыпаются клещи. Они могут переносить боррелиоз и энцефалит. И, если клещ укусил, необходимо его обследовать, чтобы понять какие действия необходимы в дальнейшем, — разъяснила врач Валерия Газина.
врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я Вижу»
Опасное солнце
- Солнце весной — особенно долгожданное явление для жителей многих регионов России, и главный источник энергии для всех жизненных процессов, — говорит врач-офтальмолог Вероника Кийко. — Одно из его наиболее ценных свойств заключается в ультрафиолетовом излучении, которое активизирует работу иммунной системы.
Но ультрафиолет может быть опасен для глаз. Попадание прямых солнечных лучей на роговицу усиливает процессы радикального окисления в клетках сетчатки, повышая риск развития нарушений. Может даже произойти ожог роговицы.
Добавим сюда фактор, что сейчас вокруг голые деревья, а значит, на залитых солнцем улицах практически нет тени. Кроме того, световой день значительно вырос, а значит солнце слепит глаза сильнее и сильнее. Защитить глаза от весеннего солнца помогут солнцезащитные очки, советует эксперт.
Аллергический конъюнктивит и поллиноз
- После того, как солнце начнет светить каждый день, проснутся деревья и травы, начнется цветение растений и придет еще одна проблема — аллергический конъюнктивит, — предупреждает эксперт. — Причина его развития — поллиноз, или аллергическая реакция на пыльцу цветущих весной растений.
Распознать аллергический конъюнктивит очень просто. Его симптомы:
слезящиеся и чешущиеся глаза,
насморк (аллергический ринит),
проблемы с дыханием,
сухой кашель без температуры.
- К сожалению, поллиноз нередко путают с вирусным конъюнктивитом, так как их симптомы довольно похожи. Но лечение проводится разными лекарственными препаратами, — вот почему важно разобраться в происхождении недомогания, — рассказала врач-офтальмолог.
«Весеннее обострение»
Есть мнение, что весной обостряются психические заболевания. Но не все согласны с таким мнением. Психиатр Александр Федорович считает, что на самом деле обострения психических заболеваний начинаются зимой, а к весне развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы.
Эксперты отмечают, что весной у людей может появиться раздражительность по пустякам. Не стоит относиться к этому несерьезно.
психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук
- Раздражительность — один из первых симптомов истощения организма, не стоит долго его игнорировать, — говорит врач-психотерапевт Татьяна Караваева. — Чуть позже это может перерасти в слабость, утомляемость, нарушения сна. Могут также появляться головные боли. У мужчин часто истощение проявляется повышенной агрессивностью, внутренним напряжением, усталостью, у женщин — плаксивостью, тревожностью, перепадами настроения.
Считается, что если в течение двух недель все эти нарушения стойко сохраняются, лучше обратиться к врачу (терапевту, неврологу или психотерапевту) для оценки состояния.