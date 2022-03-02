Дефицит витаминов

- Весенняя перестройка организма — это стресс, — говорит врач лабораторной диагностики Валерия Газина. — Зачастую зимой в питании не хватает овощей и фруктов, и полезные микроэлементы не всегда поступают в организм в нужных количествах. Их недостаток может привести к проблемам с гормонами, костями и сбоями в работе ферментов. Чтобы избежать этих последствий, неплохо сдать анализы на оценку уровня фосфора, кальция, цинка, магния.

Еще один дефицитный витамин весной — всем известный в эпоху пандемии — «солнечный». Как объясняет эксперт, понятие «весенний авитаминоз» в большей степени касается витамина D. Его уровень снижается из-за недостатка солнечных лучей.

При дефиците витамина D повышается риск развития заболеваний костей — рахита у детей и остеопороза у взрослых, депрессии, болезни Альцгеймера и даже рака простаты.