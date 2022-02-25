Апатия, меланхолия или хандра — это отсутствие ощущений, вкуса жизни и радостей. В самой тяжелой форме она переходит в депрессию.

Именно потеря вкуса всех ощущений от жизни — первейший признак апатии. Человек в апатии не наслаждается деликатесами, ему не приносят удовольствия прикосновения, он не может любоваться архитектурой и природными пейзажами. Потеря идей, смысла и целей жизни — один из важных и трагичных симптомов апатии.

Еще один важный признак — резкая потеря интереса к увлечениям, хобби, к работе, нежелание строить отношения. Все эти сигналы указывают: вы на лестнице, ведущей вниз. Вниз — к депрессии.

Если это состояние длится более нескольких дней и не связано с прямой стрессовой или производственной нагрузкой — это уже повод спохватиться и пойти за помощью. Тем более, если состояние тянется, пусть и «с просветами», годами.