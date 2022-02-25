Каждый человек наделен способностью переживать эмоции — как и положительные, так и отрицательные. Однако порой будто бы не чувствуешь вообще ничего — ни боли, ни радости. Такое состояние, предупреждает психотерапевт Олег Катостровский, очень опасно: от апатии до клинической депрессии один шаг.
Апатия, меланхолия или хандра — это отсутствие ощущений, вкуса жизни и радостей. В самой тяжелой форме она переходит в депрессию.
Именно потеря вкуса всех ощущений от жизни — первейший признак апатии. Человек в апатии не наслаждается деликатесами, ему не приносят удовольствия прикосновения, он не может любоваться архитектурой и природными пейзажами. Потеря идей, смысла и целей жизни — один из важных и трагичных симптомов апатии.
Еще один важный признак — резкая потеря интереса к увлечениям, хобби, к работе, нежелание строить отношения. Все эти сигналы указывают: вы на лестнице, ведущей вниз. Вниз — к депрессии.
Если это состояние длится более нескольких дней и не связано с прямой стрессовой или производственной нагрузкой — это уже повод спохватиться и пойти за помощью. Тем более, если состояние тянется, пусть и «с просветами», годами.
Причины апатии
Сезонный авитаминоз и дефицит солнца — самая частая причина апатии ранней весной.
Еще одна распространенная причина — длительный, иногда мало заметный, стресс. Нервное напряжение на работе или на семье, истощающее физиологические резервы психики.
Стресс буквально выжигает ресурсы нервной системы, что и приводит к естественной защитной реакции мозга — постепенному отключению. Сначала — ярких радостей и удовольствия, постепенно — деловых и социальных взаимодействий, ну и на ступени вниз — потери интереса к жизни вообще.
Кроме того, истощающим психику действием обладают детские психотравмы и семейные сценарии. Они, включаясь по своему алгоритму, проявляясь в эмоциональных переживаниях, панических атаках, страхах, ступорах и прокрастинации, точно так же, как и стрес-фактор, выедают ресурсы психики.
А еще апатия может быть симптомом болезни. Это, например:
Органические поражения центральной нервной системы;
Проблемы с сердечно-сосудистой системой;
Заболевания кишечника;
Почему апатия опасна?
Потеря энергии, «выгорание» — частые социально удобные термины, на самом деле прикрывающие апатию как симптом болезни, этап на лестнице вниз.
Путь вниз уже вам знаком: от хандры — через апатию — к самой настоящей клинической депрессии.
К сожалению, часто люди на этом пути к поиску способов избавления, пытаются сами найти и легальные и не очень средства — от религии и эзотерических медитаций до алкоголя и психотропных веществ. Однако такими способами проблему не решить.
Как справиться с апатией
Прежде всего, если апатия затянулась уже на несколько недель, стоит посетить терапевта. Он при осмотре выяснит, не является ли ваше состояние симптомом опасной болезни.
Если причина настроения не кроется в недугах, врач порекомендует так называемую общеукрепляющую симптоматическую терапию — средства для улучшения сна, витамины, минералы.
При апатии полезны аминокислоты — нормальные метаболиты мозга (триптофан, глицин, ГАМК). Еще стоит повысить уровень витамина Д — тут помогут и солнечные ванны, и более яркий свет в комнате, и даже умеренные дозы солярия.
Но если апатия не отпускает вас даже после этого в течение 10 дней — бегом к психотерапевту. Выяснять и убирать истинную психологическую причину состояния. Часто для выяснения которой и коррекции вашего состояния достаточно всего 2-3 сеансов.
Чего точно не стоит делать при апатии, так это затягивать, откладывать, подменять лечение всяческими экспериментами со здоровьем и психикой, и надеяться, что само пройдет.
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