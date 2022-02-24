Признавайте чувства

- Что точно сейчас нужно и можно делать — признавать свои чувства. Говорить: «Да, мне страшно, я злюсь или мне стыдно за то, что происходит», — рассказала «Доктору Питеру» психолог Елизавета Сафина. — Эти слова надо проговаривать вслух, даже можно просто перед зеркалом: «Ты — мой страх, я тебя признаю, ты сейчас очень большой, но ты — не весь/вся Я. Я — больше тебя! Я дышу и отпускаю тебя». И обязательно физически выдыхайте — с усилением.

Психолог также советует разговаривать о своих чувствах с близкими и избегать общения с теми, кто заявляет: «Да чего бояться, нас это не касается!»

- Надо говорить с теми, кто вас понимает, разделяет чувства, может поддержать, выслушать, — рекомендует психолог. — Мы имеем право бояться, злиться, испытывать ВСЕ чувства. На них мы имеем право. Если люди начинают вам говорить: «Да не забивай себе голову!», лучше с ними пока не общаться.

Пишите на бумаге

Если страх слишком большой, и вы боитесь, что ситуация может коснуться именно вас и ваших близких, было бы здорово написать прямо на бумаге возможные выходы из ситуации — что конкретно вы можете сделать в самом худшем случае, советует психолог.