Гипертонию не зря прозвали «тихим убийцей»: это состояние долго не дает о себе знать и может привести к самым плачевным последствиям — вплоть до смерти от инсульта или инфаркта.
На наше состояние сильно влияет пища — это ни для кого не новость. Загвоздка лишь в том, что в случае с высоким давлением ухудшать положение дел могут даже полезные, на первый взгляд, продукты.
Признаки повышенного давления:
Носовое кровотечение. Из-за резкого повышения давления не выдерживают и повреждаются сосудистые стенки. Если у вас стала часто идти кровь из носа, обратитесь ко врачу.
Затуманивание зрения, «мошки» или двоение перед глазами.
Одышка.
Головокружение. Повышенное давление провоцирует нарушение кровообращения в мозге.
Головная боль. Сосуды теряют способность адаптироваться к изменениям, голова начинает сильно болеть.
Боль в груди. Ощущается чувство наполнения в области грудной клетки
Сыр
У сыра много полезных свойств: этот продукт — отличный источник белка и кальция. Еще в сыре содержится ударная доза витаминов группы B, особенно B12, благодаря этому он помогает вырабатывать гормон радости серотонин.
Однако в любом сыре очень много соли, поэтому он повышает давление. А еще переизбыток сыра в рационе ведет к высокому уровню вредного холестерина в крови, так что любители продукта наносят своей сердечно-сосудистой системе двойной удар.
Томатная паста
Сами по себе помидоры очень полезны. Их считают одним из главных противораковых продуктов за счет высокого содержания ликопина. Кроме того, помидоры помогают снизить уровень вредного холестерина в крови.
В томатах много витамина А и витамина К, витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С.
Больше всего полезного ликопина как раз в томатной пасте. Этот продукт точно гораздо лучше покупного кетчупа, однако увы, есть и у него свой недостаток — большое количество соли. Из-за этого паста тоже может повышать давление.
Гипертоникам стоит готовить пасту самому, снизив количество соли.
Лук
Диетологи говорят: лук действительно поможет от «семи недуг». Этот продукт богат пребиотиками и помогает пищеварению. Кроме того, овощ используют как общеукрепляющее, противогриппозное, антибактериальное и антивоспалительное средство
А еще лук полезен для сердца. Например, в красном луке также есть антоцианы. По данным
Увы, несмотря на все достоинства, есть у лука и существенный недостаток — в сыром виде он повышает давление.
Кофе
У кофе репутация неоднозначная: некоторые врачи говорят о его несомненном вреде, другие же говорят, что пользы у этого напитка все-таки больше.
С одной стороны, ученые выяснили: кофе снижает риск инфарктов и инсультов и в долгосрочной перспективе укрепляет сосуды. С другой, кофеин обладает так называемым острым прессорным эффектом, то есть после него давление неизбежно будет повышаться. Поэтому кофеиносодержащие напитки надо ограничивать, особенно если давление растет.
Врачи советуют пить не больше одной-двух чашек кофе в день.
Какие ошибки в употреблении кофе вредят здоровью:
Привычка пить кофе натощак;
Пить кофе вместо нормального завтрака;
Добавлять в кофе сладкий сироп;
Пить кофе на ночь.
Рыба
Красная рыба — крайне полезный деликатес. В лососе, например, много Омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые способствуют долголетию. Кроме того, рыба — отличный источник постного белка, селена и витамина Д. Не зря рыба является частью популярной «средиземноморской диеты», которую некоторые диетологи считают эталоном правильного питания.
Однако не всякая рыба безвредна. Например, в соленой и вяленой рыбе слишком много соли — а это очень опасно для людей, склонных к повышенному давлению. Чтобы снизить риски, лучше выбирать для бутербродов малосоленую рыбу.
Кстати
Впрочем, бывает и наоборот: иногда у продуктов, которые принято считать невероятно вредными, есть и полезные для здоровья свойства. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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