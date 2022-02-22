Сыр

У сыра много полезных свойств: этот продукт — отличный источник белка и кальция. Еще в сыре содержится ударная доза витаминов группы B, особенно B12, благодаря этому он помогает вырабатывать гормон радости серотонин.

Однако в любом сыре очень много соли, поэтому он повышает давление. А еще переизбыток сыра в рационе ведет к высокому уровню вредного холестерина в крови, так что любители продукта наносят своей сердечно-сосудистой системе двойной удар.

Томатная паста

Сами по себе помидоры очень полезны. Их считают одним из главных противораковых продуктов за счет высокого содержания ликопина. Кроме того, помидоры помогают снизить уровень вредного холестерина в крови.

В томатах много витамина А и витамина К, витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С.

Больше всего полезного ликопина как раз в томатной пасте. Этот продукт точно гораздо лучше покупного кетчупа, однако увы, есть и у него свой недостаток — большое количество соли. Из-за этого паста тоже может повышать давление.

Гипертоникам стоит готовить пасту самому, снизив количество соли.