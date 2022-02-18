Сегодня повышение температуры у ребенка воспринимают как один из признаков коронавирусной инфекции. Но важно помнить: все детские инфекции и еще масса различных заболеваний, включая грипп банальные простуды, с приходом коронавируса никуда не делись. Поэтому важно всегда проводить диагностику, посещать педиатра, чтобы определить точный диагноз и получать адекватное ему лечение. Признаками, которые похожи на ОРВИ, у детей могут проявляться с два десятка болезней, которые не относятся к простудным. И соответственно лечение при них будет иным.

В среднем, у детей до пяти лет повышение температуры и простудные симптомы могут возникать до 5-8 раз в год, а в первые месяцы посещения садика — еще чаще. Как разобраться, где ОРВИ, а где — другие болезни, «Доктор Питер» спросил Елену Парецкую, врача-педиатра, патофизиолога, иммунолога.