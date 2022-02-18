Сегодня повышение температуры у ребенка воспринимают как один из признаков коронавирусной инфекции. Но важно помнить: все детские инфекции и еще масса различных заболеваний, включая грипп банальные простуды, с приходом коронавируса никуда не делись. Поэтому важно всегда проводить диагностику, посещать педиатра, чтобы определить точный диагноз и получать адекватное ему лечение. Признаками, которые похожи на ОРВИ, у детей могут проявляться с два десятка болезней, которые не относятся к простудным. И соответственно лечение при них будет иным.
В среднем, у детей до пяти лет повышение температуры и простудные симптомы могут возникать до 5-8 раз в год, а в первые месяцы посещения садика — еще чаще. Как разобраться, где ОРВИ, а где — другие болезни, «Доктор Питер» спросил Елену Парецкую, врача-педиатра, патофизиолога, иммунолога.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Общие и местные
Для так называемых «простудных» заболеваний у детей типично сочетание общих симптомов (повышение температуры, недомогание, отказ от пищи, головная боль) в сочетании с местными, респираторными проявлениями:
заложенность носа или насморк,
першение в горле,
покашливания или сухой, влажный кашель,
боль при глотании,
краснота по задней стенке.
Подобные проявления могут возникать как при вирусных инфекциях (обширная группа ОРВИ), так и микробных, которые провоцируют острый тонзиллит (ангину), фарингит, аденоидит.
Но подобные же симптомы типичны и для других, иногда гораздо более серьезных патологий, возникающих у детей. В начальной стадии они могут проявляться так же, как простуда, но затем у них появляются свои, типичные признаки.
Пневмония
Чаще всего она становится осложнением простудных заболеваний, поскольку из верхних дыхательных путей инфекция «опускается» в легкие. Многие родители уверены, что при пневмонии обязательно будет температура, но это далеко не всегда так. Иногда пневмония может протекать с невысокой или даже нормальной температурой тела, и преобладают именно нарушения дыхания — кашель, хрипы и одышка. Если вовремя не распознать пневмонию и не начать ее лечение, это может привести к фатальным последствиям.
Менингококковая инфекция
Она может начинаться как банальное ОРВИ — ухудшается самочувствие, повышается температура, возникает слабость, тошнота и… рвота. Цифры на градуснике очень высокие и плохо снижаются даже при применении жаропонижающих средств. И уже надо насторожиться и немедленно вызвать врача. Кроме того, нужно внимательно осмотреть кожу — при появлении кровоизлияний или ярко-красной, багровой сыпи — немедленно скорую. Счет идет на часы!
Загадочная «шестая» болезнь
Другие ее названия — розеола, трехдневная лихорадка, псевдокраснуха, внезапная экзантема — для нее типично повышение температуры до высоких цифр, которая держится трое суток. Затем на фоне резкого снижения температуры ребенка осыпает мелкой розовой сыпью, которую родители часто принимают за аллергию на препараты жаропонижающего ряда. В реальности же это действие вируса герпеса 6-го типа — он дает такую картину инфекции. Болезнь по типу сыпи похожа на краснуху, поэтому их часто путают. Сама инфекция не очень опасна, но зачастую ее осложняют тонзиллиты, отиты и пневмонии.
Коклюш
Это самая «жесткая» из всех детских инфекций, поскольку ее проявления длятся до нескольких месяцев. Начинается коклюш как банальное ОРВИ — температура, насморк, першение в горле и кашель. Но отличие от простудного, коклюшный кашель не уменьшается со временем, а только нарастает.
Он сухой, мучительный и возникает в форме приступов, длящихся до 30-60 секунд.
В момент такого кашля ребенок не может нормально дышать, хрипит, издает «каркающие» звуки, краснеет, язык высовывается изо рта. Завершается приступ рвотой. Приступы длятся до 6-8 недель, постепенно идя на спад.
Туберкулез
Это заболевание имеет большую социальную значимость, поскольку трудно лечится и распространяется обычно при длительных тесных контактах с больным. У детей с их несовершенным иммунитетом инфекция может повреждать легкие и приводить к опасным последствиям. Типично повышение температуры до 37,5-38°С длительно, особенно к вечеру, в ночные часы дети сильно потеют. Возможен кашель, общее недомогание, но нет соплей и заложенности, красноты горла. Лечить инфекцию сложно и долго, сами препараты не безопасны. И пройти обследование нужно будет всем членам семьи.
Ротавирус
Еще одна крайне неприятная болезнь, типичная для детей и проявляющаяся в начале как простуда. Типично повышение температуры, насморк, краснота горла, но буквально на вторые сутки начинается понос и частая рвота. Дети не могут нормально пить и есть, теряют в весе из-за поноса и рвоты, им нередко требуется госпитализация и капельное введение жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Тяжелее других болеют малыши до двух лет.
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