- Интерес к вакцинации подростков есть. Об этом можно судить по записи на портале Госуслуг, где люди активно записываются на вакцинацию, а также по записи, которая ведется в Консультативно-диагностическом центре СПбГПМУ. У нас уже достаточное количество записей в листе ожидания. Родители хотят привить детей, волнуются, звонят, узнают, когда начнется вакцинация. В основном подростки приходят с родителями, — рассказала инфекционист СПбГПМУ, добавив, что вакцинироваться могут все желающие, а не только из групп риска.

В Педиатрическом университете вакцинацию планируют начать на следующей неделе. А пока записывают желающих и проводят обследование. Как рассказали в университете, перед прививкой врачи будут проводить опрос пациентов, а также делать им тест на антитела (IgG) — он покажет есть иммунитет к коронавирусу или нет. Непосредственно перед уколом сделают еще и экспресс-тест на антиген COVID-19. Правда, уточняют, что даже обнаружение поздних антител не будет противопоказанием к прививке — решение будет приниматься в индивидуальном порядке.

За состоянием детей, сделавших прививку в СПбГПМУ, обещают наблюдать в течение года .

- Детей, которые сделают прививку в Педиатрическом университете, мы будем обзванивать и опрашивать. Родители будут вести дневник, отмечая температуру и возможные нежелательные явления. Мы будем наблюдать за состоянием детей в течение года после прививки. Если все хорошо, дополнительных обследований не потребуется. Если появятся жалобы, будем приглашать детей на прием, осматривать и при необходимости обследовать. Конечно, все обследования и консультации мы проводим в рамках ОМС, — разъясняет Елена Эсауленко.