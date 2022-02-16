прививка от ковида
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Интерес есть

Как рассказала «Доктору Питеру» заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко, в Петербурге прививку от коронавируса в поликлиниках сделали около 3,5 тысяч детей. По Северо-Западному федеральному округу пока данных нет.

Как пояснила профессор Эсауленко, желающих сделать прививку среди подростков хватает.

Елена Эсауленко

Елена Эсауленко

инфекционные болезни

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО, профессор, доктор медицинских наук

- Интерес к вакцинации подростков есть. Об этом можно судить по записи на портале Госуслуг, где люди активно записываются на вакцинацию, а также по записи, которая ведется в Консультативно-диагностическом центре СПбГПМУ. У нас уже достаточное количество записей в листе ожидания. Родители хотят привить детей, волнуются, звонят, узнают, когда начнется вакцинация. В основном подростки приходят с родителями, — рассказала инфекционист СПбГПМУ, добавив, что вакцинироваться могут все желающие, а не только из групп риска.

В Педиатрическом университете вакцинацию планируют начать на следующей неделе. А пока записывают желающих и проводят обследование. Как рассказали в университете, перед прививкой врачи будут проводить опрос пациентов, а также делать им тест на антитела (IgG) — он покажет есть иммунитет к коронавирусу или нет. Непосредственно перед уколом сделают еще и экспресс-тест на антиген COVID-19. Правда, уточняют, что даже обнаружение поздних антител не будет противопоказанием к прививке — решение будет приниматься в индивидуальном порядке.

За состоянием детей, сделавших прививку в СПбГПМУ, обещают наблюдать в течение года.

- Детей, которые сделают прививку в Педиатрическом университете, мы будем обзванивать и опрашивать. Родители будут вести дневник, отмечая температуру и возможные нежелательные явления. Мы будем наблюдать за состоянием детей в течение года после прививки. Если все хорошо, дополнительных обследований не потребуется. Если появятся жалобы, будем приглашать детей на прием, осматривать и при необходимости обследовать. Конечно, все обследования и консультации мы проводим в рамках ОМС, — разъясняет Елена Эсауленко.

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Переносят легче, чем взрослые

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням СЗФО, отличий по нежелательным явлениям на прививку у детей от взрослых фактически нет. У них тоже бывает непродолжительное повышение температуры, боль в месте инъекции. Но в целом, переносят они процедуру легче взрослых.

- Как показывает опыт по Петербургу и в целом по стране, дети переносят прививку легче, чем взрослые. Единичные случаи нежелательных последствий есть, но общая тенденция в том, что дети проходят вакцинацию без осложнений и нежелательных последствий. Это связано с особенностями детского организма и его иммунной системой, — говорит профессор СПбГПМУ.

Детей 12-17 лет прививают от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), разработанной Центром им. Гамалеи. Вторая доза вводится, как и у взрослых, через 3 недели после первой.

Как заявляли в комздраве со ссылкой на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вакцинация подростков проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей, а также при наличии информированного добровольного согласия родителей — для детей 12-15 лет, или самого ребенка, если он старше 15 лет.

Медосмотры возвращаются

Напомним, с 14 февраля в Петербурге закончился детский локдаун — коронавирусные ограничения, введенные 2 февраля из-за роста заболеваемости среди детей, власти продлевать не стали.

По мнению главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, эпидобстановка в городе стабилизировалась. В связи с этим с 21 февраля решено снять запрет на проведение диспансеризации взрослых, медосмотров детей и плановую медпомощь в поликлиниках.

Надежда Крылова