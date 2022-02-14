Выпадение волос и «синдром обожженной кожи»

Кожные проявления коронавируса могут быть разнообразными. По словам Елены Маныловой, до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.

– Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После ковида также возможно отторжение дериватов кожи — то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров, пояснила Елена Манылова.

Самое опасное состояние, которое специалисты наблюдали в ковидном отделении для детей СПбГПМУ — стафилококковый синдром обожженной кожи на фоне коронавируса. Это острый эпидермолиз (характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи — Прим. ред.), вызванный стафилококковым токсином. По словам врачей, в зоне риска — новорожденные и дети до 5 лет. К счастью для маленького пациента Педиатрическоого университета, все закончилось благополучно.

– Это само по себе очень тяжелое состояние, обычно требующее проведения интенсивной терапии. Идет огромная потеря жидкости, кожа отслаивается, ребенок выглядит так, будто его вытащили из кипятка. При своевременном лечении прогноз благоприятный, но на фоне ковида данная патология может протекать еще тяжелее, могут быть молниеносные высыпания, — пояснила Елена Манылова.