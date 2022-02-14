Болезненные высыпания на руках 13-летней девочки появились в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала. Сначала ее осмотрел дерматолог по месту жительства — врач расценил сыпь как аллергический контактный дерматит и назначил лечение. Однако терапия не принесла желаемых результатов: ситуация ухудшилась, и ребенка экстренно госпитализировали в клинику СПбГПМУ.
Специалисты Педиатрического университета описали сыпь как «двухконтурные мишенеподобные элементы с синеватым центром и ярко-розовым ободком». Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу. Девочке поставили диагноз «дерматоз, подобный многоформной экссудативной эритеме параинфекционного генеза на фоне COVID-19».
Юной пациентке назначили курс антибактериальной и противовирусной терапии, физиотерапевтические процедуры (лазер крови для стимуляции иммунной системы) и местное лечение. За 10 дней врачам удалось избавить ребенка от сыпи.
Елена Манылова
Дерматология
Врач-дерматовенеролог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
– Без правильного лечения процесс заживления был бы более длительным. К тому же, травмированная кожа — это входные ворота для вторичной инфекции. Наконец, в дальнейшем могли быть рецидивы, — сказала врач-дерматовенеролог СПбГПМУ Елена Манылова, отметив что врачам приходилось иметь дело и с более сложными случаями постковидного дерматоза.
Выпадение волос и «синдром обожженной кожи»
Кожные проявления коронавируса могут быть разнообразными. По словам Елены Маныловой, до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
– Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После ковида также возможно отторжение дериватов кожи — то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров, пояснила Елена Манылова.
Самое опасное состояние, которое специалисты наблюдали в ковидном отделении для детей СПбГПМУ — стафилококковый синдром обожженной кожи на фоне коронавируса. Это острый эпидермолиз (характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи — Прим. ред.), вызванный стафилококковым токсином. По словам врачей, в зоне риска — новорожденные и дети до 5 лет. К счастью для маленького пациента Педиатрическоого университета, все закончилось благополучно.
– Это само по себе очень тяжелое состояние, обычно требующее проведения интенсивной терапии. Идет огромная потеря жидкости, кожа отслаивается, ребенок выглядит так, будто его вытащили из кипятка. При своевременном лечении прогноз благоприятный, но на фоне ковида данная патология может протекать еще тяжелее, могут быть молниеносные высыпания, — пояснила Елена Манылова.
Цифры
Напомним, с 14 февраля в Петербурге закончился детский локдаун — коронавирусные ограничения, введенные 2 февраля из-за роста заболеваемости среди детей, власти продлевать не стали.
В то же время, по данным комитета по образованию Петербурга, на сегодня на карантин в связи с ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 34 группы в детских садах, на дистанционном обучении — 75 классов в 40 школах. Для сравнения, на 31 января таких было намного больше — 168 детсадовских групп и 4145 классов.
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