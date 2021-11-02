Возбудитель не найден

По словам Михаила Костика, впервые болезнь Кавасаки описали в Японии в 1967 году. Однако до сих пор ученые не определились, что именно вызывает ее развитие.

- Официальная причина классической болезни Кавасаки не установлена. Никто не доказал, что именно является ее возбудителем. В начале 2000-х было две публикации, в которых ее связывали с другими штаммами коронавируса — теми, которые раньше активно циркулировали в том числе на территории Петербурга и вызывали обычные сезонные ОРВИ. Почему так думали? Потому что болезнь Кавасаки носила сезонный характер (болели осенью-зимой-весной), в основном маленькие дети до 5 лет. Кроме того, были случаи семейного заражения — через короткий промежуток времени заболевали братья или сестры ребенка, что указывает на вероятную инфекционную природу болезни, — сказал педиатр СПбГПМУ.

По словам Андрея Костика, у маленьких детей мультисистемый воспалительный синдром развивается по типу болезни Кавасаки с возможным поражением коронарных артерий сердца, у подростков — по типу мультисистемного синдрома с возможным развитием миокардита.

- Действительно, возраст — еще одно важное отличие. В доковидные времена в клинике Педиатрического университета не было пациентов с болезнью Кавасаки старше 6,5 года. Кафедра проводила консультации по этому вопросу с одним из ведущих японских ревматологов, профессором Шумпей Йокота (Shumpei Yokota), который лечит таких детей сотнями. В его практике самому старшему пациенту было 12 лет. Мультисистемный воспалительный синдром сейчас выявляют у школьников, в том числе у подростков. Есть данные, что его начали диагностировать и у взрослых, переболевших ковидом, — сказал Михаил Костик.

В России первый случай болезни Кавасаки был зафиксирован в 80-х годах. В Петербурге же первый заболевший, о котором известно врачам СПбГПМУ, был установлен только в 2009 году.

- Почему в Петербурге не выявляли пациентов с этой болезнью с 1967 по 2009 год? Неизвестно. Возможно, их действительно не было, а, может, просто не умели выявлять, — размышляет доктор.