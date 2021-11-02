постковидный синдром дети
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Специалисты СПбГПМУ организовали многоцентровое исследование, участие в котором приняли более 20 регионов России. Авторы определили критерии, по которым можно отличить мультисистемный воспалительный синдром у детей после COVID-19 («Кавасаки-подобный синдром») от классической болезни Кавасаки. Результаты исследования были опубликованы в швейцарском научном журнале Frontiers in Pediatrics. Чтобы найти отличия, медики проанализировали истории 219 пациентов — из них 147 детей, у которых до пандемии диагностировали болезнь Кавасаки, и 72 ребёнка с мультивоспалительным синдромом после ковида.

У мультисистемного воспалительного синдрома и болезни Кавасаки схожие симптомы:

  • Лихорадка не менее 5 дней;

  • Воспаленные красные глаза;

  • Поражение слизистых полости рта и губ;

  • Изменения кистей рук и стоп с отеком и покраснением;

  • Воспаление лимфоузлов (в основном шейных);

  • Появление сыпи.

Симптомы одни, лечение и последствия — разные

Сопоставив все случаи, врачи разработали балльную оценку и алгоритм, который позволяет дифференцировать эти состояния. По словам одного из авторов исследования, профессора кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ Михаила Костика, разделять эти состояния важно, так как они требуют разных подходов в лечении и отличаются последствиями.

Михаил Костик

Михаил Костик

Педиатрия

Профессор кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)

Вот какие основные отличия выделили врачи СПбГПМУ:

  • Тяжесть течения. Мультисистемный воспалительный синдром протекает тяжелее. Так, 60% пациентов с этим диагнозом нуждаются в проведении интенсивной терапии, в то время как дети с болезнью Кавасаки попадают в реанимацию в 12 раз реже — в 5% случаев.

  • Возраст пациентов. Болезнью Кавасаки болеют, как правило, дети младше 5 лет, тогда как мультисистемным воспалительным синдромом — дети более старшего возраста.

  • Область поражения. У пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом чаще возникает поражение миокарда, ЖКТ, центральной нервной системы.

  • Процент поражения коронарных артерий практически одинаков, но если при мультисистемном воспалительном синдроме наблюдается расширение коронарных артерий, то при болезни Кавасаки — формирование гигантских аневризм коронарных артерий с рисками тромбоза и ишемии миокарда.

  • На фоне мультисистемного воспалительного синдрома у детей чаще (примерно у каждого третьего) развиваются поражение сердечной мышцы — миокардит (его называют «красным флагом» или отличительной чертой нового синдрома), тогда как при болезни Кавасаки есть риск развития инфаркта миокарда.

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Как объяснил «Доктору Питеру» Михаил Костик, в последнее время отделить обе эти болезни друг от друга становится все труднее. Дело в том, что до сих пор одной из отличительных особенностей мультисистемного воспалительного синдрома (ПМВС) считалась перенесенная коронавирусная инфекция.

По наблюдениям врачей, этот синдром развивался у детей, переболевших ковидом под маской ОРВИ и даже вообще без симптомов. Как правило, это определялось по анамнезу (был контакт с заболевшим дома или в школе) или в крови обнаруживали противовирусные антитела, говорящие о перенесенной инфекции. При этом официального диагноза «COVID-19» у такого ребенка могло и не быть. Как говорят врачи, этот постковидный синдром проявлялся в течение 2-6 недель после вероятной инфекции. Сейчас, по словам доктора, переболевших и контактных становится все больше, поэтому этот признак становится менее достоверным — увеличивается доля детей, имеющих антитела к коронавирусной инфекции.

- Этот признак эффективно «работал» еще год назад, он еще продолжает работать, но что будет через год, когда доля носителей антител к ковиду в популяции будет большой, — непонятно. Практически все будут носителями антител. Опасность же в том, что пациентов с болезнью Кавасаки могут пропускать, выставляя им диагноз «мультисистемный воспалительный синдром» после COVID-19. А это значит, могут быть ошибки в назначении терапии, подходах к лечению, и соответственно в построении отдаленных прогнозов у таких детей. Результаты нашего исследования должны помочь врачам-педиатрам, инфекционистам, ревматологам, кардиологам и всем специалистам, которые лечат пациентов как с мультисистемным воспалительным синдромом, так и с болезнью Кавасаки, — объясняет педиатр.

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По словам Михаила Костика, впервые болезнь Кавасаки описали в Японии в 1967 году. Однако до сих пор ученые не определились, что именно вызывает ее развитие.

- Официальная причина классической болезни Кавасаки не установлена. Никто не доказал, что именно является ее возбудителем. В начале 2000-х было две публикации, в которых ее связывали с другими штаммами коронавируса — теми, которые раньше активно циркулировали в том числе на территории Петербурга и вызывали обычные сезонные ОРВИ. Почему так думали? Потому что болезнь Кавасаки носила сезонный характер (болели осенью-зимой-весной), в основном маленькие дети до 5 лет. Кроме того, были случаи семейного заражения — через короткий промежуток времени заболевали братья или сестры ребенка, что указывает на вероятную инфекционную природу болезни, — сказал педиатр СПбГПМУ.

По словам Андрея Костика, у маленьких детей мультисистемый воспалительный синдром развивается по типу болезни Кавасаки с возможным поражением коронарных артерий сердца, у подростков — по типу мультисистемного синдрома с возможным развитием миокардита.

- Действительно, возраст — еще одно важное отличие. В доковидные времена в клинике Педиатрического университета не было пациентов с болезнью Кавасаки старше 6,5 года. Кафедра проводила консультации по этому вопросу с одним из ведущих японских ревматологов, профессором Шумпей Йокота (Shumpei Yokota), который лечит таких детей сотнями. В его практике самому старшему пациенту было 12 лет. Мультисистемный воспалительный синдром сейчас выявляют у школьников, в том числе у подростков. Есть данные, что его начали диагностировать и у взрослых, переболевших ковидом, — сказал Михаил Костик.

В России первый случай болезни Кавасаки был зафиксирован в 80-х годах. В Петербурге же первый заболевший, о котором известно врачам СПбГПМУ, был установлен только в 2009 году.

- Почему в Петербурге не выявляли пациентов с этой болезнью с 1967 по 2009 год? Неизвестно. Возможно, их действительно не было, а, может, просто не умели выявлять, — размышляет доктор.

До начала пандемии, по словам врача, в Петербурге в среднем фиксировали примерно по 15 заболевших детей в год.

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Статистика

Мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС) у детей в Петербурге начали фиксировать еще весной 2020 года, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты. Тогда это были единичные случаи.

С мая 2020 года в клинике Педиатрического университета было 30 пациентов, у которых врачи диагностировали ПМВС, и 3 ребёнка с болезнью Кавасаки. Как дети болеют мультисистемным воспалительным синдромом, читайте здесь.

В диагностике и лечении мультисистемного воспалительного синдрома принимают участие различные специалисты — педиатры, инфекционисты, ревматологи.

«Согласованный единый подход к лечению позволит снизить частоту диагностических ошибок и оптимизировать качество лечения пациентов», — считают в СПбГПМУ.

Надежда Крылова