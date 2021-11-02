Специалисты СПбГПМУ организовали многоцентровое исследование, участие в котором приняли более 20 регионов России. Авторы определили критерии, по которым можно отличить мультисистемный воспалительный синдром у детей после COVID-19 («Кавасаки-подобный синдром») от классической болезни Кавасаки. Результаты исследования
У мультисистемного воспалительного синдрома и болезни Кавасаки схожие симптомы:
Лихорадка не менее 5 дней;
Воспаленные красные глаза;
Поражение слизистых полости рта и губ;
Изменения кистей рук и стоп с отеком и покраснением;
Воспаление лимфоузлов (в основном шейных);
Появление сыпи.
Симптомы одни, лечение и последствия — разные
Сопоставив все случаи, врачи разработали балльную оценку и алгоритм, который позволяет дифференцировать эти состояния. По словам одного из авторов исследования, профессора кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ Михаила Костика, разделять эти состояния важно, так как они требуют разных подходов в лечении и отличаются последствиями.
Михаил Костик
Педиатрия
Профессор кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
Вот какие основные отличия выделили врачи СПбГПМУ:
Тяжесть течения. Мультисистемный воспалительный синдром протекает тяжелее. Так, 60% пациентов с этим диагнозом нуждаются в проведении интенсивной терапии, в то время как дети с болезнью Кавасаки попадают в реанимацию в 12 раз реже — в 5% случаев.
Возраст пациентов. Болезнью Кавасаки болеют, как правило, дети младше 5 лет, тогда как мультисистемным воспалительным синдромом — дети более старшего возраста.
Область поражения. У пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом чаще возникает поражение миокарда, ЖКТ, центральной нервной системы.
Процент поражения коронарных артерий практически одинаков, но если при мультисистемном воспалительном синдроме наблюдается расширение коронарных артерий, то при болезни Кавасаки — формирование гигантских аневризм коронарных артерий с рисками тромбоза и ишемии миокарда.
На фоне мультисистемного воспалительного синдрома у детей чаще (примерно у каждого третьего) развиваются поражение сердечной мышцы — миокардит (его называют «красным флагом» или отличительной чертой нового синдрома), тогда как при болезни Кавасаки есть риск развития инфаркта миокарда.
Число переболевших растет — диагностика усложняется
Как объяснил «Доктору Питеру» Михаил Костик, в последнее время отделить обе эти болезни друг от друга становится все труднее. Дело в том, что до сих пор одной из отличительных особенностей мультисистемного воспалительного синдрома (ПМВС) считалась перенесенная коронавирусная инфекция.
По наблюдениям врачей, этот синдром развивался у детей, переболевших ковидом под маской ОРВИ и даже вообще без симптомов. Как правило, это определялось по анамнезу (был контакт с заболевшим дома или в школе) или в крови обнаруживали противовирусные антитела, говорящие о перенесенной инфекции. При этом официального диагноза «COVID-19» у такого ребенка могло и не быть. Как говорят врачи, этот постковидный синдром проявлялся в течение 2-6 недель после вероятной инфекции. Сейчас, по словам доктора, переболевших и контактных становится все больше, поэтому этот признак становится менее достоверным — увеличивается доля детей, имеющих антитела к коронавирусной инфекции.
- Этот признак эффективно «работал» еще год назад, он еще продолжает работать, но что будет через год, когда доля носителей антител к ковиду в популяции будет большой, — непонятно. Практически все будут носителями антител. Опасность же в том, что пациентов с болезнью Кавасаки могут пропускать, выставляя им диагноз «мультисистемный воспалительный синдром» после COVID-19. А это значит, могут быть ошибки в назначении терапии, подходах к лечению, и соответственно в построении отдаленных прогнозов у таких детей. Результаты нашего исследования должны помочь врачам-педиатрам, инфекционистам, ревматологам, кардиологам и всем специалистам, которые лечат пациентов как с мультисистемным воспалительным синдромом, так и с болезнью Кавасаки, — объясняет педиатр.
Возбудитель не найден
По словам Михаила Костика, впервые болезнь Кавасаки описали в Японии в 1967 году. Однако до сих пор ученые не определились, что именно вызывает ее развитие.
- Официальная причина классической болезни Кавасаки не установлена. Никто не доказал, что именно является ее возбудителем. В начале 2000-х было две публикации, в которых ее связывали с другими штаммами коронавируса — теми, которые раньше активно циркулировали в том числе на территории Петербурга и вызывали обычные сезонные ОРВИ. Почему так думали? Потому что болезнь Кавасаки носила сезонный характер (болели осенью-зимой-весной), в основном маленькие дети до 5 лет. Кроме того, были случаи семейного заражения — через короткий промежуток времени заболевали братья или сестры ребенка, что указывает на вероятную инфекционную природу болезни, — сказал педиатр СПбГПМУ.
По словам Андрея Костика, у маленьких детей мультисистемый воспалительный синдром развивается по типу болезни Кавасаки с возможным поражением коронарных артерий сердца, у подростков — по типу мультисистемного синдрома с возможным развитием миокардита.
- Действительно, возраст — еще одно важное отличие. В доковидные времена в клинике Педиатрического университета не было пациентов с болезнью Кавасаки старше 6,5 года. Кафедра проводила консультации по этому вопросу с одним из ведущих японских ревматологов, профессором Шумпей Йокота (Shumpei Yokota), который лечит таких детей сотнями. В его практике самому старшему пациенту было 12 лет. Мультисистемный воспалительный синдром сейчас выявляют у школьников, в том числе у подростков. Есть данные, что его начали диагностировать и у взрослых, переболевших ковидом, — сказал Михаил Костик.
В России первый случай болезни Кавасаки был зафиксирован в 80-х годах. В Петербурге же первый заболевший, о котором известно врачам СПбГПМУ, был установлен только в 2009 году.
- Почему в Петербурге не выявляли пациентов с этой болезнью с 1967 по 2009 год? Неизвестно. Возможно, их действительно не было, а, может, просто не умели выявлять, — размышляет доктор.
До начала пандемии, по словам врача, в Петербурге в среднем фиксировали примерно по 15 заболевших детей в год.
Статистика
Мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС) у детей в Петербурге начали фиксировать еще весной 2020 года, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты. Тогда это были единичные случаи.
С мая 2020 года в клинике Педиатрического университета было 30 пациентов, у которых врачи диагностировали ПМВС, и 3 ребёнка с болезнью Кавасаки. Как дети болеют мультисистемным воспалительным синдромом, читайте здесь.
В диагностике и лечении мультисистемного воспалительного синдрома принимают участие различные специалисты — педиатры, инфекционисты, ревматологи.
«Согласованный единый подход к лечению позволит снизить частоту диагностических ошибок и оптимизировать качество лечения пациентов», — считают в СПбГПМУ.
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