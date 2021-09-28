«Мы в шаге от опасности» — еще в июле предупреждал Академик РАН Юрий Лобзин. Речь идет о том, что Россия стоит на пороге резкого подъема заболеваемости менингококковой инфекцией. По статистике, 20 лет эпидемии сменяется 30 годами затишья, потом начинается новый виток. В ближайшее время, по мнению президента Детского научно-клинического центра детских инфекций, нужно ожидать начала эпидемии.

Примерно такие же данные у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и касаются они не только России, но и всего мира. По информации экспертов, сейчас подъем заболеваемости фиксируется во всех регионах мира, хотя основной рост приходится на «Пояс менингита» — 26 африканских стран. Срочные действия по развертыванию борьбы с менингококковой инфекцией позволят спасти до 200 тысяч жизней ежегодно.