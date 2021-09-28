«Мы в шаге от опасности» — еще в июле предупреждал Академик РАН Юрий Лобзин. Речь идет о том, что Россия стоит на пороге резкого подъема заболеваемости менингококковой инфекцией. По статистике, 20 лет эпидемии сменяется 30 годами затишья, потом начинается новый виток. В ближайшее время, по мнению президента Детского научно-клинического центра детских инфекций, нужно ожидать начала эпидемии.
Примерно такие же данные у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и касаются они не только России, но и всего мира. По информации экспертов, сейчас подъем заболеваемости фиксируется во всех регионах мира, хотя основной рост приходится на «Пояс менингита» — 26 африканских стран. Срочные действия по развертыванию борьбы с менингококковой инфекцией позволят спасти до 200 тысяч жизней ежегодно.
28 сентября ВОЗ запускает первую в истории глобальную стратегию по борьбе с менингитом. Она ставит целью к 2030 году ликвидировать эпидемию бактериального менингита — самой смертоносной формы заболевания. Благодаря разработанным методам можно сократить смертность на 70 процентов и значительно снизить количество инвалидностей, которые связаны с перенесенным менингитом.
«Менингит поражает быстро, имеет серьезные последствия для здоровья и вызывает разрушительные вспышки, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Настало время бороться с болезнью во сем мире. Требуется срочным расширенный доступ к существующим вакцинам, инициирование новых исследований и созданий новых препаратов и инструментов для профилактики, выявления и лечения различных форм».
Менингит — воспаление оболочек, которые окружают головной и спинной мозг. Его вызывают бактерии и вирусы. Самая тяжелая форма — бактериальный менингит. Он убивает 1 из 10 инфицированных, в основном это дети и молодые люди, и оставляет 1 из 5 инвалидом по слуху, зрению, с неврологическими и когнитивными нарушениями.
Опасность в том, что за последние десять лет эпидемии менингита произошли и происходят во всем мире. Они непредсказуемы и могут привести к катастрофе.
«Эта болезнь слишком долго оставалась вне поля зрения, — считает директор Регионального бюро ВОЗ Африки Матшидисо Моети. — Новая стратегия позволит защитить здоровье и жизни сотен тысяч семей».
Вакцины, которые защищают от менингита, существуют. Правда, не все страны включили их в свой национальный календарь. Например, в России защищают от бактериального менингита только в 12 регионах, так как препарат включен в региональные календари: Иркутской области, Красноярского края, Москвы, Омской области, Пермского края, Якутии, Свердловской области, Тульской области, Тюменской области, Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного края и Ярославской области.
По рекомендациям ВОЗ, прививку от менингококковой инфекции необходимо включить в национальный календарь, если в стране регистрируют 2 случая на сто тысяч человек, в Москве сейчас 3, 42 случая, в Петербурге — 2,34.
Что же предлагает ВОЗ для борьбы с менингитом и его последствиями:
достигнуть высокого охвата иммунизации;
разработать новые доступные вакцины;
усовершенствовать стратегию профилактики;
проводить быструю диагностику;
вести информационно-пропагандистскую деятельность, чтобы повысить знания населения о менингите.
«Основное бремя менингита приходится на бедные страны, но бактериальный менингит — это глобальная проблема, и ни одна страна мира не избежала его последствий, — уверен профессор клинической тропической медицины в Лондонской школе гигиены сэр Брайан Гринвуд. — Борьба с этой инфекцией требует глобальных ответных мер, чтобы к 2030 году взять менингит под контроль».
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