Ученые считают случившееся серьезным прорывом в деле лечения ВИЧ. Для терапии используется не лекарство, а использование стволовых клеток. В случае с женщиной — пуповинная кровь. Пока терапию проводили трижды и только на людях с ВИЧ и раком крови, когда трансплантация костного мозга становится единственным вариантом на спасение.

В первых двух случаях с пациентами-мужчинами использовали стволовые клетки. С женщиной, которой диагноз ВИЧ поставили в 2013-м году, а «острый миелогенный лейкоз» — в марте 2017-го, попробовали пуповинную кровь. Материалы для пересадки во всех случаях брали у доноров, у которых есть мутация, блокирующая ВИЧ-инфекцию. На сегодня таких доноров во всем мире около 20 тысяч человек , и подавляющее большинство проживает в Северной Европе.

- Пуповинная кровь более доступна, чем взрослые стволовые клетки, используемые в трансплантатах костного мозга, ее не нужно подбирать так близко к реципиенту, — объяснили врачи.