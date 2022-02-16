Ученые считают случившееся серьезным прорывом в деле лечения ВИЧ. Для терапии используется не лекарство, а использование стволовых клеток. В случае с женщиной — пуповинная кровь. Пока терапию проводили трижды и только на людях с ВИЧ и раком крови, когда трансплантация костного мозга становится единственным вариантом на спасение.
В первых двух случаях с пациентами-мужчинами использовали стволовые клетки. С женщиной, которой диагноз ВИЧ поставили в 2013-м году, а «острый миелогенный лейкоз» — в марте 2017-го, попробовали пуповинную кровь. Материалы для пересадки во всех случаях брали у доноров, у которых есть мутация, блокирующая ВИЧ-инфекцию. На сегодня таких доноров во всем мире около 20 тысяч человек, и подавляющее большинство проживает в Северной Европе.
- Пуповинная кровь более доступна, чем взрослые стволовые клетки, используемые в трансплантатах костного мозга, ее не нужно подбирать так близко к реципиенту, — объяснили врачи.
Это значит, что значительно больше людей смогут получить терапию, если использовать пуповинную кровь, а не стволовые клетки. Женщине перелили пуповинную кровь от частично совместимого донора, в другом случае ей пришлось бы искать донора той же расы и этнической принадлежности, что ощутимо усложняет процесс. Тем более, что пациентка — представитель смешанной расы.
- Ей также перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать организму временную защиту на время приживления трансплантата, — рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям и участник исследовательской группы Маршалл Глебси
Трансплантация от родственницы похожа на мост, который привел ее к тому моменту, когда пуповинная кровь смогла начать действовать.
Женщину выписали из больницы на 17-й день после операции.
- У нее не развилась реакция «трансплантат против хозяина», — добавил врач, который вел пациентку в Weill Cornel Medicine, Цзин Мей Хсу.
Спустя 37 месяцев после трансплантации она решила прекратить антиретровирусную терапию. А спустя 14 месяцев после этого признаки ВИЧ в анализах крови так и не появились, нет и обнаруживаемых антител к вирусу.
Всего в мире сейчас около 38 миллионов человек живут с ВИЧ, и только 73 процента проходят лечение. Ученым до сих пор не удалось создать препарат, который мог бы полностью излечить заболевание, пока ВИЧ удалось взять под контроль при помощи мощной антиретровирусной терапии. Разработка лекарств продолжается, но лишь 11 процентов из них испытывают на женщинах, связано это с тем, что вирус протекает по-разному у женщин и мужчин.
Кто еще до этого излечился от ВИЧ стволовыми клетками
Тимоти Рэй Браун — «Берлинский пациент». После пересадки костного мозга он 12 лет смог прожить без ВИЧ. Но, к сожалению, Браун скончался в 2020 году от рака. Правда, пересадка не так «мягко» повлияла на организм, как пуповинная кровь. Он чуть не умер после процедуры.
Адам Кастильехо — вылечился от ВИЧ в 2012 году. За год после трансплантации он потерял почти 70 фунтов (около 35 килограммов) веса, слух ухудшился, и Кастильехо атаковали бесконечные инфекции.
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