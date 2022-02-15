Многие люди опасаются развития деменции, значительно больше, чем онкологии или других серьезных заболеваний. Объяснить это довольно легко, если при онкологии или инфаркте у вас есть шанс на спасение, деменцию вылечить невозможно и довольно сложно остановить прогрессирование . Поэтому о рисках получить этот синдром хочется знать заранее, чтобы что-то предпринять как можно раньше.

Американский кардиологи смогли найти одно из нарушений в здоровье, которое уже в молодом возрасте способно предсказать вероятность деменции после 55 лет. Стартовало исследование более 30 лет назад. Тогда в группу наблюдения включили людей в возрасте 20-40 лет. Всего в анализе участвовали 142 человека: 58 процентов мужчин и 42 процента женщин. Они принадлежали к разным расовым группам.