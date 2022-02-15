Многие люди опасаются развития деменции, значительно больше, чем онкологии или других серьезных заболеваний. Объяснить это довольно легко, если при онкологии или инфаркте у вас есть шанс на спасение, деменцию вылечить невозможно и довольно сложно остановить прогрессирование. Поэтому о рисках получить этот синдром хочется знать заранее, чтобы что-то предпринять как можно раньше.
Американский кардиологи смогли найти одно из нарушений в здоровье, которое уже в молодом возрасте способно предсказать вероятность деменции после 55 лет. Стартовало исследование более 30 лет назад. Тогда в группу наблюдения включили людей в возрасте 20-40 лет. Всего в анализе участвовали 142 человека: 58 процентов мужчин и 42 процента женщин. Они принадлежали к разным расовым группам.
- В исследования были включены жители восьми городов США — Бирмингема, Алабамы, Чикаго, Иллинойса, Миннеаполиса, Миннесоты и Окленда, оно предполагало МРТ-изображение головного мозга, один раз его выполняли в 30 лет, второй — примерно в 55 лет, — объяснили ученые
Удалось установить, что из-за накопившихся последствий воздействия высокого давления, уровня холестерина, индекса массы тела, курения в юности и среднем возрасте, появились видимые нарушения в мозге. Они увеличивают риск когнитивной дисфункции в среднем и пожилом возрасте. И наиболее серьезное воздействие оказала гипертония, то есть повышенное артериальное давление в молодости.
- Высокое давление нарушает структуру и функцию кровеносных сосудов головного мозга, повреждая области, которые имеют решающее значение для когнитивной функции, — говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник по сосудистой неврологии в Северо-Западном мемориальном госпитале в Чикаго, доктор медицинских наук Кристина Лайнбек. — Мы были удивлены, что смогли увидеть изменения мозга даже у небольшой выборки участников исследования.
Ученые предположили, что медицинским работникам надо активнее бороться с высоким давлением у молодых людей, чтобы снизить потенциальный риск когнитивных нарушений в среднем возрасте.
- Потребуется разработка и внедрение систем для более эффективного лечения и мониторинга артериального давления у молодых, — предупреждает Кристина Лайнбек.
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